- Volkswagen justifica sus estrictas medidas disciplinarias fiscales hacia su personal.

Empleados de Volkswagen organizaron protestas vocales contra las medidas de austeridad del consejo de administración en una reunión de la empresa en Wolfsburg, con más de 16,000 asistentes. La dirección, encabezada por Daniela Cavallo, jefa del consejo de trabajadores, defendió los planes de austeridad, pero Cavallo prometió una fuerte oposición a los cierres de plantas, despidos y reducciones salariales.

Cavallo culpó al consejo de administración por la crisis de Volkswagen, stating, "El consejo no está cumpliendo con su deber". Argumentó que la plantilla no debería cargar con el peso y animó al consejo a cumplir con sus obligaciones hacia los sitios de Volkswagen.

La dirección se mantuvo en sus medidas de austeridad intensificadas, con el director financiero Arno Antlitz stating, "Tenemos uno,maybe dos años para dar la vuelta a las cosas, y tenemos que aprovecharlos al máximo". Explicó que Volkswagen había estado gastando demasiado en su marca principal durante algún tiempo, y los recortes estaban destinados a liberar fondos para nuevos productos. El CEO de Mark Thomas Schäfer añadió, "Necesitamos efectivo ahora para invertir heavily".

Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa, anunció que endurecería sus medidas de austeridad para la marca VW debido a la situación que se agrava, y los cierres de plantas y despidos en Alemania ya no estaban fuera de cuestión. El acuerdo de seguridad de empleo con el consejo de trabajadores, que había descartado despidos hasta 2029, estaba a punto de ser rescindido. Por primera vez en 30 años, Volkswagen podría enfrentar despidos.

Volkswagen aún no ha revelado detalles sobre qué sitios específicos podrían verse afectados o si se cerrarán plantas enteras. Sin embargo, Antlitz sugirió que estaban perdiendo ventas de alrededor de 500,000 automóviles, equivalente a dos plantas. Atribuyó la débil demanda de automóviles nuevos en Europa al problema, en lugar de los errores de Volkswagen.

Lugares fuera de Wolfsburg, incluyendo aquellos en Sajonia (Zwickau, Chemnitz, Dresden), Baja Sajonia (Osnabrück, Emden, Braunschweig) y otros sitios en Hannover, Salzgitter y Kassel, están particularmente preocupados. Volkswagen nunca ha cerrado una planta en Alemania, y la planta de Westmoreland en EE. UU. fue la única que cerró en 1998.

Volkswagen no ha revelado cuántos empleos podrían correr peligro. La empresa solo ha dicho que las medidas de reducción de personal previamente acordadas, como la jubilación anticipada y los paquetes de despido, ya no serían suficientes. Para 2026, los costos de personal administrativo deben reducirse en un 20%. Sin embargo, Volkswagen no ha especificado cuántos empleos se verán afectados, stating que es sobre la cantidad total, no sobre posiciones individuales.

El exCEO Herbert Diess había hablado de 30,000 empleos que podrían ser recortados de la marca principal hace tres años, lo que le valió críticas de todos los frentes. Ahora se dice que alrededor de 20,000 empleos podrían verse afectados. En total, Volkswagen tiene 120,000 empleados en Alemania, con más de la mitad en Wolfsburg.

Se esperan duras negociaciones salariales

Para evitar estos planes, el sindicato y el consejo de trabajadores también planean utilizar las próximas negociaciones salariales en el otoño. Cavallo espera negociaciones difíciles. Hasta ahora, Volkswagen tiene un acuerdo salarial empresarial por encima del estándar de la industria. Según el consejo de trabajadores, la empresa quiere recortar salarios o introducir varias rondas de cero. El sindicato IG Metall exige un aumento salarial del 7%. Las negociaciones comenzarán en noviembre, con la posibilidad de huelgas de advertencia a partir de diciembre.

El ministro presidente de Baja Sajonia, Stephan Weil (SPD), había instado anteriormente a Volkswagen a evitar el cierre de ubicaciones. El estado de Baja Sajonia tiene el 20% de los derechos de voto en el grupo Volkswagen. Weil y su vicepresidenta Julia Willie Hamburg (Verdes) están en el consejo de supervisión del estado. Juntos con los representantes de los empleados, tienen la mayoría allí, y el estado tiene un derecho de veto para decisiones importantes.

