- Volkswagen iniciará reducciones de personal a partir de mediados de 2025

La disputa en curso en torno a los posibles despidos en Volkswagen está aumentando. Solo una semana después de insinuar la posibilidad de recortes de empleo y cierre de plantas, Volkswagen ha invalidado oficialmente el acuerdo de seguridad laboral que ha estado en vigor desde 1994. La empresa ha informado a la Unión IG Metall de su intención de abandonar el acuerdo antes de que finalice el año, con posibles despidos operativos que comenzarían seis meses después, a partir de julio de 2025.

El consejo de obra y la unión han reaccionado con fuerza a esta decisión. "Volkswagen ha seguido adelante con lo que esperábamos desde hace días", dijo la presidenta del consejo de obra, Daniela Cavallo. "Es un día difícil". Están determinados a oponerse a esta decisión. "Utilizaremos todos nuestros recursos para hacerle entender a la empresa que esto no es así como funcionamos". El consejo de obra no tolerará despidos operativos ni cierres de plantas. "Esa sigue siendo nuestra línea roja inamovible".

La Unión IG Metall ha calificado esto de escalada excessive

Thorsten Groeger, jefe del distrito de IG Metall en Baja Sajonia, lo describió como "un ataque sin precedentes contra el acuerdo colectivo histórico de trabajo", que Volkswagen está intensificando innecesariamente la situación. "Es más beneficioso resolver los problemas de manera cooperativa, no en contra". Con la cancelación unilateral del acuerdo de seguridad laboral, "Volkswagen está sometiendo a una de las pruebas más severas a la co-determinación en la historia de la empresa".

Sin embargo, la empresa justificó el movimiento debido a la mala situación financiera de su marca principal, Volkswagen, que no puede ser rectificada con las medidas actuales como la jubilación parcial y los programas de indemnización. "Debemos posicionar a Volkswagen AG para reducir los costos en Alemania a un nivel competitivo, para que podamos invertir en nuevas tecnologías y nuevos productos con nuestros propios recursos", dijo el director de recursos humanos, Gunnar Kilian, en un comunicado. Volkswagen emplea a 120,000 personas en Alemania, la mitad de ellas en Wolfsburgo.

Se desean negociaciones rápidas con la unión y el consejo de obra

La empresa busca negociar rápidamente con la unión y el consejo de obra sobre una nueva regulación. "La situación actual está causando incertidumbre. Podemos contrarrestar esto proporcionando oportunidades futuras para nuestra empresa de manera oportuna", dijo Kilian. El objetivo es llegar a un acuerdo sobre una regulación posterior antes de mediados de 2025, cuando expirará el acuerdo de seguridad laboral. "Este período ahora nos da la oportunidad de encontrar soluciones juntos con los representantes de los empleados para hacer que Volkswagen sea viable y competitivo para el futuro".

Las negociaciones colectivas sobre el acuerdo salarial de Volkswagen, inicialmente programadas para octubre, se adelantarán e incluirán los acuerdos que ahora han sido terminados. Volkswagen anunció esto. La unión ya había propuesto esto. La unión ahora espera que las discusiones comiencen tan temprano como septiembre. Hasta ahora, la ronda de negociaciones colectivas en Volkswagen, que inicialmente solo giraba en torno a los salarios, estaba programada para comenzar en octubre. La unión busca un aumento salarial del siete por ciento.

Reducción de aprendices y recortes en trabajadores temporales

Además del acuerdo de seguridad laboral, que había excluido los despidos operativos durante 30 años, también se han eliminado varios otros acuerdos, incluido el garantía de aprendices y las regulaciones para trabajadores temporales. Volkswagen había comprometido anteriormente a contratar anualmente 1400 aprendices, pero ya no es necesario. La empresa ahora busca reducir este número. Para los trabajadores temporales, la compensación más alta en Volkswagen se reducirá al nivel estándar para el empleo temporal.

Si no se llega a un acuerdo sobre una nueva regulación de seguridad laboral antes de mediados de 2025, Volkswagen amenaza con despidos. Con el final de la garantía de empleo, también expirarían las concesiones que hizo la fuerza laboral hace 30 años, como la renuncia a los bonos de vacaciones y de Navidad, lo que agravaría la situación de la empresa, advirtió Volkswagen. "En caso de retorno al acuerdo colectivo anterior al 1 de enero de 1994, no se pueden descartar despidos por razones operativas", dijo el comunicado de la empresa.

Los trabajadores protestan

Volkswagen anunció hace más de una semana su intención de abandonar la garantía de empleo que ha estado en vigor durante 30 años y ya no descarta cierres de plantas. La empresa aún no ha especificado una fecha exacta para la terminación de la garantía de empleo. Después de este anuncio, los trabajadores protestaron ruidosamente en varias reuniones en todas las ubicaciones contra estos planes.

La decisión de la empresa de invalidar el acuerdo de seguridad laboral ha llevado a discusiones sobre una posible reducción de la carga de trabajo, con el consejo de obra y la unión determinados a oponerse a los despidos operativos y los cierres de plantas.

