Volkswagen anticipa el cierre de las instalaciones

Analistas de la industria están pronosticando posibles cierres de plantas en Volkswagen en Alemania debido a medidas de ajuste financiero. Según Helena Wisbert, directora del Centro de Investigación Automotriz (CAR) en Duisburg, citada por "Der Spiegel", es una situación inevitable. Los economistas aconsejan en contra de la interferencia gubernamental.

El lunes, la marca principal de VW anunció un plan de ajuste financiero más severo tras una reunión de la dirección, dejando de lado la posibilidad de cierre de plantas y despidos. Wisbert describió este movimiento a "Der Spiegel" como un "cambia-juego" en la crisis automotriz. Hasta ahora, el bajo uso de las plantas había sido compensado por los ahorros de costos de los proveedores. Sin embargo, afirmó que "ya no es suficiente".

Moritz Schularick, presidente del Instituto Kiel para la Economía Mundial, ve las medidas de reducción de costos anunciadas como un punto de inflexión en la industria automotriz alemana. "He sostenido consistentemente que no creo que todos los fabricantes de automóviles alemanes logren superar la década sin cambios. Ahora esto se está volviendo evidente", declaró a "Wirtschaftswoche".

No obstante, no ve esto como una llamada a la intervención estatal. "No debemos entorpecer el proceso de cambio estructural. Las industrias en desarrollo necesitan mano de obra", continuó.

Veronika Grimm, consultora económica, coincide en que los cierres de plantas podrían estar en el aire. Sin embargo, insiste en que el gobierno "no debería interferir". Compartió esta opinión con "Rheinische Post". El sector automotriz ha estado lobbying en Bruselas durante años para retrasar la transformación, y Grimm culpa a los gobiernos por falta de previsión. Sin embargo, el estado sí tiene un papel en la formación profesional y la educación continua.

Dado los problemas financieros y la necesidad de medidas de ahorro de costos, VW podría considerar el cierre de algunas plantas como parte de su plan de ajuste severo, según sugiere Veronika Grimm, consultora económica. Economistas como Moritz Schularick creen que tales cambios son inevitables en la industria automotriz alemana y no deben ser detenidos por la intervención gubernamental.

