Alineamiento político y establishment de autoridad en Turingia - Voigt se ha mostrado dispuesto a negociar con Ramelow sobre el presupuesto.

El líder de la CDU de Turingia, Mario Voigt, ha manifestado su interés en mantener conversaciones con el Presidente del Gobierno Bodo Ramelow (Izquierda) sobre el presupuesto de 2025. Durante una reunión del grupo parlamentario de la CDU old y new en el parlamento estatal, Voigt declaró: "Me gusta mantener una mente abierta, analizar situaciones y resolver problemas, y eso es lo que haremos ahora". Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a dialogar con el actual Presidente del Gobierno Ramelow, dada la difícil situación política después de las elecciones estatales, Voigt respondió: "Acabo de enterarme de que el presupuesto de 2025 nos ha sido asignado. Por lo tanto, es algo que nos interesa a medida que avanzamos con nuestro estado".

Ramelow vuelve a tender la mano a la CDU.

Desde las elecciones estatales del domingo, Turingia se encuentra en un punto muerto. Una alianza potencial entre la CDU, BSW y SPD solo tendría 44 escaños en el nuevo parlamento. Una oposición potencial de AfD y Left también tendría 44 escaños, dejando un voto corto para una coalición entre los partidos rivales. Ramelow ha extendido consistentemente su mano a la CDU. Durante su entrevista con "Der Spiegel", declaró que había descartado recomendar un gobierno minoritario para Turingia y que una mayoría democrática en el parlamento es esencial. Cuando se le preguntó sobre el voto faltante para una coalición de CDU, BSW y SPD, respondió: "El voto está justo delante de ti".

Próxima propuesta de presupuesto.

Ramelow había instruido al Ministro de Finanzas Heike Taubert (SPD) para que elaborara una propuesta de presupuesto para 2025. Esta propuesta se presentará durante la reunión del gabinete en Erfurt el martes, donde la propuesta de presupuesto estará en la agenda. Taubert había establecido un presupuesto estimado para 2025 de alrededor de €13 mil millones después de la estimación de impuestos de mayo, lo que lo colocaría aproximadamente al mismo nivel que este año.

Voigt declaró el martes que Turingia necesita una "opción futura estable", que ahora explorarán. Destacó la importancia de mantener el diálogo.

