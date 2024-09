- Voigt asegura una posición gubernamental dentro de la CDU en un nuevo papel.

El jefe de la CDU de Turingia, Mario Voigt, ve las predicciones electorales como una autorización para que los Cristianos Demócratas formen un gobierno. "También lo vemos como una oportunidad para una transformación política bajo el liderazgo de la CDU", declaró el de 47 años en Erfurt después de la primera proyección. La CDU terminó en segundo lugar detrás de la AfD.

Voigt expresó su deseo de entablar conversaciones para garantizar un "gobierno razonable" liderado por la CDU en Turingia. Anunció su intención de interactuar con la SPD y su líder Georg Maier.

En cuanto al Partido para el Progreso y la Justicia Social (BSW), mencionó: "También estaremos abiertos a conversaciones con ellos". Sin embargo, la política internacional no se moldeará en el Parlamento de Turingia. Se trata de abordar los asuntos locales de Turingia que más preocupan a la gente. El BSW recently stated, among other things, rejecting US intermediate-range missiles as a prerequisite for cooperation in the government.

Sin alianza con AfD - sin comentarios sobre la Izquierda

Voigt reafirmó su compromiso con la AfD: "No habrá alianza o colaboración con la AfD por nuestra parte". No mencionó a la Izquierda en su discurso. Previamente, la CDU había descartado consistentemente coaliciones con la Izquierda. Voigt siempre había enfatizado el proceso de toma de decisiones dentro de los Cristianos Demócratas.

Al examinar el gobierno estatal actual, Voigt dijo: "Rojo-rojo-verde ha sido votado fuera". También está claro que el gobierno de semáforo en Berlín ha sido penalizado. Según las primeras proyecciones, el FDP y los Verdes no regresarán al Parlamento de Erfurt. Al ver también el resultado de la CDU en Sajonia, Voigt dijo: "La CDU ha vuelto a surgir como la fuerza política más poderosa del centro".

Según las proyecciones, la AfD obtendrá entre el 30,5 y el 33,5 por ciento en Turingia y, once años después de su fundación, ganará su primera elección estatal -sin embargo, se considera poco probable que asuma el papel de próximo ministro-presidente. La CDU asegura el 24,5 por ciento. El BSW alcanzará entre el 14,5 y el 16,0 por ciento por primera vez.

La Izquierda, liderada por el ministro-presidente Bodo Ramelow, obtendrá entre el 11,5 y el 12,5 por ciento, la SPD entre el 6,5 y el 7,0 por ciento. Según las proyecciones, los Verdes no entrarán en el Parlamento de Erfurt con el 4,0 por ciento, y el FDP se quedará corto con entre el 1,0 y el 1,3 por ciento.

