- Vivienda inicial transformada en un establecimiento de alojamiento con temática de culto.

Los Amantes de los Beatles de Liverpool Tienen una Nueva Atracción

Liverpool ahora ofrece a los entusiastas de los Beatles una razón adicional para visitarla. Pete Best (82), el antiguo baterista de la famosa banda, ha transformado la primera residencia de los Beatles en un establecimiento de "Bed and Breakfast", según informó "Sky News". Los fanáticos pueden revivir los primeros días de la banda explorando la planta baja, que solía ser un club, y ver restos de las presentaciones de los Beatles. Las plantas superiores ofrecen una estadía cómoda en cinco suites, con un desayuno inglés tradicional servido por la mañana.

Recuerdos del Casbah Club

El "Casbah Club" era un lugar exclusivo para la creciente base de fans de los Beatles durante los primeros días de la banda. Hoy en día, todo el edificio victoriano, incluido el club, es un sitio histórico protegido. La madre de Best compró el edificio y diseñó el sótano como un club privado para su hijo, los Beatles y sus amigos. El sótano sirve como un testimonio vivo de los primeros días de los Beatles, con rastros históricos aún visibles.

El Baterista Original de los Beatles

Los Beatles alcanzaron la fama internacional con éxitos como "Love Me Do" y "Please Please Me" en 1962 y 1963. Sin embargo, la banda existía antes de la Beatlemanía con diferentes alineaciones. Entre sus miembros originales estaba Pete Best, quien se unió a John Lennon, Paul McCartney (82) y George Harrison en 1960. Best contribuyó significativamente al sonido de la banda y incluso actuó en legendarios conciertos en el extranjero hasta 1962.

Intercambiado por Ringo Starr

Ser reemplazado por Ringo Starr (84) en 1962, supuestamente bajo presión de George Harrison, debió ser un momento difícil para Best. Al recordar ese período, Best dijo: "Inicialmente, fue difícil y financieramente demandante, pero la vida compensa de su propia manera. Tal vez era mi destino, tal vez no estaba destinado a ser". Best observó la fama mundial de los Beatles después de que la banda se separó en 1970 desde las sombras. En las últimas 60 años, ha aceptado en gran medida su despido repentino de la banda: "Tuve 60 años maravillosos como Pete y como un ex Beatle. Es una parte de mi vida, es encantador estar asociado con eso, pero la vida sigue adelante", declaró.

Sin Suite de Ringo

Debbie Greenberg, quien administró el legendario "Cavern Club" de 1966 a 1971 y estaba familiarizada con Best, recuerda su salida de la alineación de los Beatles: "Pete era un tipo guapo con muchas fans. Se rumoreaba que había sido reemplazado por Ringo. Durante los conciertos de los Beatles, gritábamos: 'Pete para siempre, Ringo nunca!'". El resentimiento persistente de Best hacia su expulsión de la banda se refleja en los nombres de las suites de su pequeño bed and breakfast. Las cinco suites en la primera planta llevan los nombres de Paul, John, George, Peter y el antiguo bajista Stuart Sutcliffe, decoradas con recuerdos. Los huéspedes pueden disfrutar de un desayuno inglés genuino después de una noche de dulces sueños de los Beatles, pero no se puede encontrar una suite de Ringo en este establecimiento. Sin embargo, los fanáticos acérrimos de los Beatles no parecen desanimarse por esta omisión.

