Vive, ama, viste como Beyoncé y compañía.

Botas de cowboy, sombreros de ala ancha, flecos y, por supuesto, jeans: ntv.de echó un vistazo en Texas a cómo se está implementando la tendencia western actual. Aquí hay algo para las girls y boys del asfalto.

La avenida South Congress se encuentra con el Texas antiguo y nuevo: restaurantes, food trucks, bares, cafeterías de colores pastel y boutiques se alinean en ambos lados de la avenida de cuatro carriles donde el tráfico nunca parece detenerse. Se extiende suavemente hacia el río Colorado, siempre con vistas a la Capitolio del Estado de Texas, construido entre 1882 y 1888, que con 92,24 metros es el sexto más alto de EE. UU. y más alto que el Capitolio de EE. UU. en Washington D.C.

"La calle más cool de South Congress", como se llama en su propia cuenta de Instagram, es el corazón del vecindario de South Congress, o SoCo, y es conocido en todo el país como uno de los mejores destinos de compras. Aquellos que buscan ropa, jeans y accesorios en un estilo western los encontrarán aquí. Las tiendas y los transeúntes reflejan la implementación de lo que los diseñadores han declarado una de las tendencias más importantes del año: Best Western.

Pharrell Williams envió cowboys y cowgirls con chaquetas de denim y típicas gargantillas western, llamadas lazos bolos, por la pasarela de Louis Vuitton, Christophe Lemaire mostró camisas de poplín con cuellos decorados, ceñidas con un cinturón y semi-remangadas, y Chloe mostró pesadas chaquetas de cuero con flecos. Y, por supuesto, todos los modelos llevaban botas de cowboy.

Las botas de cowboy nunca estuvieron "fuera de moda" aquí

La marca registrada de Allen's Boots es visible desde más de un kilómetro de distancia: una gigante bota de cowboy roja adorna la entrada de la legendaria tienda fundada en South Congress en 1977, que afirma ofrecer la mayor selección de botas del mundo bajo un mismo techo, con más de 4.000 pares. Dentro, es rústico, con tubos de neón iluminando las paredes de madera, en las que cuelgan algunos cuernos.

El origen de la bota de cowboy se remonta a los vaqueros mexicanos, los cuales usaban botas de color de su respectivo rancho o con decoración de piel desde el siglo XVII en adelante. Con el tiempo, estas botas con tacón alto y puntas redondeadas se usaron como zapatos de trabajo funcionales para granjeros o botas de montar - y aún lo son hoy: en Allen's Boots, los granjeros a menudo compran un par de clásicas botas marrón cognac cosidas a mano que están destinadas a durar muchos años. Porque está claro: si estás gastando $600, no quieres llevar un zapato de mierda a casa.

Al mismo tiempo, un grupo de jóvenes mujeres y hombres están revisando los estantes llenos de botas intrincadamente bordadas, que probablemente usarán no en el establo de caballos después de su compra, sino en la próxima mesa de café, donde abrirán su portátil para trabajar. Y parecerán que acaban de bajar del rancho - más tatuajes, piercings y pelo azul-verdoso.

El efecto Beyoncé

Otro clásico del estilo western son los jeans. La marca original, Levi's, se remonta al inmigrante francés Levi Strauss, quien comenzó a hacer ropa de trabajo duradera reforzada con remaches de cobre en San Francisco en 1873, junto con el sastre Jacob Davis. En 1890, crearon el jean 501. Pronto, los mineros y los trabajadores ferroviarios comenzaron a intercambiar sus pantalones de lana tradicionales por esta variante de denim más duradera. El jean se puso de moda en la década de 1930, cuando la revista estadounidense "Vogue" lo declarou "Chic Western". Hoy, los jeans de Levi's están de vuelta en alta demanda después de unos años en los que no lo estaban tanto.

El efecto Beyoncé también está contribuyendo a esto: la cantante nacida en Houston, Texas, está promoviendo la marca en su álbum lanzado en marzo "Cowboy Carter" en el dueto "Levi's Jeans" con el rapero de Texas Post Malone. Levi Strauss & Co ha visto desde entonces un aumento del 20 por ciento en los clientes en las tiendas de EE. UU. y su precio de las acciones también ha aumentado en un 20 por ciento.

Jeans de diversas marcas, así como vestidos de campo fragantes y sombreros, se venden en la avenida South Congress en la tienda Good Company. "El estilo western es muy popular entre nosotros", explica la empleada Alice. Lo que llama la atención: los jeans en los percheros a menudo parecen de segunda mano, pero son de marcas como Mother Denim o Citizens of Humanity - marcas que hacen muy bien el aspecto usado. Los clientes quieren sus jeans, al igual que sus camisas o camisetas, que parezcan realmente usados y desgastados. Según la plataforma de fotos Pinterest, las búsquedas de la palabra clave "Vintage Americana" aumentaron en un 145 por ciento el año pasado, al igual que las búsquedas de la combinación de términos "Western Gothic" para la moda en tonos oscuros y terrosos.

No sin mi sombrero

La empleada de la tienda Alice sabe por qué el estilo western es tan popular: "Puede ser usado a cualquier edad. Sobre todo, es poco complicado y especialmente para las mujeres un estilo realmente relajado: jeans y botas - listo. Funciona casualmente durante el día, pero también genial para salir de noche agregando accesorios o usando un sombrero o botas con detalles brillantes", dice Alice, que ha descubierto la cowgirl en sí misma. "Soy de

Porque el atuendo occidental auténtico necesita una prenda casual en la cabeza: En Maufrais, los sombreros vienen en los colores del paisaje de la pradera, gris desvaído, verde oscuro, adornados con plumas. Todos los sombreros son confeccionados a mano en el taller de la tienda: A través de una ventana de vidrio, se puede ver a un empleado cuidadosamente quemando los pelos sobrantes de uno con un ancho borde.

Otro empleado se para frente a un cliente para verificar la talla de su nuevo sombrero. Le queda perfecto. Ahora nada impide una velada auténtica en Austin.

Bajo Visita Austin (palabra clave Avenida South Congress), encontrarás las mejores direcciones para hacer compras. Así como consejos sobre dónde parar para tomar algo en uno de los muchos cafés o restaurantes.

Los visitantes de la Avenida South Congress pueden encontrar una mezcla única de la cultura antigua y moderna de Texas, incluyendo tiendas que venden ropa y accesorios inspirados en el oeste. Para aquellos que buscan completar su atuendo occidental, Allen's Boots en South Congress ofrece una amplia selección de botas de cowboy, adecuadas para tanto los granjeros como los habitantes urbanos que quieren encarnar la tendencia.

Cerca, la tienda Good Company vende marcas populares de moda western como Levi's, atrayendo a los clientes que buscan jeans inspirados en lo vintage y ropa de estilo western gótico. Además, Maufrais ofrece sombreros hechos a mano en colores y estilos tradicionales, perfectos para completar una apariencia western auténtica.

