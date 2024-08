- Visión: La transferencia de obligaciones financieras obsoletas se realizará exclusivamente mediante modificaciones constitucionales

El traspaso de las deudas históricas de los gobiernos locales a la administración federal no es factible sin modificaciones en la Ley Fundamental, según sugiere un informe del Servicio de Investigación Parlamentaria para la fracción FDP, inicialmente informado por la "Rheinische Post". Dado que el alivio de las cargas financieras locales es actualmente una responsabilidad de los gobiernos estatales, el gobierno federal necesitaría una autorización específica para asumir la responsabilidad de la deuda, indica el informe. Esto hace que una resolución al problema de la deuda sea improbable en esta legislatura.

Inicialmente, el SPD, Verdes y FDP habían acordado en el acuerdo de coalición de 2021 ayudar a los municipios a abordar su problema de deuda en el marco de la gestión financiera intergubernamental. Numerous cities and municipalities, particularly in North Rhine-Westphalia, Saarland, and Rhineland-Palatinate, have such expansive cash reserves that essential investments in schools, infrastructure, swimming pools, theaters, and other areas are under threat.

Según una propuesta del Ministerio Federal de Finanzas, el gobierno federal y los estados deberían asumir potencialmente la mitad de las reservas de liquidez excesivas de los municipios y, al mismo tiempo, obligar a los municipios a evitar el gasto excesivo.

Sin embargo, el informe sugiere que la Ley Fundamental necesitaría una enmienda para ambas approaches, y también es incierto si una asunción federal de las deudas locales caería bajo el umbral de deuda. En ese caso, también sería necesaria una excepción explícita.

Actualmente, la Unión y varios estados se oponen a la reforma, principalmente debido a la creencia de que solo los municipios endeudados se beneficiarían de ella. Esto sería injusto y perjudicial para los estados que mantienen adecuadamente a sus municipios o minimizan su deuda sin ayuda externa, argumentan estados como Baviera.

"The CDU should take action at both the state and federal levels. Otherwise, nothing will progress," insisted the chairman of the Budget Committee in the Bundestag and the deputy chairman of the North Rhine-Westphalian FDP, Frank Schäffler. The SPD has lately urged the Union to relent in this matter as well.

