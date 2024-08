- Violencia en la práctica: "Sentirse impotente y sin ayuda"

Los médicos están siendo testigos de un aumento de la violencia en las prácticas médicas. "Hay un endurecimiento en el trato al personal médico", dice la Asociación Médica Alemana. Andreas Gassen, presidente de la Asociación Nacional de Médicos de Seguro de Salud (KBV), le dijo al "Neue Osnabruecker Zeitung" sobre la violencia verbal y física: "La agresión abierta y el comportamiento extremadamente exigente han aumentado significativamente". La situación tensa "sin duda" está contribuyendo a la escasez de personal cualificado en las prácticas, comentó la asociación de médicos practicantes.

¿Cómo de tensa es la situación?

No hay cifras nacionales sobre el tema, dijo la Asociación Médica Alemana a dpa. La Asociación Médica de Westfalia-Lippe (AWKL) publicó por última vez un sondeo sobre las experiencias de sus miembros con la violencia en su práctica médica diaria en mayo. En solo unos pocos días, 4.513 médicos -alrededor del diez por ciento de los miembros de la cámara- respondieron.

Más de la mitad (2.917) dijo "sí" a la pregunta: "¿Ha tenido que experimentar violencia en su práctica médica en el pasado?". Se informaron 1.339 casos que ocurrieron en prácticas médicas. Hans-Albert Gehle, presidente de la AWKL, habló de un aumento notable y sostenido de los incidentes violentos y una gran tensión en los afectados.

"Andreas Gassen, presidente de la KBV, le dijo al 'Neue Osnabruecker Zeitung': "Que los pacientes no puedan comportarse y tengan una evaluación distorsionada de su propia urgencia de tratamiento es un fenómeno que trasciende las naciones. Pero también happens frequently that someone is sick and six people come along as accompaniment to the practice or emergency room and make a racket. That's remarkable and extremely unpleasant." Gassen called for clear and swift penalties: "It needs clear and swift penalties. Otherwise, the message doesn't get through to some people."

Buschmann quiere endurecer el derecho penal

El ministro de Justicia Marco Buschmann (FDP) quiere endurecer el derecho penal, entre otras cosas, para proteger mejor a los servicios de emergencia del acoso y la violencia. La adaptación, que aún no se ha decidido, debería ampliarse a las prácticas médicas, exigió Gehle.

El ministro de Salud Karl Lauterbach (SPD) se pronunció a favor de castigos más fuertes para la violencia o las amenazas de violencia contra médicos y enfermeras en la plataforma X. "Ya estamos enfrentando una escasez masiva de médicos, las prácticas no pueden ser reabastecidas", escribió. Está trabajando con el ministro de Justicia en la ley para endurecer las penas.

La Asociación Médica Alemana apoya el proyecto. Los delitos contra estos grupos profesionales deben ser castigados no solo con más severidad, sino también perseguidos y aclarados de manera efectiva, exigió la asociación en un comunicado reciente sobre el proyecto. "Urgentemente necesitamos campañas de aclaración que muestren claramente que estas personas son ayudantes y rescatadores", dijo la asociación a solicitud. La asociación de médicos practicantes también se pronunció a favor del endurecimiento anunciado de las penas.

Para informar sobre un caso, algunas asociaciones médicas ya han establecido una dirección de correo especial para los afectados, y también hay sesiones de capacitación sobre el tema. Por ejemplo, la Asociación Médica Estatal de Hesse ha introducido un formulario de informe. "Los resultados actuales del formulario de informe destacan la necesidad urgente en la profesión médica y entre los asistentes médicos de contrarrestar los sentimientos de impotencia y falta de poder a través de, por ejemplo, seminarios de desescalada", dijo en el sitio web.

Pero ¿por qué hay veces una alta disposición a la violencia en las prácticas de los médicos? "Especialmente en situaciones estresantes y de emergencia, donde el bienestar personal se percibe como restringido, las personas pueden reaccionar con enfado y agresión", comenta el psicólogo Michael Wiens. "Las emociones siempre tienen una función de señalización de que ciertas necesidades no están siendo satisfechas".

