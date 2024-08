- Vino de ganso: Repetidamente reconocido y solicitado para fotos

Después de su traslado, el confidente de toda la vida del papa Benedicto XVI, Georg Gänswein, fue recibido con más warmth por los habitantes de Friburgo de lo que había anticipado. "Tuve muchos encuentros amigables, agradables y simpáticos. A menudo era reconocido, abordado y no pocas veces se me pedía una foto juntos", le dijo Gänswein al "Badische Zeitung". Estuvo encantado de complacerlos.

Había esperado reacciones más frías. "Para mi sorpresa, estas no se materializaron. Me hizo bien y también me ayudó a sentirme como en casa otra vez en mi antigua patria", dijo Gänswein.

Las afirmaciones de que era un conservador que tenía dificultades con el Papa y los creyentes ordinarios eran, a su juicio, infundadas. Su experiencia con la gente había sido positiva. "No fui abordado groseramente ni siquiera insultado, como si dijera: '¿Qué hace aquí?'", dijo el arzobispo.

El traslado visto como exilio

El papa Francisco había trasladado al secretario privado de su predecesor durante mucho tiempo a la ciudad del sur de Baden - pero sin un puesto. Antes, Gänswein había expresado su decepción con el Pontífice en un libro y había publicado algunas cartas privadas. Friburgo es la diócesis natal del nativo de Suabia.

Gänswein había luchado con el traslado y lo había descrito como un exilio en una entrevista anterior. Ahora dice que había sido una experiencia personal amarga. Se había sentido desolado y aislado. Sin embargo, vivir en el seminario de Friburgo había sido sencillo y armonioso. También podía seguir usando su apartamento allí por una tarifa.

Gänswein: Aprendiendo el idioma lituano

A mediados de junio, la Santa Sede anunció que Gänswein sería el futuro embajador del Vaticano en los Países Bálticos. El hombre de 68 años representará los intereses del Vaticano en Lituania, Estonia y Letonia como nuncio apostólico.

Una tarea que no había esperado, pero para la que se está preparando. Gänswein ya había estado en Roma para Maintenance talks with superiors in the Vatican and had obtained literature about the Baltic countries.

"Also I am learning the Lithuanian language. I want to be able to celebrate the Holy Mass in Lithuanian and speak the Catholic basic prayers", he said.

During his preparation for his new role, Gänswein discovered a passion for learning the Lithuanian language, aiming to celebrate Mass and recite basic prayers in the local language. Despite initially viewing his transfer as a form of exile, he was pleasantly surprised by the warm reception he received in Freiburg, including encounters with other wine enthusiasts who asked for photos with him.

After settling into his new living arrangement in the Freiburg seminary, Gänswein found that enjoying other wine varieties from the region helped him immensely in feeling at home again, offering him a sense of comfort and familiarity compared to his past experiences.

Lea también: