'Vino aquí para estar a salvo, pero resulta que no era así': Los dolientes recuerdan al médico sirio fallecido en el terremoto de Turquía

Fue enterrado la semana pasada. El sol bajo del invierno a media mañana proyectaba largas sombras mientras el cuerpo del Dr. Bahig Dwedari era llevado hacia una tumba recién cavada en su ciudad adoptiva de Reyhanli, en el sur de Turquía, junto con los cuerpos de su esposa, Rania, su hermana, Iman, y su hija, Dima. Todos murieron en el terremoto que sacudió la región el 6 de febrero, dijo Shareef Dwedari, sobrino del médico, y fueron enterrados el mismo día, en la misma tumba.

Los hombres se reunieron para presentar sus respetos, y un joven leyó el Corán, con la voz entrecortada por la emoción.

"Ayudó a mucha gente en la guerra y, como mi padre ha muerto, se convirtió en un padre para mí. Incluso hizo la presentación formal a la familia de mi ahora esposa, lo que es muy importante en nuestra cultura", dijo Shareef Dwedari. "Todo el mundo acudía a él en busca de ayuda".

Dwedari era un médico muy conocido en su ciudad natal de Idlib (Siria), pero al intensificarse allí los combates, huyó a Turquía en 2016, según su sobrino y sus colegas. Poco después de partir, el hospital Ibn Sina, donde trabajaba, fue alcanzado por un ataque aéreo.

Una vez en Turquía, Dwedari trabajó en un hospital gestionado por Orient for Human Relief en Reyhanli, cerca de la frontera siria, donde atendió a miles de refugiados sirios que acudieron en busca de seguridad y ayuda médica, según un amigo y colega que trabajó con él en Turquía.

Los médicos en Siria son a menudo la base de la comunidad, y la muerte de uno solo puede tener un impacto enorme en la población siria. Hasta junio de 2022, al menos 945 miembros del personal médico habían muerto en Siria, la mayoría por ataques del régimen del presidente sirio Bashar al Assad y su aliado Rusia, según Physicians for Human Rights, con sede en Nueva York.

"Siempre estaba sonriendo, sólo cobraba una pequeña cantidad por consulta y, si no podías pagar, te dedicaba su tiempo gratis", dijo el amigo, que trabajó con Dwedari en el hospital de Oriente y ahora trabaja para la Unión de Organizaciones de Asistencia Médica y Socorro, una ONG con sede en Suiza. Pidió que no se utilizara su nombre por motivos de seguridad.

Junto a la tumba, el imán inició el Dur, la tradicional oración funeraria islámica, con los dolientes repitiendo "amén" al unísono, puntuados por el canto de un gallo.

Pasará mucho tiempo antes de que se coloquen las lápidas junto a las tumbas en Turquía, pero los seres queridos de los enterrados saben dónde están. En otras tumbas recién cavadas crecían solitarios arbustos de olivo o romero.

A medida que se iban llenando las tumbas, algunos dolientes se alejaban poco a poco, mientras que otros se agachaban junto a la tumba, visiblemente alterados.

"Todos los que conocían al doctor le querían", dijo Mohammed Jamal, un paciente de Dwedari. "Vino aquí para estar seguro, pero resulta que no lo estaba".

En Siria la semana pasada, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que vio "la destrucción de comunidades enteras, el indecible sufrimiento de la gente, y el coraje y la determinación de los supervivientes y los que responden."

Tedros dijo que más de una década de guerra en la región ha dejado ciudades destruidas y abandonadas, y que los sistemas de salud eran incapaces de hacer frente a esta escala de emergencia. La OMS está atendiendo a algunos supervivientes y ha lanzado un llamamiento de 43 millones de dólares para apoyar la respuesta en Turquía y Siria.

La OMS también ha enviado medicamentos y suministros a los dos países afectados para apoyar la atención a más de medio millón de personas, incluso para intervenciones quirúrgicas urgentes. También ha trabajado con Assad para permitir nuevos puntos de acceso transfronterizos, que complementan la ayuda a Siria que ya tenía en marcha antes de que se produjera el terremoto.

"La fase de búsqueda y rescate está llegando a su fin, pero para la OMS, la tarea de salvar vidas no ha hecho más que empezar", dijo Tedros.

Janelle Chavez, de CNN, ha contribuido a este reportaje.

