- ¿Victoria o desastre?

El 6 de agosto, las fuerzas ucranianas sorprendentemente penetraron en territorio ruso, dirigiéndose hacia la ciudad de Kursk. Pequeños grupos móviles avanzaron profundamente, a diferencia de los avances ucranianos anteriores en la región de Belgorod.

Políticamente, esta incursión fue un éxito para Kiev. Humilló a Putin, llevó la devastación de la guerra a Rusia y avergonzó al ejército ruso, que no pudo detectar la concentración de tropas ucranianas ni fortificar adecuadamente la región fronteriza. Los soldados rusos desplegados allí no pudieron detener el asalto ucraniano, posible gracias a los amplios huecos entre los puntos fuertes rusos.

Fase Dos de la Operación Kursk

Después de esta primera fase, los rusos comenzaron a reforzar para sellar la brecha ucraniana. Aquí también, Kiev logró un éxito sorprendente gracias a la negligencia rusa. Un convoy de refuerzo publicó imágenes de su viaje al frente. Con pocas posibles carreteras, fue fácil determinar la ruta. Cuando el convoy se detuvo apiñado, los ucranianos atacaron, incendiando más de doce camiones.

Sin embargo, los rusos también están luchando. Los pequeños grupos de mando iniciales, ocultos en casas, eran difíciles de detectar. Esto no se aplica a los refuerzos. Para detener el avance, los rusos utilizaron sus misiles de largo alcance Iskander incluso contra objetivos de baja prioridad.

Los refuerzos rusos lograron bloquear temporalmente el avance ucraniano hacia Kursk más adentro del territorio ruso. Mientras tanto, los ucranianos también han enviado más unidades al área de la brecha. Still remains to be seen whether these troops can overcome the Russian blocking positions, or not. So far, the Ukrainian offensive has not become "stuck".

Lucha Intensa por un Pequeño Pueblo

En el centro de la lucha se encuentra el pequeño pueblo de Sudja en el borde nordeste de la brecha. Aquí, la naturaleza de la lucha en la región de Kursk es diferente. La zona de Donbass está completamente fortificada, con posiciones que se apoyan mutuamente. Un breakthrough sorpresa solo es posible en situaciones excepcionales. Alrededor de Sudja, hay zonas libres que permiten combates móviles. La guarnición rusa allí resistió en la parte este del pueblo, incluso cuando quedó aislada. Los rusos han reforzado desde entonces, y los ucranianos han tomado el control del centro del pueblo. Los rusos se agarran a la parte este, habiendo estabilizado la situación, al menos temporalmente. Los ucranianos ahora intentan rodear a los rusos por los flancos y podrían tomar todo el pueblo.

Al norte del pueblo, los ucranianos han avanzado otros 40 kilómetros. Entre Levshinka y Sheptukhovka, los rusos atacaron posiciones y tanques ucranianos con armas de largo alcance. La misma imagen se ve más al este, cerca del pueblo de Zhuravli.

Los ucranianos así están expandiendo el territorio que han capturado. Still remains to be seen if they can hold these villages now that Russian troops are arriving. Kiev also is trying to attack other parts of the front to reinforce the breach's flanks. However, the element of surprise is gone.

Las líneas del frente y las batallas son dinámicas, y la región no está continuamente ocupada por tropas. En los próximos días, aún son posibles y se esperan grandes cambios en el frente, siempre y cuando se puedan llevar nuevas tropas al combate. Se dice que Kiev ha recibido permiso para usar armas de largo alcance occidentales como la Storm Shadow en Rusia, lo que también debería impulsar la ofensiva de Kiev y entorpecer los esfuerzos rusos para gestionar la crisis.

¿Para qué es la Ofensiva de Kursk?

Sin embargo, los primeros días de euforia se vieron empañados, a pesar del elemento sorpresa. Los problemas fundamentales de las fuerzas ucranianas persisten: Rusia tiene más soldados, más tanques, más artillería y ahora bombas guiadas. Por lo tanto, los rusos se están fortaleciendo día a día en el área de Kursk. Los ucranianos solo pueden suministrar tropas frescas en cierta medida y por un tiempo limitado para mantener la ofensiva. Desde fuera, es difícil juzgar el éxito o el fracaso de los ucranianos porque el objetivo de la operación es desconocido. En la fallida ofensiva de verano de 2023, el objetivo era claro: romper hacia el mar y dividir los territorios ocupados por Rusia en dos zonas.

Objetivos como capturar la ciudad de Kursk o incluso avanzar más hacia Moscú son completamente impensables dada la limitada cantidad de tropas. Se especula que Kiev quiere ocupar la central nuclear ubicada cerca de Kursk. Esto daría al breakthrough un "hombro firme" ya que Rusia no puede intervenir con armas pesadas en la zona alrededor de la planta. La planta y la zona capturada podrían ser un importante activo en cualquier futura negociación. Sin embargo, las avanzadillas ucranianas aún están a unos 70 kilómetros de la planta, con la altamente disputada ciudad de Socha aún más lejos.

¿Qué sigue?

¿Cuáles son las opciones? El mejor escenario para Kiev sería superar los bloqueos rusos y avanzar más adentro del país, así rompiendo el primer intento ruso de contención. Sin embargo, el problema entonces sería que una zona capturada más grande requiere más tropas para mantenerla. Menos prometedora sería si los rusos logran esencialmente detener el avance. En ese caso, Kiev tendría que pasar a la defensa en la zona capturada. Al parecer, ya se están cavando posiciones para este propósito.

En el mejor de los casos, los ucranianos podrían defender los territorios capturados lentamente, haciendo que a Putin le tome meses restaurar la frontera. Sin embargo, una victoria se ve diferente. Al pasar a la defensa, Ucrania pierde la iniciativa, que entonces pasa al ejército ruso, que probablemente recurrirá a un lento y sistemático desgaste. La dramática en el Donbass se repetiría en Kursk. La tercera opción sería la evacuación rápida de los territorios capturados. En ese caso, Kiev cosecharía los beneficios políticos del éxito sorpresa y evitaría una batalla de retirada costosa.

A pesar de la atención global en la ofensiva de Kursk, la situación en el este sigue ensombreciendo los avances de Ucrania. Kyiv lucha por mantener sus líneas del frente, con posiciones que se pierden gradualmente. No hay una forma clara de detener este proceso en este momento. Las tropas desplegadas en Kursk son muy necesarias aquí. El peor escenario para una Ucrania libre sería si Rusia logra rodear el saliente de Kursk y hacer retroceder a las fuerzas ucranianas hacia la frontera utilizando su potencia de fuego, al mismo tiempo que rompe las últimas líneas defensivas fuertemente fortificadas en el Donbass.

A pesar del éxito ucraniano en penetrar en territorio ruso cerca de Kursk, la atención sigue centrada en el frente este donde Ucrania lucha por mantener sus posiciones.

De cara al futuro, el mejor escenario para Kyiv sería retener el territorio capturado cerca de Kursk, evitando una batalla de retirada costosa y aprovechando los beneficios políticos del éxito sorpresa inicial.

Lea también: