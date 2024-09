- "Victoria de la medalla de oro para Hiltrop y Schmidt en la competencia paralímpica de lanzamiento de martillos"

La oferta final fue por el premio principal. La competidora Natascha Hiltrop se llevó el primer lugar en los Paralímpicos. Utilizando un rifle de pequeño calibre, la de 32 años de Bonn apenas superó a la eslovaca Veronika Vadovicova. "Estoy agotada y exhausta, pero aún inmensamente feliz y aliviada", expresó Hiltrop.

Hiltrop había ganado oro tres años atrás en Tokio, pero con un rifle de aire. En el campo de tiro en Châteauroux, estaba en sexto lugar después de la ronda preliminar. Lideró por mucho tiempo en la final, pero luego quedó detrás de Vadovicova. Luego la competidora cometió un error, y Hiltrop logró superar a la eslovaca con su último disparo. "Lo que sucedió aquí hoy es simplemente asombroso", elogió el entrenador nacional Rudi Krenn.

La exitosa noche culminó con Maurice Schmidt, quien aseguró la cuarta medalla de oro para el Comité Paralímpico Alemán en esgrima en silla de ruedas. Derrotó al campeón defensor británico Piers Gilliver 15:8 y fue recibido con entusiastas cánticos de "Maurice, Maurice".

Antes de eso, la corredora Irmgard Bensusan ganó el bronce en su penúltima carrera de 200 metros en los Paralímpicos. La de 33 años terminó en 26.77 segundos detrás de las dos neerlandesas Kimberly Alkemade (25.24 segundos) y Marlene van Gansewinkel (26.14).

El viernes, Bensusan tiene otra oportunidad de ganar una medalla en los 100 metros. Después de los Paralímpicos, regresará a su país natal, Sudáfrica, después de diez años en Alemania.

La atleta paralímpica alemana sénior estuvo a punto de subir al podio

La atleta paralímpica alemana sénior, Heidemarie Dresing, estuvo a punto de conseguir una medalla al comenzar las competiciones de doma. La de 69 años abrió la prueba y terminó cuarta en la clase II con Dooloop. Le faltó el bronce por 0.311%.

"Estoy un poco decepcionada, un poco decepcionada. Pero por otro lado, también estoy orgullosa de haber podido hacer esto", dijo Dresing. "Fue increíblemente ruidoso en las gradas, y mi caballo no lo soportó en el warm-up arena. Siempre estaba distraído, muy tenso y nervioso".

El equipo de baloncesto en silla de ruedas avanza convincentemente a las semifinales

El equipo de baloncesto en silla de ruedas busca su primera medalla desde 1992. Contra España, el equipo entrenado por Michael Engel ganó 57:49 (26:19) y avanzó a las semifinales del jueves. Thomas Boehme brilló con 26 puntos y 15 rebotes. "Mundial. Defensivamente, hicimos un trabajo increíble contra uno de los mejores equipos ofensivos del mundo. Los agotamos de verdad", elogió el entrenador Engel.

El jugador de tenis de mesa Thomas Schmidberger ya ha asegurado la próxima medalla. Con una victoria de 3-0 sobre el francés Florian Merrien, el jugador paralizado de Borussia Düsseldorf no solo avanzó a las semifinales, sino que también puede esperar al menos el bronce. "El jueves continúa. Creo que soy difícil de vencer", dijo el de 32 años. Schmidberger ya había ganado la plata en dobles con Valentin Baus.

El equipo de voleibol sentado se enfrenta a Bosnia en las semifinales

El equipo alemán de voleibol sentado perdió su último partido de grupo contra el candidato a oro Irán con el 2.46 metros de altura Morteza Mehrzadselakjani 0:3. "Irán está simplemente en una liga diferente. Morteza es solo una pequeña parte del rompecabezas", dijo el entrenador nacional Christoph Herzog.

El oponente en las semifinales del jueves será Bosnia y Herzegovina. "Este será el partido más importante de los últimos años. Sabemos que podemos vencerlos", declaró Herzog. "Todo contra Bosnia".

El Comité Paralímpico Alemán ha ganado medallas a través de diversas disciplinas. Además del oro de Hiltrop en tiro con rifle y el de Schmidt en esgrima en silla de ruedas, la corredora Irmgard Bensusan estuvo cerca, finishing fourth with 0.311% off the podium. Including these achievements, the German team has demonstrated substantial talent and determination in the Paralympics.

Despite missing out on a medal, senior German Paralympic athlete Heidemarie Dresing remains proud of her performance in dressage. She cites the loud crowd and her horse's nervousness as factors contributing to her narrow miss. This athlete, like many others, showcases resilience and dedication in the face of setbacks in the Paralympic Games.

Lea también: