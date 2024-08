- Victoria Beckham aparecerá en una próxima serie documental.

En la popular serie de Netflix "Beckham", centrada en la leyenda del fútbol David Beckham (49), su esposa de toda la vida, Victoria Beckham (50), se convirtió en una sensación silenciosa. Netflix ha revelado ahora que Victoria tendrá su propia serie documental en la plataforma. La serie narrará la transformación de Victoria desde su época como sensación musical de los 90 con las Spice Girls hasta su papel actual como directora creativa de su propia marca de moda, según informó la revista "Variety".

Detrás de escena del imperio de la moda de Victoria Beckham

La serie "Beckham", lanzada en octubre de 2023, fue un gran éxito para Netflix. La serie de cuatro partes recibió cinco nominaciones a los Emmy, incluyendo la de " Mejor Serie Documental". En el anuncio de la serie en solitario de Victoria en Netflix, se mencionó: "Sus días como 'Posh Spice' pueden haber pasado, pero hoy, Beckham está en camino de construir un imperio de la moda - y ahora, el público podrá ver la historia detrás de todo eso".

El canal oficial del Reino Unido e Irlanda de Netflix también anunció la serie. "La serie explorará la transición de Victoria al papel de directora creativa de su propia marca", indicó en un comunicado. Todavía no se ha decidido un título o director para el proyecto upcoming.

Además de este proyecto, Netflix también anunció una serie documental sobre el famoso boy band, Take That. Los miembros Gary Barlow (53), Howard Donald (56) y Mark Owen (52) compartirán sus perspectivas en cámara. Se promete "una rara y nunca antes vista mirada detrás de una de las bandas británicas más exitosas y queridas". Las fechas de lanzamiento de ambas series aún no se han determinado.

