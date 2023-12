Victoria Azarenka tuvo un día para llevar a su hijo al trabajo en el Open de Australia y fue "increíble

Tras su victoria en tercera ronda por 6-0 y 6-2 sobre la cabeza de serie número 15 Elina Svitolina, Azarenka llevó a su hijo Leo a la rueda de prensa posterior al partido.

Madre e hijo llevaban gafas de sol y a Leo le preguntaron cómo había jugado Azarenka.

La respuesta de Leo fue concisa y directa: "Impresionante".

Azarenka respondió: "Gracias por eso", antes de estallar en carcajadas junto a los periodistas congregados.

Azarenka, de 32 años, se convirtió en la primera jugadora en alcanzar los octavos de final en la presente edición del Abierto de Australia tras vencer cómodamente a Svitolina.

La bielorrusa aspira a su tercer título en Melbourne, después de haber conquistado títulos consecutivos en 2012 y 2013.

A pesar de no haber alcanzado la cuarta ronda en el grand slam desde 2016, Azarenka no dio muestras de nervios, ganando sin demasiados problemas en poco más de una hora.

Azarenka fue preguntada sobre si el hecho de que Leo estuviera en el grand slam de Melbourrne había sido una distracción o le había ayudado a relajarse. "Todo lo anterior", respondió bromeando la estrella del tenis.

"Definitivamente no es una distracción, nunca diré eso. Ser padre no es fácil", explicó. "Está lleno de personalidad. No sé de dónde lo saca, obviamente.

"Pero siempre me siento privilegiada por poder tenerlo aquí. Este tipo de momentos no tienen precio para mí. Poder compartirlo con mi hijo es increíble".

Meses después de dar a luz a Leo en 2016, Azarenka y el padre de Leo se separaron. Azarenka se perdió el US Open al año siguiente por problemas legales relacionados con el padre.

En un post de Instagram en ese momento, Azarenka reveló que estaban trabajando para "resolver algunos de los procesos legales" y dijo que "no estaba dispuesta" a dejar a su hijo en California para viajar a Nueva York.

Visita CNN.com/sport para ver más noticias, reportajes y vídeos.

"Equilibrar el cuidado de los hijos y una carrera no es fácil para ningún padre, pero es un reto que estoy dispuesta a afrontar y aceptar", dijo.

"Quiero apoyar a los hombres y mujeres de todo el mundo que saben que está bien ser madre o padre trabajador. Nadie debería tener que decidir entre un hijo y su carrera, somos lo bastante fuertes para hacer ambas cosas".

Azarenka jugará ahora contra la campeona del Abierto de Francia y cuarta cabeza de serie, Barbora Krejcikova, en la siguiente ronda.

