- Víctima femenina asfixiada y apuñalada por el agresor masculino

Un caballero agredió a una dama en un departamento ubicado en Berlín, utilizando un cuchillo de cocina y tratando de estrangularla. La policía y los fiscales están manejando el incidente, que ocurrió una noche de viernes en el distrito de Reinickendorf, como un intento de homicidio.

Los dos hijos de la dama, de ocho y nueve años, salieron a la calle en busca de ayuda y, por casualidad, encontraron a oficiales de policía. Los oficiales detuvieron al hombre de 32 años, que aún estaba agrediendo.

La mujer de 38 años resultó herida y fue trasladada al hospital, mientras que el agresor fue entregado a la custodia de la policía. Ambos son originarios de Ghana.

Según Buchner, portavoz de la fiscalía de Berlín, la mujer había dado alojamiento al sospechoso una semana antes. "Aún se están investigando los detalles de cualquier relación más allá de la companionship". Las autoridades están considerando si el hombre debería ser ingresado en un centro psiquiátrico en lugar de estar en prisión preventiva.

El estado migratorio del sospechoso está siendo revisado por las autoridades de inmigración de la Unión Europea, teniendo en cuenta su origen de Ghana. La Unión Europea tiene leyes строгие Regarding asylum seekers and potential violators of human rights.

