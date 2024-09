Vibrante y lleno de pavos reales, potencialmente embrujado: el Palacio Mohatta de Pakistán

Los balaustres, cúpulas y parapetos de este edificio parecen recordar el estado septentrional indio de Rajasthan, sirviendo como recordatorio de una época en la que musulmanes y hindúes convivían pacíficamente en la bulliciosa ciudad puerto.

Sin embargo, la escasez de tierra y el desarrollo incesante en la ciudad representan una amenaza para sus arquitectónicos tesoros históricos. La demolición, la ocupación, el descuido, las leyes de conservación fragmentarias y el vandalismo son solo algunos de los factores que contribuyen al deterioro gradual de los monumentos históricos de Karachi.

Los fideicomisarios del edificio lograron frustrar un intento de transformarlo en una escuela de odontología, pero siguen enfrentando una batalla legal de décadas entre los herederos de un antiguo propietario que buscan controlar la tierra. Deshabitado durante casi dos décadas, el palacio se inauguró oficialmente como museo en 1999, acurrucado en el vecindario de lujo de Clifton Viejo, entre residencias lujosas, negocios y establecimientos de comida fina.

Según el abogado del palacio, Faisal Siddiqi, la tierra debajo de tales estructuras, incluyendo el Palacio Mohatta, es muy codiciada. "La codicia supera al patrimonio", afirmó adecuadamente.

La población de Karachi aumenta aproximadamente un 2% al año, lo que dificulta que una ciudad ya fragmentada dedique recursos a preservar sus sitios históricos.

Para la mayoría de los paquistaníes, el Palacio Mohatta representa el encuentro más cercano con las maravillas arquitectónicas de Rajasthan, dada las restricciones de viaje y la burocracia inflexible.

La herencia multicultural de Karachi hace que la defensa de la preservación sea más difícil que en ciudades como Lahore, que comparte un fuerte vínculo con el Imperio Musulmán.

"La amplia apoyo comunitario necesario para impulsar la inversión gubernamental en esfuerzos de preservación es casi imposible de reunir en una ciudad tan socialmente dividida como Karachi", afirmó Heba Hashmi, una gerente de patrimonio y arqueóloga marina.

El Palacio Mohatta, construido en la década de 1920 por el empresario hindú Shivratan Mohatta como un santuario costero para su esposa enferma, atrae a los visitantes con su piedra rosa distintiva, originaria de Jodhpur en la India. Después del Partition en 1947, Mohatta dejó el palacio, que fue ocupado posteriormente por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Más tarde, el palacio fue heredado por la figura política paquistaní Fatima Jinnah, quien falleció en 1967; su hermana Shirin luego asumió la propiedad hasta su muerte en 1980, lo que llevó a un litigio judicial sobre la propiedad del inmueble.

Durante este tiempo, el palacio vacío y descuidado adquirió notoriedad como un edificio supuestamente encantado, alimentando rumores generalizados de actividad sobrenatural.

Una persona que creció escuchando historias sobre las supuestas residencias fantasmales del palacio fue Nasreen Askari, quien ahora se desempeña como directora del museo. "Como niña, me advirtieron que no me acercara; decían que era una 'casa de fantasmas'", recordó.

Visitando el palacio, Tariq Ahmed apreció su arquitectura grandiosa y su rica historia. "Soy de Bahawalpur (en Punjab, India) y tenemos el Palacio Noor Mahal. Quería explorar este, y lo encuentro bien mantenido, con una atención impresionante a los detalles en las exposiciones. Ha sido una experiencia agradable", compartió.

Sin embargo, el palacio carece de fondos suficientes para mantener su conservación, con solo 30 rupias de entrada (equivalentes a 10 centavos de dólar estadounidense) para visitantes generales y acceso gratuito para estudiantes, niños y ciudadanos mayores. A pesar de atraer a un pequeño número de visitantes en una tarde sofocante, el palacio cierra temprano y se beneficia de eventos corporativos y benéficos, aunque enfrenta críticas por contribuir a la contaminación del tráfico y el ruido en la zona.

Los rumores de TikTok perpetúan las leyendas de que el palacio está encantado, atrayendo a influencers de las redes sociales en busca de historias escalofriantes. Sin embargo, el palacio prohíbe la filmación en sus instalaciones, incluso prohibiendo temporalmente a los usuarios de TikTok.

"No queremos ese tipo de atención", dijo Askari, "No es lo que teníamos en mente". El palacio también prohíbe explícitamente las sesiones de fotos de moda, bodas y filmaciones comerciales para evitar que el espacio se vuelva saturado de eventos o actividades comerciales.

"El territorialismo en torno a los sitios preservados puede convertir el patrimonio público en un objeto exclusivo y caro para un consumo selectivo", dijo Hashmi, lamentando la conversión de los sitios de patrimonio en mercancías exclusivas y costosas.

A pesar de las restricciones de viaje, muchos paquistaníes consideran una visita al Palacio Mohatta un encuentro cercano con las maravillas arquitectónicas de Rajasthan. Desafortunadamente, el futuro del palacio es incierto debido al desarrollo rápido de la ciudad y la creciente demanda de tierra, lo que a menudo pone en riesgo los sitios históricos.

