Viajes de Blinken a Egipto en lugar de Israel, con pocas posibilidades de una tregua en Gaza y un acuerdo de rehenes.

Por primera vez desde los incidentes del 7 de octubre, Blinken ha realizado un viaje a Oriente Medio sin visitar Israel. Sus visitas habituales suelen implicar la presión al gobierno israelí sobre cuestiones cruciales relacionadas con la guerra, como los acuerdos de rehenes y cese al fuego. Sin embargo, después de estas reuniones, el primer ministro Netanyahu de Israel ha sido a menudo abierto en su desafío a la administración.

Durante la visita anterior de Blinken en agosto, había un ambiente de optimismo entre los oficiales estadounidenses de que una resolución podría estar cerca. Sin embargo, este optimismo ha disminuido significativamente desde entonces.

Según el Departamento de Estado, el propósito de Blinken en Egipto es discutir las iniciativas en curso para un cese al fuego en Gaza que resultaría en la liberación de todos los rehenes, aliviar el sufrimiento de los palestinos y promover la seguridad regional. También liderará la apertura del Diálogo Estratégico EE.UU.-Egipto con el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, con el objetivo de fortalecer sus relaciones, promover el desarrollo económico y mejorar los lazos pueblo a pueblo a través de la educación y la cultura.

Egipto juega un papel significativo en estos esfuerzos, pero el viaje de Blinken es poco probable que dé lugar a un gran avance. El éxito del acuerdo depende ultimately de la voluntad política de dos individuos: Netanyahu y el líder de Hamas, Yahya Sinwar, y hay dudas sobre su disposición a llegar a un acuerdo.

La embajadora de EE.UU. en las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, también destacó que un acuerdo depende de la voluntad política.

Durante la visita de Blinken a Egipto, las familias de los rehenes estadounidenses retenidos por Hamas estarán en Washington D.C., continuando sus esfuerzos para obtener la liberación de sus seres queridos.

Sin embargo, un calendario claro para los próximos pasos sigue siendo elusivo. La propuesta de EE.UU. para mediar entre Israel y Hamas aún no se ha presentado a ambos lados, y el momento exacto de esta presentación sigue sin estar claro, a pesar de que los oficiales estadounidenses afirmaron anteriormente que estaba cerca de completarse.

El director de la CIA, Bill Burns, mencionó el 7 de septiembre que "ofreceremos esta propuesta detallada, espero en los próximos días, y luego veremos".

Hamas se acusa de añadir nuevas demandas a la propuesta después del asesinato de seis rehenes en su custodia en Gaza. Los oficiales estadounidenses se han negado a especificar estas nuevas demandas.

De manera similar, Netanyahu se acusa de imponer nuevas condiciones en las negociaciones.

Después de la visita anterior de Blinken a Israel, Netanyahu reportedly aceptó la "propuesta de puente" destinada a bridar la brecha con Hamas. Sin embargo, al día siguiente, Netanyahu reportedly le dijo a las familias de los rehenes que Israel nunca abandonaría el corredor de Philadelphi, un aspecto clave de un acuerdo, lo que un oficial de la administración describió como "declaraciones maximalistas" que "no eran constructivas para lograr un acuerdo de cese al fuego".

Menos de dos semanas después, con seis rehenes ejecutados por Hamas, Netanyahu declaró que no había trato en marcha.

A pesar de los comentarios públicos poco cooperativos de Netanyahu, los oficiales estadounidenses han sido cautelosos al criticarlo directamente.

Blinken Recently reiterated that "both parties [Israel and Hamas] have to get to yes on the remaining issues related to a ceasefire and hostage deal."

However, Sinwar wrote a letter to Hezbollah chief Hassan Nasrallah just over a week ago, expressing his commitment to fighting Israel, and Netanyahu's statement that "there is not a deal in the making" was a stark rebuke of the Biden administration's claims that an agreement was nearly completed.

A senior Biden administration official stated earlier this month that the majority of the details of the first phase of the agreement had been resolved. The remaining obstacles, they said, revolve around the withdrawal of Israeli forces from Gaza's populated areas and the exchange of hostages for Palestinian prisoners.

Blinken said last week, "we're down to a handful of issues – not even a handful of issues – that are hard but fully resolvable, in our judgment."

"Right now, we're working intensely with our Egyptian and Qatari counterparts to work together to bridge any remaining gaps. And in the coming time, very soon, we'll put that before the parties and we'll see what they say," he added.

Blinken's sentiments were echoed by his comments from late July, stating that the talks were "inside the 10-yard line," but also noting that the last 10 yards can often be the hardest.

Recent statements by US officials have been careful to include a dose of apprehension. National Security Council spokesperson John Kirby stated on Thursday that the US was still working on the bridging proposal. He acknowledged that it remains unclear if "we're going to be able to get there" on a deal.

