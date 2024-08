- Vettel sirve de inspiración: Norris intensifica la competencia contra Verstappen

Max Verstappen mantiene la calma en la Fórmula 1. Después de la paliza que le dio Lando Norris en las dunas del desierto, su entrenador y estratega de motorsport de Red Bull, Helmut Marko, intervino como llamada de atención. "Es preocupante. El equipo debe mejorar su juego, o ambos títulos podrían estar en peligro", le dijo Marko a la revista especializada "Autosport" después del regreso de las vacaciones de verano.

Verstappen mantiene la ventaja en el campeonato de pilotos con una ventaja de 70 puntos sobre Norris después de su quinta carrera sin ganar. Sin embargo, la ventaja de Red Bull en el campeonato de constructores se ha reducido a solo 30 puntos sobre McLaren.

Marko: "Terminar segundo nueve veces no es suficiente"

La picadura llegó en forma de una diferencia de casi 23 segundos entre Verstappen y Norris en la línea de meta. El tres veces campeón del mundo sufrió una derrota a lo grande de Red Bull. "Nuestro equipo técnico necesita innovación. Terminar segundo nueve veces no es suficiente", advirtió Marko.

Zandvoort, el circuito de Verstappen, favorece a McLaren. Gracias a una actualización efectiva y un nuevo alerón trasero, Norris pudo permitirse un mal inicio. Pero en carreras por igual, el dos veces ganador de la Fórmula 1 de Inglaterra no puede permitirse errores, con Verstappen listo para atacar sin piedad.

Verstappen aconseja no entrar en pánico

"Este fin de semana solo fue un mal fin de semana. Pero las carreras recientes tampoco han sido tan buenas. Es un poco preocupante, ¿no crees?", dijo Verstappen, sin parecer preocupado. "Pero sabemos que no tenemos que entrar en pánico. Estamos tratando de mejorar la situación".

A partir del fin de semana siguiente en Monza, Verstappen y Red Bull volverán a partes más antiguas pero de alto rendimiento. "Aún tenemos una buena ventaja en el campeonato de pilotos, pero hemos perdido algunos puntos en el campeonato de constructores, así que tenemos que reaccionar", dijo el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner. "Estoy confiado de que podemos hacer los ajustes".

Por otro lado, la pregunta es: ¿Podrá Norris demostrar su habilidad para possibly incluso forzar a Verstappen a un duelo por el campeonato? El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, cree en el potencial de Norris para convertirse en campeón. "Definitivamente tiene el potencial de campeón", dijo Stella. "Puede ganar campeonatos. Es una afirmación audaz, pero es cierta".

Norris aspira a imitar a Vettel

¿Ya en 2024? Sorprendentemente, McLaren busca en Red Bull la inspiración para su regreso a la historia -específicamente, un alemán-. "Lo hemos discutido y mirado lo que (Sebastian) Vettel hizo en 2013. Pensamos, '¿Por qué no nosotros?'", dijo Stella.

Vettel ganó todas las carreras después del descanso de verano en 2013, logrando así su cuarto título consecutivo. Sin embargo, el coche de Red Bull era insuperable esa temporada, a diferencia del de Verstappen en esta.

McLaren ha igualado a Red Bull en el desarrollo durante mucho tiempo. Y Norris tiene la intención de capitalizar esta ventaja. "Tengo que mejorar. He trabajado duro todo el año y aún estoy a 70 puntos detrás de Max. Es tonto pensar en cualquier otra cosa en este momento", dijo Norris sobre sus aspiraciones al campeonato. "Solo lo tomo una carrera a la vez y sigo empujando como lo he hecho, porque no hay punto en pensar adelante. Es irrelevante para mí en este momento".

