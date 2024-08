Verstappen Relajado, Marko Preocupado

Verstappen está tratando de minimizar la tensión, pero Red Bull está claramente agitado.

A pesar de ganar en su carrera local, se dirigieron preguntas al campeón del mundo. "Supongo que esto pasa a veces. No todo el mundo ha ganado una carrera. No estamos conduciendo el coche más rápido", respondió Verstappen después de terminar segundo en Zandvoort. El holandés ahora ha fallado en ganar por cinco carreras consecutivas, una racha que no se veía desde 2020. "No hay necesidad de entrar en pánico", añadió, a pesar de tener una ventaja de 70 puntos sobre Lando Norris.

Sin embargo, el asesor de motorsport de Red Bull, Helmut Marko, vio la situación de manera diferente. "Es preocupante. El equipo necesita esforzarse más, o ambos títulos están en riesgo", declaró Marko, según "Autosport". En el campeonato de constructores, Red Bull tiene una ventaja de solo 30 puntos sobre McLaren. "Nuestros ingenieros deben idear algo. Terminar segundos nueve veces no es suficiente", advirtió Marko.

Incluso el padre de Verstappen, Jos, compartió preocupaciones similares. "Max nunca tuvo una oportunidad de ganar. Pero no es sorprendente cuando el coche está retrocediendo", dijo Jos Verstappen a "Bild". La razón detrás de esto fue que Red Bull tuvo que usar partes más antiguas debido a que las actualizaciones planeadas fallaron. "Habla por sí mismo. El equipo ha tomado un camino equivocado en varias ocasiones. Internamente, necesitan reflexionar sobre sí mismos y no simplemente barrer las cosas debajo de la alfombra. Es hora -si no es demasiado tarde- de cuestionarse a sí mismos. Buenas personas están dejando el equipo. Estoy muy decepcionado con la situación".

¿Norris está a punto de ser el Campeón del Mundo Risueño?

El hombre del momento puso su victoria dominante en perspectiva. "Aún estoy a 70 puntos de Max", aclaró Norris: "Solo me estoy enfocando en una carrera a la vez, sería tonto pensar en cualquier otra cosa". Con el fuerte rendimiento en Zandvoort, el título ya no parece imposible. Norris superó a Verstappen por más de 20 segundos, incluso ganando aplausos de la multitud holandesa en el McLaren naranja. Quedan nueve carreras, con la próxima este fin de semana en Monza. La predicción de Norris? "Es difícil predecir, Red Bull, Ferrari, Mercedes o nosotros -cualquiera puede pelear por la victoria".

El desarrollo en el equipo de Norris y su compañero Oscar Piastri es digno de mención. El McLaren ahora es indiscutiblemente el coche más rápido en la parrilla, pero aún hay margen de mejora. Tanto Norris como Piastri perdieron posiciones al inicio, que luego recuperaron durante la carrera. "Es sobre la habilidad del conductor, pero también los aspectos técnicos que el equipo es responsable", dijo el director del equipo Andrea Stella en Sky: "Necesitamos examinar y mejorar eso. Si haces buenas salidas, enfrentas menos desafíos en la carrera". Y la competencia será un problema aún mayor.

Mercedes "Metió la Pata Mal"

Toto Wolff fue franco. "Metimos la pata, el coche nunca estuvo en buen estado", dijo el jefe de motorsport de Mercedes en el micrófono de Sky. Después de impresionantes actuaciones antes del receso veraniego, "tomamos el camino equivocado con el coche". No es culpa de Lewis Hamilton y George Russell, que esta vez no lograron el podio, terminaron octavos y séptimos respectivamente. "Tienes que proteger a los conductores", dijo Wolff.

Hülkenberg Ofrece Esperanza para Monza

La lucha interna entre Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg, que ganó Hülkenberg, no resultó en un punto de campeonato del mundo para el de Emmerich, que terminó undécimo. "Siento que dejamos algunas oportunidades sin aprovechar", dijo el conductor de Haas: "El aire es delgado para nosotros, siempre es un poco frustrante cuando no aprovechas el potencial". Al menos, después de las sesiones de práctica decepcionantes, en las que Hülkenberg se salió de la pista varias veces y incluso golpeó la barrera una vez, mejoró. "Rendimos bien en las sesiones cruciales", enfatizó Hülkenberg. Esto indica una perspectiva positiva para la carrera próxima en Monza.

El equipo Haas F1 también enfrenta desafíos, ya que Jos Verstappen expresó su decepción con el rendimiento y el retroceso del equipo en carreras recientes. A pesar de que Hülkenberg terminó undécimo en la carrera anterior, expresó que había oportunidades perdidas para mejores resultados.

