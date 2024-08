Verificación de las verdades en la segunda noche de la Convención Nacional Demócrata

Lista de comprobaciones de hechos de nuestro equipo Facts First. Actualizaremos esta lista a lo largo de la noche.

Agenda 2025 de los Demócratas y Trump

Varios oradores en la Convención Nacional Demócrata han mencionado o aludido a la Agenda 2025 como el propio plan de acción del ex presidente Donald Trump. El senador Bernie Sanders de Vermont habló sobre "la Agenda 2025 de Trump". El representante estatal Malcolm Kenyatta de Pennsylvania utilizó la misma frase. El senador Gary Peters de Michigan, hablando sobre Trump y su compañero de fórmula, el senador JD Vance de Ohio, se refirió al "plan Agenda 2025".

Aquí hay información de fondo sobre la agenda, las conexiones de Trump con ella y lo que Trump ha dicho al respecto.

Qué es la Agenda 2025:

La Agenda 2025 está siendo liderada por The Heritage Foundation, un conocido think tank conservador, en colaboración con numerosas otras organizaciones conservadoras. Sus iniciativas, que comenzaron en 2022, dieron como resultado un documento de 920 páginas titulado "Mandato para el liderazgo: La promesa conservadora", que establece "centenas de recomendaciones políticas claras y específicas para las oficinas de la Casa Blanca, los departamentos del Cabinet, el Congreso y las agencias, comisiones y juntas".

El documento propone una serie de cambios de políticas conservadoras en diversas áreas, desde la inmigración hasta la atención médica, la agricultura y la educación, así como una importante reorganización de la rama ejecutiva que aumentaría el poder del presidente.

El documento se publicó en abril de 2023, cuando Trump era un fuerte favorito para ganar la nominación del partido pero casi un año antes de que la hubiera obtenido. El documento se posiciona como un esfuerzo para ayudar "al próximo presidente conservador, quienquiera que sea", a comenzar con fuerza si y cuando asumiera en 2025.

Relaciones de Trump con la iniciativa:

La Agenda 2025 ha enfatizado que "no está afiliada al ex presidente Trump". Trump afirmó en julio que "no sé nada sobre la Agenda 2025. No tengo idea de quién está detrás de ella".

CNN no puede verificar de manera definitiva lo que Trump puede o no saber. Sin embargo, está claro que Trump tiene vínculos cercanos con la Agenda 2025.

Un gran número de individuos que trabajaron en la administración de Trump estuvieron involucrados en la creación de la Agenda 2025. CNN informó en julio que al menos 140 individuos que trabajaron en la administración de Trump contribuyeron al proyecto, incluyendo más de la mitad de los individuos listados como autores, editores y contribuyentes del documento de políticas. Por ejemplo, seis de los antiguos secretarios de Cabinet de Trump participaron en el proyecto. Tom Homan, el jefe interino de Inmigración y Control de Aduanas al comienzo de la administración de Trump, a quien Trump recently ha dicho que planea nombrar para una segunda administración de Trump, también estuvo involucrado.

El vicepresidente republicano, el senador JD Vance, escribió el prólogo para un libro próximo del presidente de Heritage Foundation, Kevin Roberts. Un portavoz de Vance le dijo a Axios en julio que "el prólogo no tiene nada que ver con la Agenda 2025" y que Vance "ha declarado previamente que no tiene ninguna participación con" la Agenda 2025 "y tiene numerous desacuerdos con lo que están abogando".

Postura de Trump sobre las propuestas de la Agenda 2025:

No está claro cuánto del extenso documento de políticas de la Agenda 2025 Trump apoya y cuánto rechaza. Trump ha dicho que algunas partes del documento son "absolutamente ridículas y abismales", pero también ha dicho que "muchos de los puntos están bien". No ha especificado qué propuestas rechaza y cuáles encuentra aceptables.

Russell Vought, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la era de Trump y uno de los antiguos oficiales de la administración de Trump involucrados en la Agenda 2025, dijo el mes pasado en un video grabado en secreto por una organización periodística británica: "Veo lo que está haciendo es muy consciente de distanciarse de una marca. Es interesante que no está oponiéndose a una política particular".

CNN informó en julio: "La Agenda 2025 incluye muchas prioridades políticas que están en línea con las del antiguo presidente, particularmente aquellas relacionadas con el enforcement de la inmigración y reducir el poder de la burocracia federal al facilitar el despido de los empleados civiles y los oficiales de carrera. Sin embargo, la Agenda 2025 se ha convertido recientemente en un tema controvertido debido a otras propuestas, como una prohibición de la pornografía y la eliminación de la píldora del día después y los anticonceptivos masculinos de la cobertura obligatoria bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que Trump no ha respaldado explícitamente".

Un portavoz de la campaña de Trump le dijo a CNN en agosto: "La campaña del presidente Trump hizo claro que solo el presidente Trump y la campaña, y no cualquier otra organización o antiguo personal, representan las políticas para el segundo mandato".

De CNN’s Daniel Dale

Sanders sobre el desempleo durante la pandemia de Covid-19

El senador Bernie Sanders de Vermont recordó a los asistentes a la Convención Nacional Demócrata los tiempos difíciles en los Estados Unidos durante la pandemia de Covid-19 el martes.

"Recuerden dónde estábamos hace tres años y medio. Estábamos en medio de la peor crisis de salud pública en 100 años y el peor descenso económico desde la Gran Depresión", dijo Sanders. "El desempleo estaba aumentando rápidamente".

"Esta fue la realidad que enfrentaron la administración Biden-Harris cuando asumieron el cargo", continuó.

Comprobación de Hechos: La afirmación de Sanders sobre el mercado laboral al comienzo de la administración de Biden no es precisa. Si bien el desempleo alcanzó un récord histórico del 14,8% en abril de 2020 al comienzo de la pandemia, el desempleo mejoraba cuando el presidente Joe Biden tomó posesión en enero de 2021.

Para enero del año siguiente, el mercado laboral del país mostró mejoras significativas, con millones de estadounidenses regresando al trabajo. Sin embargo, los EE. UU. todavía tenían un largo camino por recorrer para recuperar todos los trabajos que se habían perdido. La tasa de desempleo se redujo al 6,4%.

De CNN’s Tami Luhby

La tergiversación de Pritzker sobre los comentarios de Trump sobre el Covid-19

Durante la segunda noche de la Convención Nacional Demócrata de julio, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, reiteró una afirmación hecha por un congresista demócrata el día anterior,Regarding something former President Donald Trump said about the Covid-19 pandemic in 2020.

Habiendo destacado la gestión de Illinois de la pandemia, Pritzker luego comentó sobre Trump, stating, "Y Donald? Bueno, Donald nos dijo que inyectáramos lejía."

Hecho comprobado: La afirmación de Pritzker es engañosa. Trump nunca pretendió que sus sugerencias sin fundamento de 2020 sobre el uso de desinfectantes para manejar Covid-19 fueran consejos para el público. Trump simplemente expresó interés en la investigación científica sobre el posible uso de desinfectantes como tratamiento.

En una conferencia de prensa en abril de 2020, Trump expresó curiosidad sobre si Covid-19 podría ser tratado mediante desinfectantes dentro del cuerpo humano, "a través de la inyección dentro o casi como una limpieza", o mediante el uso de luz poderosa "dentro del cuerpo, lo cual se puede hacer ya sea a través de la piel o de alguna otra manera". Los comentarios de Trump fueron criticados severamente por expertos médicos como altamente peligrosos, lo que provocó advertencias urgentes de autoridades de salud pública y fabricantes de desinfectantes. Sin embargo, nunca sugirió explícitamente que el público usara tales productos.

Trump hizo estos comentarios infundados después de que Bill Bryan, el subsecretario interino de ciencia y tecnología del Departamento de Seguridad Nacional, presentara resultados de pruebas que indicaban que la luz solar y los desinfectantes como el agua oxigenada y el alcohol isopropílico mataban rápidamente el coronavirus en las superficies y en la saliva. Más tarde, cuando Trump propuso la idea de inyectar desinfectantes en el cuerpo de las personas, se refería a que los expertos médicos estaban explorando este concepto como posible tratamiento, stating, "Y ¿hay alguna manera de que podamos hacer algo así, mediante la inyección dentro o casi como una limpieza, porque ves que entra en los pulmones y hace un gran número en los pulmones, así que sería interesante revisarlo, así que vas a tener que usar médicos con, pero suena interesante para mí. Entonces, veremos."

CNN’s Daniel Dale

Impacto del crédito tributario para hijos expandido por Sanders

Durante su declaración durante el segmento estelar de la Convención Nacional Demócrata, el senador de Vermont, Bernie Sanders, hizo una afirmación sobre el impacto del crédito tributario para hijos expandido durante los primeros días de la administración del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

"Redujimos la pobreza infantil en más del 40% mediante un crédito tributario para hijos expandido", mencionó durante sus comentarios.

Hecho comprobado: La afirmación de Sanders necesita aclaración. Es cierto que el crédito tributario para hijos mejorado redujo las tasas de pobreza infantil en 2021, pero el beneficio solo fue aplicable durante el año en que mejoró temporalmente.

El Ley de Auxilio Económico, aprobada por el Congreso en marzo de 2021, aumentó el tamaño del crédito tributario para hijos a un máximo de $3,600 (desde $2,000) para las familias elegibles, lo que permitió que muchas más familias de bajos ingresos lo reclamaran y lo distribuyó en dos mitades a lo largo del año.

Esto llevó a una tasa de pobreza infantil sin precedentes del 5.2% en 2021, lo que representa una disminución del 46% en comparación con la tasa del 9.7% de 2020, según la Oficina del Censo de EE.

