Verificación de hechos: Trump acusa falsamente a Harris y Biden de mentir sobre la insulina de $35

Trump, el candidato presidencial republicano, afirmó en su discurso en Carolina del Norte que la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente Joe Biden, sus oponentes demócratas en las elecciones presidenciales, mintieron al presumir su éxito en reducir los precios de la insulina para los beneficiarios de Medicare a $35 por mes (por receta). Trump afirmó que se estaban atribuyendo su propio trabajo.

Trump dijo: “Kamala y Joe trataron de atribuirse el mérito del insulina de $35. ¿Sabes eso? ¿Sabes quién lo hizo? Lo hice yo. Lo hice. Lo hice. Y sabes, recuerdo cuando lo hice - tuvo que ser una estatuto, fue un estatuto determinado que tardó un cierto período de tiempo - dije: ‘Espero ser elegido porque alguien va a recibir mucho crédito por hacer lo que conseguí hecho.’ Lo hice, insulina de $35. Y ahora se atribuyen el mérito. Es terrible. Terrible.” Se quejó de que no lo habían agradecido por su trabajo, luego dijo: “En lugar de eso, dicen: ‘Llevamos la insulina a $35’. Es una mentira”.

Hechos Primero: El relato de Trump es falso. Él creó un límite de $35 por mes para la insulina para algunas personas en Medicare, a través de un programa voluntario que los planes de medicamentos recetados podían elegir participar, pero no firmó una ley para garantizar el futuro del programa. Biden y Harris sí lograron aprobar una ley – y esa ley creó una política de insulina de Medicare de $35 por mes permanente que fue más allá de la de Trump. La ley aseguró que todos los 3.4 millones de usuarios de insulina en Medicare, no solo algunos de ellos, obtuvieron insulina de $35 por mes. Lo hizo a través de un límite obligatorio que no solo cubre a más personas que el límite voluntario de Trump, sino que también se aplica a un mayor número de productos de insulina que el de Trump y sigue en efecto en un nivel de gasto individual de drogas en el que el límite de Trump desapareció.

Trump podría decir justamente que jugó un papel en reducir los costos de la insulina y que Biden y Harris no merecen todo el crédito. El gobierno federal de Biden ha reconocido que el límite de $35 mensual de Biden “se alinea estrechamente” con el límite voluntario de $35 mensual en el programa creado por Trump que se anunció en 2020 y se lanzó en el último mes de la presidencia de Trump en 2021.

Pero el intento de Trump de crear la impresión de que Biden y Harris simplemente están seized credit for his policy is inaccurate. The Biden administration’s policy goes beyond Trump’s policy in multiple ways, in addition to the fact that it was enshrined by legislation.

The Biden policy applies the $35-per-month cap to every insulin user in Medicare Part D, while the Trump policy didn’t; the Biden policy applies the $35 cap to Medicare Part B, while the Trump policy was only for Medicare Part D; the Biden policy requires a $35 cap on all covered insulin products, while the Trump policy only required it on some; and the Biden policy eliminates insulin payments for patients at the “catastrophic” level of drug spending, while the $35 cap didn’t exist at the “catastrophic” level under the Trump policy.

Puedes leer más detalles aquí.

Other false claims

Trump made a variety of other false claims in the Wednesday speech. Here is a brief fact check of 13 of those claims, many of which have been previously debunked. (This is not a complete list.)

He claimed that the price of bacon “went up by four or five times” under Biden and Harris. It’s actually up 18% , nowhere near the 300% or 400% spike Trump is claiming.

, nowhere near the 300% or 400% spike Trump is claiming. He claimed that Harris’ policy proposals will result in people’s taxes quadrupling. Experts say there is no basis for this claim.

there is no basis for this claim. Speaking of Russia’s invasion of Ukraine, he claimed Biden is “letting him have the whole thing”. In fact, Biden has led an international effort to help Ukraine fight Russia; Russia has to date been able to seize about 18% of Ukraine’s territory , nowhere near the entire country.

, nowhere near the entire country. He said Covid-19 was “ending all over the world, it was pretty much ending” when Biden and Harris took office in January 2021. It was not .

. He said his tax cuts were the largest ever. They were not .

. He said he took in hundreds of billions of dollars from China through his tariffs on Chinese products, and that no previous president had taken in “10 cents” from tariffs on China. Both claims are wrong. Study after study has found that Americans paid the overwhelming majority of the cost of Trump’s tariffs, and the US was generating billions per year in revenue from tariffs on China before Trump took office.

has found that Americans paid the overwhelming majority of the cost of Trump’s tariffs, and the US was generating billions per year in revenue from tariffs on China before Trump took office. He said Biden appointed Harris as “border czar” and put her in charge of the border. In reality, Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas has been in charge of border security under Biden; Biden gave Harris a more limited immigration-related assignment, asking her to lead diplomacy with Central American countries in an attempt to address the “root causes” of their citizens’ migration.

He said he built 571 miles of border wall. Official government statistics show it was 458 miles, most of it replacement barrier.

show it was 458 miles, most of it replacement barrier. He said he built more border wall “than I said I was going to build”. In fact, he repeatedly said during his 2016 campaign that “we need” 1,000 miles of wall, far more than he ended up building.

Dijo que obligó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, el candidato demócrata a la vicepresidencia, a desplegar la Guardia Nacional durante los disturbios civiles en Minneapolis en 2020. De hecho, Walz desplegó la Guardia Nacional antes de que Trump lo presionara para hacerlo .

. Dijo que Venezuela está "tomando a todos sus delincuentes" y personas de instituciones mentales y "llevándolos" a EE. UU. Los expertos dicen que no hay evidencia para esta afirmación .

. Dijo que Houston tiene la única refinería del mundo que puede manejar el petróleo venezolano. Varias otras refinerías en EE. UU. refinan petróleo venezolano.

Trump continuó hablando sobre su desacuerdo con la forma en que Biden y Harris manejan el crédito por reducir los precios de la insulina, stating en una entrevista posterior, "La política que rodea este tema es compleja, pero los hechos siguen claros: inicié la política para reducir los precios de la insulina para ciertos beneficiarios de Medicare, y mientras la política de Biden y Harris va más allá de la mía en varios aspectos, es engañoso ignorar mi papel significativo en este tema".

Es importante reconocer que mientras Trump inició un programa voluntario para establecer un precio máximo de $35 para la insulina para ciertos beneficiarios de Medicare, Biden y Harris lograron aprobar una ley que garantiza que todos los usuarios de insulina de Medicare puedan beneficiarse de esta política, independientemente del plan de medicamentos recetados en el que estén inscritos. Esta ley amplía significativamente la política original de Trump, ofreciendo una cobertura más amplia y reduciendo los costos para una gama más amplia de productos de insulina.

Lea también: