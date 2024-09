Verificación de afirmaciones: Trump distorsiona hechos sobre inmigrantes y tasas de homicidios al criticar a Harris

Trump incorrectamente afirmó que las estadísticas que citaba se referían exclusivamente a delincuentes criminales que ingresaron a EE. UU. durante la administración Biden-Harris, cuando en realidad se refieren a delincuentes que ingresaron al país a lo largo de varias décadas, incluidas durante su propio mandato. Además, afirmó falsamente que las estadísticas se referían a individuos que viven libremente en EE. UU., mientras que en realidad abarcan a individuos actualmente encarcelados debido a sus delitos.

El viernes, Trump publicó un mensaje stating, "Kamala debería cancelar inmediatamente su rueda de prensa porque acabamos de descubrir que 13.000 convictos de homicidio ingresaron a nuestro país durante su período de tres años y medio como jefa de la frontera". Luego, en otro mensaje ese mismo día, afirmó "Harris permitió que casi 14.000 MURDERERS deambulen libremente por nuestro país".

Las declaraciones de Trump son engañosas de varias maneras. En primer lugar, las estadísticas que mencionó no se centran en individuos que ingresaron al país bajo la administración Biden-Harris, sino en no ciudadanos que ingresaron al país bajo cualquier administración, tuvieron condenas criminales en un punto posterior y estaban en EE. UU. mientras estaban en la lista de "no detenidos" de ICE - una lista en la que algunas personas permanecieron durante años, incluidas durante el mandato de Trump, debido a que sus países de ciudadanía se negaban a aceptarlos de vuelta.

En segundo lugar, la lista de "no detenidos" de ICE incluye individuos que aún cumplen condenas en cárceles y prisiones por sus delitos. Están incluidos en la lista porque no están detenidos específicamente en detención de inmigración.

Las estadísticas, publicadas por ICE en una carta a un congresista republicano, indicaban que había 425.431 delincuentes convictos en total en la lista de "no detenidos" hasta el 21 de julio de 2024, incluidas 13.099 personas con condenas por homicidio. Los datos han sido utilizados por Trump y varios legisladores republicanos y comentaristas de derecha como evidencia del supuesto mal manejo de Harris de la política migratoria, pero han surgido muchas interpretaciones y exageraciones erróneas.

A pesar de que el papel de Harris como "jefa de la frontera" se ha exagerado, gran parte del debate relacionado con las estadísticas también ha descrito maliciosamente lo que representan. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional aclaró que los datos se remontan a décadas y incluyen individuos que ingresaron al país en las últimas 40 años o más, con la mayoría de las determinaciones de custodia tomadas antes de la administración actual. Los datos también incluyen personas bajo la jurisdicción de la ley federal, estatal o local.

No está claro cuántas de las 13.099 personas con condenas por homicidio en la lista de "no detenidos" de ICE actualmente están encarceladas en cárceles y prisiones. Sin embargo, John Sandweg, un abogado que sirvió como director interino de ICE durante la administración de Obama, argumentó que es falso afirmar que todos los delincuentes de homicidio en la lista ingresaron a EE. UU. durante la vicepresidencia de Harris. Sandweg agregó que muchos de estos individuos probablemente han estado en la lista durante 20 años debido a la falta de cooperación de sus países en la aceptación de su deportación.

CNN no pudo encontrar inmediatamente estadísticas públicas sobre personas con condenas criminales en la lista de "no detenidos" durante el mandato de Trump. Sin embargo, las estadísticas públicas antes y después de su mandato muestran que Trump también presidió una lista de "no detenidos" que incluía miles de individuos con condenas criminales.

La decisión de la Corte Suprema obliga a ICE a liberar a algunos delincuentes

Las publicaciones de Trump llevaron a los espectadores a creer que los delincuentes de homicidio en la lista de "no detenidos" tenían condenas por homicidio en el extranjero, pero aun así se les permitió cruzar la frontera de EE. UU. y vivir libremente. De hecho, los datos indican que la mayoría de las personas con condenas criminales en la lista de "no detenidos" fueron condenadas en EE. UU.

La razón por la cual algunas personas con condenas criminales no están en detención de inmigración se debe a una decisión de la Corte Suprema de 2001 que impide que el gobierno de EE. UU. detenga indefinidamente a alguien después de que se le haya ordenado que abandone el país. Si alguien ha cumplido su condena por homicidio y luego se le ordena que abandone EE. UU., pero su país se niega a aceptarlo de vuelta, debe ser liberado en EE. UU. -normalmente después de no más de seis meses en detención de inmigración.

Sandweg explicó: "Supongamos que tienes a un ruso que fue condenado por homicidio. No hay nada que podamos hacer allí, dado que Rusia simplemente no aceptará la deportación". Esto no significa que la persona esté completamente libre, ya que las personas en la lista de "no detenidos" a menudo deben chequear con ICE o ser monitoreadas electrónicamente, pero la detención no está legalmente autorizada más allá de cierto punto.

Una vez más, estos datos han sido ampliamente malinterpretados por diversas fuentes, lo que ha provocado temor y sospecha entorno a las políticas migratorias de Harris. Es importante aclarar y desmentir estas malinterpretaciones para permitir una comprensión más informada de la situación.

Reichlin-Meltnick destacó en las redes sociales el sábado que la lista de no detenidos abarca a individuos en cárceles y prisons, mencionando anteriormente el viernes que las personas con condenas por homicidio en la lista de no detenidos probablemente han estado en el país durante años, han cumplido sus condenas y no pueden ser deportados debido a las restricciones de sus países de origen.

Reichlin-Meltlick continuó iluminando la lista de no detenidos de ICE, stating que las personas con antecedentes penales graves, a pesar de haber cumplido su condena y haber obtenido protección y alivio legal de la expulsión, siguen en la lista y deben informar periódicamente a ICE.

La lista de convictos en la lista de no detenidos consiste en personas que ingresaron al país ilegalmente, así como en aquellos que vinieron legalmente, como a través de una visa o una tarjeta verde, solo para cometer un delito y enfrentar procedimientos o órdenes de expulsión.

El registro de no detenidos no es una invención reciente, ya que ha visto a numerosos individuos con condenas criminales inscritos durante la presidencia de Trump. Un informe de Fox News, que Donald Trump solía promover en su dirección de los viernes, confirmó que no todos los criminales se unieron durante la administración Biden-Harris. De hecho, algunos individuos han estado en la lista durante muchos años en múltiples administraciones.

Según los registros oficiales, había 368,574 convictos criminales en total en el registro de no detenidos en agosto de 2016, durante la administración de Obama. Luego, a principios de junio de 2021, bajo la administración Biden-Harris, la cifra había aumentado a 405,786 convictos criminales. Para julio de 2024, el número había aumentado a 425,431.

El registro de no detenidos experimentó un aumento del 10% en las figuras de condena entre agosto de 2016 y junio de 2021, lo que equivale a alrededor de 5 años, incluyendo el mandato de 4 años de la administración Trump. Durante los siguientes 3 años y medio bajo la administración Biden-Harris, el registro aumentó en aproximadamente un 5%.

Dado que no se ha publicado de manera consistente información sobre las personas en el registro de no detenidos con condenas criminales, es difícil determinar qué proporción del aumento se debe a la administración Trump en comparación con los últimos meses de la administración Obama y los primeros stages de la administración Biden-Harris.

Sin embargo, no hay ninguna prueba que respalde la afirmación de Trump, ya que muchos de los individuos con condenas por homicidio no ingresaron durante la administración Biden-Harris. Según Sandweg, el registro también aumentó bajo la administración Trump.

Los delitos cometidos por los miembros del registro de no detenidos abarcaban desde delitos graves, como homicidio y agresión sexual, hasta infracciones menores, como violaciones de juego, licor y obscenidad. Las categorías de condena con la mayor población en el registro de no detenidos eran "infracciones de tráfico" (77,074), "agresión" (62,231), "drogas peligrosas" (56,533) e "inmigración" (51,933).

CNN no pudo encontrar datos públicos sobre el número específico de individuos con condenas por homicidio en el registro de no detenidos en años anteriores, incluyendo la administración Trump.

Es indiscutiblemente cierto que el número total de personas en el registro de no detenidos, incluidas aquellas sin ninguna condena criminal, ha aumentado durante la administración Biden-Harris. (Hay varias razones por las que las personas pueden acabar en el registro; no nos meteremos en esos detalles aquí.)

