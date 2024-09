- Verdi tiene como objetivo resistir una posible toma de control del Commerzbank.

El grupo sindical Verdi ha adoptado una posición firme en contra de la posible adquisición de Commerzbank por parte de su rival italiano Unicredit. En una entrevista con "Handelsblatt", el secretario del sindicato y miembro de la junta supervisora de Commerzbank, Stefan Wittmann, expresó su determinación, stating, "Lucharemos con todos los recursos a nuestra disposición". Wittmann hizo referencia a la adquisición de Unicredit en 2005 de Hypo-Vereinsbank de Múnich, que resultó en despidos masivos y el traslado de muchas habilidades a Milán. Él expresó su deseo de evitar el mismo destino que Hypo-Vereinsbank. Wittmann hace un llamado al apoyo del gobierno alemán. Él urge, "El gobierno alemán debe ahora demostrar una acción decisiva y utilizar suRemaining twelve percent stake to thwart any detrimental acquisition of Commerzbank". No debe permitir que "las decisiones importantes sobre la financiación de la potencia industrial de Alemania se tomen en el futuro en Milán".

Inicialmente, la entrada de Unicredit ha generado especulaciones sobre una posible adquisición de Commerzbank. Los italianos han capitalizado en la venta de acciones del gobierno federal y también han comprado acciones en el mercado abierto. En total, los italianos actualmente poseen alrededor de nueve por ciento de las acciones de Commerzbank y buscan que la autoridad supervisora apruebe un aumento por encima del umbral del 9.9 por ciento. Commerzbank mantiene una fuerza laboral de aproximadamente 42,000 personas.

El sector financiero ha estado bullendo con especulaciones sobre la posible adquisición de Unicredit de una participación significativa en Commerzbank. Esta adquisición, si se aprueba, podría potencialmente llevar a un cambio en el poder de toma de decisiones del sector financiero alemán al sector financiero italiano. El sector financiero en Alemania, en particular los sindicatos como Verdi, se opone firmemente a esta posible takeover debido a su potencial impacto en la fuerza laboral de Commerzbank y su status como una potencia industrial en Alemania.

