En la disputa salarial en curso entre los puertos marítimos y el sindicato Verdi, aún no se ha llegado a un acuerdo. Verdi, el comité negociador de los puertos marítimos, integrado por trabajadores de empresas relevantes, votó a favor de más conversaciones, según anunció Verdi. Las encuestas iniciales mostraron que una mayoría de los miembros de Verdi que trabajan en los puertos se oponen a la propuesta actual de los empleadores. Las conversaciones involucran a Hamburgo, Bremen y Baja Sajonia.

"Las propuestas iniciales de los empleadores durante las negociaciones han generado resentimiento entre los empleados", declaró la negociadora de Verdi, Maren Ulbrich, según el anuncio. El sindicato insta a la Asociación Central de Empresas Portuarias Alemanas (ZDS) a mejorar su oferta.

Las negociaciones salariales comenzaron en mayo y afectan a unos 11,000 empleados. Se han llevado a cabo huelgas como advertencias en los puertos de Hamburgo, Bremerhaven, Bremen, Wilhelmshaven, Emden y Brake.

Verdi aboga por un aumento salarial horario de tres euros

El sindicato aboga por un aumento retroactivo del salario horario de tres euros a partir del 1 de junio, así como un aumento en las asignaciones por turno. El acuerdo debería durar doce meses.

La ZDS recently presented two offers, which included a 1,000 euro inflation adjustment and a 0.95 euro hourly wage increase beginning from January, both with a twelve-month term. Shift allowances and holiday pay were also to be boosted.

