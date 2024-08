- Verano, arena y huelga - las playas de Italia cierran

Agosto siempre ha sido el mes en el que más dinero se hace en Ostia. En el "Tibidabo", uno de los hermosos baños viejos en la playa de la ciudad de Roma, abierto en 1935, a menudo se coloca el letrero "Umbrelloni esauriti" en el mostrador de caja desde la mañana: no hay más tumbonas, todo reservado hasta la noche. En Italia, se recomienda estar en el mar tan temprano como las nueve de la mañana en estos días. Sin embargo, es posible que esto no ayude en este viernes.

En la mitad de la temporada principal, los propietarios de muchos de los 7.200 establecimientos balnearios del país planean hacer huelga por primera vez: inicialmente solo por dos horas y media por la mañana. Pero si el gobierno del primer ministro de derecha Giorgia Meloni no se mueve, las playas permanecerán cerradas durante medio día en pleno agosto y durante todo un día al final del mes. El fondo es una directiva de la UE que Italia ha estado eludiendo durante casi 20 años.

Mirar con desprecio a los extranjeros con toallas

Para los millones de turistas en más de 7.500 kilómetros de costa mediterránea, una huelga así no sería necesariamente un desastre. Pero sería una molestia para muchos. La tumbona (italiano: lettino) y la sombrilla (ombrellone) son, por así decirlo, parte del patrimonio cultural nacional. Los extranjeros que simplemente extienden sus toallas en rocas o piedras en la playa son mirados con desprecio aquí - y aunque solo sea desde 20 centímetros arriba.

Sin embargo, la posición más cómoda tiene su precio. Según el centro nacional de observación de baños, el precio promedio diario de alquiler para dos tumbonas y una sombrilla fue de 30 euros el año pasado. No hay límites para los precios: se pagan varios cientos de euros en clubes de playa en Toscana o en la costa amalfitana. Muchas familias se han vuelto muy ricas con sus establecimientos.

Las playas pertenecenActually, la costa de Italia pertenece al estado - es decir, a todos. Sin embargo, más de la mitad de las playas se alquilan a personas privadas, a menudo durante décadas, a menudo bajo cuerda y a menudo a precios ridículos. Algunos lo llaman nepotismo, otros estructuras mafiosas.

En promedio, un arrendatario paga alrededor de 8.200 euros al año por la concesión. Los ingresos son muchas veces más altos. El Centro para la Política Europea (CEP) estimó recientemente una facturación media anual de 260.000 euros por baño. Other estimates go far beyond that - especially since much of the beach money probably goes past the tax office. El periódico "Corriere della Sera" estimates the annual turnover of the entire industry at up to 30 billion euros.

Most Italians have come to terms with the fact that they have to pay a lot for their time at the sea. "I don't know anything else," says Giulia Toninelli, a civil servant from Rome, on her lounger in the "Tibidabo". "I've been coming here with my parents, now with my children. That's just the price." However, there are also some who are no longer satisfied with the established system. The writer Manuela Salvi complains about "beaches like battery cages, where the chickens have to pay for their stay too". So far, however, protests have been limited.

The status quo is at risk in another way: due to an EU directive that should have been implemented in 2006. According to this directive, las concesiones estatales de secciones de playa deben ser relicitadas regularmente porque son propiedad pública - algo que varios gobiernos en Roma han pospuesto repetidamente.

One of the arguments is that one must prevent foreign corporations from having a say at the beach instead of Italian families - as happened two years ago in the Gulf of Trieste, where the energy drink multinational Red Bull secured the tender for 120,000 square meters. However, nationwide tenders are now scheduled to begin in January 2025.

Disappointment with Prime Minister Meloni

One of the biggest critics of the EU directive, when she was still in opposition, was the current Prime Minister Meloni. Therefore, beach operators are now deeply disappointed. Antonio Capacchione, president of the industry association Sindacato Italiano Balneari, complains: "The government has done nothing for two years. We sent eight letters requesting a meeting - without a response. What else can we do but strike?"

This is why Italy is seeing its first-ever "sciopero degli ombrelloni" - "strike of the sun loungers" - although many details are still unclear. It is certain that the cash booths will open later in the morning. Regular customers may be allowed to set up their own lounger and umbrella.

Moreover, some owners, who are organized in a different association, announced on Thursday that they would not participate in the strike: one cannot punish customers for Brussels or Rome. In any case, the price for a lounger and umbrella will not change this Friday. The usual daily rate applies everywhere.

Despite the strike, the beachgoers might still find some sun loungers available as some owners have decided not to participate. Regardless, beach bathing will continue to be a cherished tradition during this period, with many foreigners following the local custom of using rented sun loungers and umbrellas instead of spreading towels on the beach.

