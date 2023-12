Resumen de la historia

Venus Williams vence a su hermana Serena en Indian Wells

Venus vence a Serena 6-3 6-4 en tercera ronda

Serena tuvo problemas con el saque y cometió 31 errores no forzados

Serena sigue liderando su mano a mano 17-12

Una tía, sí, pero Venus la tenista dejó a un lado los sentimientos de amor familiar para ganar 6-3 6-4 en la sesión nocturna del lunes en el desierto de California, sirviendo bien en su mayor parte y destacando cómo Serena está encontrando su camino de nuevo en la gira mientras combina la maternidad con las exigencias del deporte profesional.

Fue la primera victoria de Venus sobre Serena, ganadora récord de 23 Grand Slams, en sus últimos cuatro enfrentamientos, pero Serena sigue liderando sus enfrentamientos directos 17-12. También fue su primer duelo en Indian Wells, 17 años después de que Venus se retirara de la semifinal por una lesión de rodilla.

Esto desencadenó escenas desagradables, ya que el padre de ambas, Richard, dijo que había recibido insultos racistas por parte de los aficionados cuando Serena jugó -y ganó- la final contra Kim Clijsters. La belga Clijsters parecía ser la favorita de los aficionados aquel día, a pesar de que los hermanos crecieron cerca, en el suburbio de Compton, en Los Ángeles.

Serena no regresó a Indian Wells hasta 2015, y Venus no volvió hasta un año después.

A la pregunta de si jugar el lunes supuso un cierre a lo sucedido en 2001, Venus, siete veces campeona de Grand Slam, respondió: "Nunca se me pasó por la cabeza".

Más partidos

Pero Venus, de 37 años, sí pensó en lo que marcó la diferencia entre las hermanas en la pista en la tercera ronda, su batalla más temprana en un torneo desde que se enfrentaron en la segunda ronda del Abierto de Australia de 1998, porque Serena ahora no está clasificada.

"He tenido algunos partidos más", dijo Venus a los periodistas. "Aunque no he jugado tanto este año, los partidos del año pasado cuentan".

LEA: Serena gana en su regreso al tenis

Nadie lo discutiría.

Una vez que Venus salvó puntos de quiebre en sus dos primeros juegos de servicio, entró en una ranura en el servicio y rompió para 4-2.

En la segunda manga, Venus logró una ventaja de 5-2, pero le costó cerrar el partido. Sin embargo, salvó un punto de ruptura en el 5-4 con un potente saque al cuerpo, mientras que otro gran saque le dio la victoria en un segundo punto de partido. Serena es famosa por algunas de sus remontadas, pero Venus se mantuvo firme.

Las hermanas, como siempre, se abrazaron en la red.

Serena ganó sólo la mitad de sus puntos de servicio en total -es mucho, mucho más alto cuando su saque y su juego funcionan, incluso contra Venus- y cometió 31 errores no forzados junto con 22 ganadores. Se lamentó de haber fallado golpes que, según dijo, haría 10 de cada 10 veces en los entrenamientos.

Venus, por su parte, se mostró más sólida, con 19 golpes ganadores y 21 errores no forzados en las complicadas condiciones de Indian Wells, donde las pelotas vuelan por el aire pero luego se atemperan por la lentitud de la pista dura.

"Definitivamente no es menos decepcionante", dijo Serena al reflexionar sobre la derrota. "Ojalá lo fuera, pero no lo es. Pero ojalá no lo fuera. Entonces no sería quien soy. Sí, así que me queda un largo camino por recorrer, y estoy deseando que llegue".

Miami, lo próximo para Serena

"Me prepararé para (mi próximo torneo)", añadió Serena, residente en Florida, que competirá en uno de sus eventos favoritos, el Abierto de Miami, a finales de este mes. "Tengo mucho que mejorar. Es bueno que no tenga que decir que éste es el mejor tenis que he jugado nunca y que he perdido. Mi margen de mejora es increíble.

"Así que tengo que seguir diciendo que mi objetivo en cada torneo es ser mejor que en el anterior, y no quiero retroceder. Sólo quiero seguir avanzando. Creo que mientras pueda hacerlo, seguiré mejorando".

Venus todavía tiene que avanzar en Indian Wells, mientras que muchos de sus enfrentamientos anteriores han tenido lugar en finales y, por tanto, habrían visto al vencedor alzar el trofeo. Tal fue el caso de la última vez que se enfrentaron en el Abierto de Australia de 2017, en la que Serena se impuso en los primeros compases del embarazo.

Venus, por lo tanto, no se detuvo en su victoria del lunes.

LEA: Djokovic sigue con su mala racha

Visita nuestra página de tenis para más historias de tenis

"Honestamente tengo que concentrarme para el próximo partido", dijo Venus, que juega contra la 21ª cabeza de serie Anastasija Sevastova el martes. "Juego contra una jugadora completamente diferente, nuevos retos. Realmente ya estaba reseteando, porque el torneo está lejos de terminar".

Lo está para Serena, pero seguro que pronto se encontrará en un entorno familiar: las últimas fases de los torneos.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com