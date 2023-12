Venus Williams, "emocionada" por su inesperada inclusión en los dobles mixtos de Wimbledon

La tenista de 42 años lleva casi un año sin jugar en competición, pero ha formado pareja con Jamie Murray, hermano del tricampeón del Grand Slam Andy Murray, para competir en el dobles mixto.

Venus había manifestado previamente que no participaría esta semana, pero solicitó una inscripción de última hora con Murray, y la pareja fue anunciada el miércoles en el cuadro de dobles mixtos.

La popular pareja, aclamada por el público, se sorprendió a sí misma al vencer el viernes a Alicja Rosolska y Michael Venus por 6-3 6-7(7) 6-3.

"No tenía ningún plan para jugar. Vi la hierba y me emocioné", dijo Williams.

"Estuve en el Abierto de Francia, es un evento hermoso, pero mi corazón no latía de la misma manera. No es que pudiera jugar, pero... No tenía planes. Por eso se lo pedí (a Murray) en el último minuto".

Wimbledon 'prioridad

En su carrera, Williams ha ganado cinco veces el título individual femenino de Wimbledon y seis el de dobles, pero nunca ha logrado triunfar en el dobles mixto -perdió en la final de 2006-.

Su pareja, Murray, ha ganado cinco títulos de dobles mixtos, incluidos dos en Wimbledon en 2007 y 2017.

La pareja pareció encajar el viernes, con Murray dominando con su saque y Venus afilada en la red.

"Es uno de los únicos que no he ganado, así que suelo dar un poco más de prioridad aquí", añadió Williams.

Al igual que su hermana, Serena Williams, 23 veces campeona de Grand Slam, existe la sensación de que ésta podría ser una de las últimas veces que los aficionados podrán ver a Venus en Wimbledon. Williams, de 40 años, perdió el martes en su partido de la primera ronda contra la francesa Harmony Tan.

Pero aunque no espera ganar todos los partidos, dice que está contenta de volver a competir al más alto nivel.

"Definitivamente fue súper en el último minuto. Simplemente inspirada por Serena. Como he dicho, fue increíble. Estoy muy contenta de haber tenido tanta ayuda hoy", declaró.

La pareja se enfrentará ahora a los británicos Alicia Barnett y Jonny O'Mara en octavos de final el domingo.

Fuente: edition.cnn.com