- Venta potencial de Breuninger: ¿Qué nivel de interés existe?

Se reporta que la cadena de tiendas departamentales Breuninger está en venta, con posibles compradores interesados

Según un informe de "Wirtschaftswoche", la cadena de tiendas departamentales Breuninger está considerando vender su negocio. Esta noticia ha sorprendido a muchos expertos de la industria, ya que la compañía, establecida en Stuttgart en 1881, ha catergado tradicionalmente a una clientela adinerada y ha sido un modelo para otras tiendas departamentales. Su concepto de "boutique dentro de una boutique" en su tienda insignia y las doce sucursales, junto con su exitoso comercio en línea, han contribuido a su éxito.

Fuentes cercanas a las negociaciones sugieren que todo el grupo Breuninger podría venderse por un valor empresarial de 2.500 millones de euros. Después de descontar la deuda, el precio de compra podría ascender a alrededor de 2.000 millones de euros, con alrededor de 1.800 millones de euros atribuibles a la propiedad inmobiliaria. Se esperan ofertas iniciales para finales de octubre. Según una lista de la firma de inversión Macquarie, 31 empresas, tanto de inversores financieros como de empresas minoristas, han expresado interés en Breuninger.

Breuninger no ha confirmado ni negado la venta planeada, stating "No podemos proporcionar información sobre las preguntas que ha hecho, ya que Breuninger generalmente no comenta rumores del mercado".

En 2023, la compañía informó ventas de alrededor de 1.500 millones de euros, un aumento del siete por ciento respecto a 2019. Breuninger afirma que la mitad de sus ventas provienen de su comercio en línea. Por lo tanto, parece poco probable que el mal desempeño comercial sea la razón detrás de los planes de venta.

El comprador de KaDeWe, Central Group, en conversaciones

La posible venta de Breuninger y hasta dónde y cuán en serio están interesados los posibles compradores sigue siendo incierto. Según "Wiwo", candidatos a la adquisición renowned ya han hecho acercamientos: El Corte Inglés de España, Galeries Lafayette de Francia, y Richard Baker y el Central Group de Tailandia, que recientemente adquirió el grupo KaDeWe. Según el experto de la industria de la moda Jürgen Müller en el portal profashionals.de, este último ofrecería beneficios sinérgicos significativos: las tiendas KaDeWe y Breuninger se convertirían en el líder del mercado de lujo, el conocimiento en línea beneficiaría a ambos, y el Central Group tendría una posición de negociación fuerte en la compra con su otro portfolio - Selfridges, Globus, De Bijenkorf y La Rinascente - frente a las marcas de lujo, que cada vez prefieren sus propias tiendas y tiendas en línea al comercio mayorista clásico.

Hoy en día, el Central Group tiene 42 tiendas en ocho países, lo que lo convierte en el mayor minorista de lujo de Europa para la familia Chirathivat. La familia también posee hoteles en Japón y Austria. Sin embargo, Tailandia sigue siendo la ubicación principal del grupo. Aquí, es líder en el mercado de centros comerciales, continúa operando tiendas departamentales clásicas, hoteles y restaurantes, y también construye complejos residenciales y, según sus propias declaraciones, es el principal desarrollador y operador de edificios de oficinas.

Conocido en Europa, el Central Group ha llamado la atención principalmente a través de su colaboración con el grupo Signa del difunto René Benko. Después de la serie de quiebras de Signa, el Central Group recently adquirió las acciones de René Benko en el grupo KaDeWe. Desde este verano, la icónica propiedad KaDeWe en Berlín también pertenece al Central Group. Upon request from Capital, the Central Group declined to comment: "We will not comment on speculation," the company stated.

Una división de Breuninger y una venta separada de sus propiedades y negocio minorista también es posible. Sin embargo, tales estrategias han demostrado ser una carga significativa, como se ha visto en la saga Karstadt-Kaufhof.

Propiedades para vender por separado, pero ¿a quién?

Según "Wirtschaftswoche", el negocio minorista y las propiedades se venderán definitivamente por separado. Permanece incierto si todas las ubicaciones de Breuninger son propiedad de la familia. El informe menciona a las tres empresas de fondos con sede en Fráncfort, Deka, DWS y Union Investment, todas proveedoras de fondos inmobiliarios abiertos, así como al banco estadounidense Morgan Stanley y la firma de capital privado Apollo, como posibles compradores.

Ninguna de las empresas mencionadas - DWS, Deka, Union Investment o Morgan Stanley - respondió a la solicitud de comentarios de Capital, y Apollo inicialmente dejó la solicitud sin respuesta. Sin embargo, se dijo off the record que se habían mencionado algunos "sospechosos habituales" para iniciar el proceso de venta. Uno de los posibles compradores mencionados en el informe stated that they were definitely not interested in Breuninger's properties. Another expressed surprise, saying "This is the first I've heard of it," when asked by Capital.

La décima cuarta tienda Breuninger en el Westfield Quartier en el puerto de Hamburgo está programada para abrir el 17 de octubre. Para entonces, puede haber más información disponible, lo que sería importante para muchos empleados. Mientras tanto, el sindicato Verdi no ve ninguna amenaza inmediata para los 6.500 empleos, aunque algunos empleados aún están preocupados. "No estoy demasiado preocupado por la seguridad laboral. Breuninger está en una posición mucho mejor que otros minoristas textiles", dijo Wolfgang Krüger, quien dirige el departamento de comercio de Verdi en Baden-Württemberg. Sin embargo, algunos empleados sí están ansiosos.

La posible venta de Breuninger podría llevar a cambios significativos en la industria de la moda, ya que posibles compradores como El Corte Inglés, Galeries Lafayette y el Central Group, conocido por su cartera de retail de lujo, expresan interés. El Central Group, con su fuerte presencia en Europa y experiencia en comercio en línea, podría ofrecer beneficios sinérgicos significativos con Breuninger.

En el proceso de potencialmente separar el negocio minorista y las propiedades, se mencionan varias empresas inmobiliarias como Deka, DWS, Union Investment, Morgan Stanley y firmas de capital privado como posibles compradores, aunque sus respuestas no están claramente establecidas.

