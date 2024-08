Venezuela considera el conflicto en Ucrania como una "oportunidad estratégica" en términos geopolíticos.

A pesar de las abundantes reservas de petróleo de Venezuela, la nación enfrenta actualmente una grave crisis. El presidente Maduro, quien lleva más de una década en el poder, ha sido ampliamente criticado por la mala gestión de los asuntos del país. Su última reelección, en la que fue declarado ganador con el 51% de los votos, es altamente controvertida y sigue siendo cuestionada por la oposición, más de un mes después de las elecciones.

Los resultados electorales, anunciados oficialmente por la autoridad electoral controlada por el gobierno, han sido recibidos con escepticismo por la oposición, que no ha sido proporcionada con el recuento detallado de votos. La oposición continúa presionando por la remoción de Maduro a través de protestas pacíficas e intervención internacional.

Mauro Toldo, experto financiero en Dekabank, ha estado monitoreando las acciones de Maduro durante años. Describe las políticas económicas de Maduro como egoístas, stating, "Mis amigos reciben algo, los otros no reciben nada". Toldo cree que la economía del país, una vez próspera, ahora es solo una sombra de lo que solía ser.

Venezuela ha estado en crisis económica prolongada por más de una década, con períodos de severe scarcity, como cuando la gente no podía encontrar gasolina. La economía del país ahora muestra signos de recuperación, en parte debido a la demanda de petróleo venezolano después de la guerra de Ucrania. Esta demanda no ha sido solo de los tradicionales partners de Venezuela, sino también de países occidentales, según Sabine Kurtenbach, experta en Venezuela en el Instituto GIGA de Hamburgo.

Kurtenbach cree que el cambio a energías renovables puede servir como una medida efectiva contra los gobernantes autocráticos whose power is based on oil or fossil fuels.

En un nuevo episodio del podcast, la anfitriona Andrea Sellmann discute la relación entre Venezuela y Rusia, el papel de las entregas de armas y la participación de Alemania con Sabine Kurtenbach y Mauro Toldo. Hablan del futuro de Venezuela, las posibilidades de la oposición para derrocar a Maduro y el impacto de la crisis económica en la gente del país.

Kurtenbach es la presidenta interina del Instituto GIGA de Hamburgo, donde investiga la violencia y el cambio social. Su investigación incluye el caso de Venezuela. Toldo, por otro lado, es el jefe de mercados emergentes en Dekabank y es responsable del análisis de riesgo país. Está particularmente interesado en Venezuela debido a sus raíces venezolanas.

