- Veinte criaturas se liberaron de sus hábitats cautivos en el santuario de vida silvestre.

En la región del Neckar-Odenwald, aproximadamente 20 criaturas indomables escaparon después de que desconocidos vandalizaran su santuario animal. Según la policía, Numerous entryways were torn off and discarded throughout the night. Over 20animals vacated their sanctuary in Billigheim, inclusive of deer cows and their offspring, as per a police spokesperson. None of these animals had returned by the afternoon. A sole deer remained in the wrecked enclosure - confined due to its antlers being too broad for the entranceway.

Las autoridades estiman los daños en al menos 20,000 euros. Se han producido incidentes similares en el pasado, según los oficiales. Una vez antes, hubo un incidente con animales sueltos. La policía ahora busca a testigos.

Las autoridades están investigando el delito de vandalismo en el santuario animal de Billigheim. La destrucción del santuario y la fuga de los animales se puede clasificar como un delito grave.

