Vehículos aéreos no tripulados rusos han sido detectados flotando sobre instalaciones vitales en Brunsbüttel.

11:40 Embajada de EE. UU. en Kiev Advertencia sobre Posibles Ataques en el Futuro PróximoLa Embajada de EE. UU. en Kiev ha emitido una advertencia con anticipación al Día de la Independencia de Ucrania el sábado, alertando sobre un riesgo elevado de ataques aéreos ucranianos. En los días siguientes y durante el fin de semana, hay una probabilidad aumentada de que Rusia ataque Ucrania con drones y misiles, según el anuncio en el sitio web de la embajada. El 24 de agosto marca el 33º aniversario de la independencia de Ucrania de la Unión Soviética. Esta festividad tiene más significado para los ucranianos desde el inicio de la guerra de dos años y medio en Ucrania. En un incidente reciente, soldados ucranianos entraron inesperadamente en territorio ruso en la región de Kursk. El presidente ruso Vladimir Putin lo etiquetó como una provocación y amenazó con represalias.

11:13 Incendio en Instalación Militar en VolgogradSe desata un incendio en una instalación militar en Marinovka, óblast de Volgograd, con informes de explosiones por parte de los locales. Las autoridades atribuyen el incendio a un ataque con drone ucraniano, sin reportes de bajas.

10:41 Rusia Recurre a Refugios Temporales en KurskSegún las autoridades locales, se están construyendo refugios prefabricados de concreto para la población en la región fronteriza rusa de Kursk. "Bajo mi orden, la administración de la ciudad de Kursk ha designado lugares centrales para la instalación de refugios modulares prefabricados", explica el gobernador regional Alexei Smirnov en Telegram. Se están instalando refugios en lugares concurridos, como en 60 paradas de autobús. Smirnov comparte una foto de un camión entregando uno de los bloques. También se están instalando refugios en otros dos lugares, incluyendo Kursk, donde se encuentra la central nuclear de Kursk. Rusia alega que Ucrania planea atacar la instalación, lo cual Ucrania niega.

10:10 Ucrania Revela Piezas de Avance en KurskUcrania reporta más de 40 ataques por parte de las tropas rusas cerca de la ciudad de Pokrovsk, la mayoría de los cuales fueron repelidos. El presidente Zelenskyy promete reforzar las tropas en la zona. Además, el avance ucraniano en la región de Kursk continúa.

09:42 Rusia Informe de Drones Abatidos en Varios RegiónesLas autoridades rusas informan la interceptación de varios ataques aéreos ucranianos en el oeste de Rusia. Según el gobernador de la región de Volgograd, Andrei Bocharov en Telegram, "la mayoría de los drones fueron destruidos" cerca de Marinovka (ver entrada a las 07:30). En la región fronteriza de Kursk, el gobernador Alexei Smirnov reporta que "dos misiles ucranianos y un drone fueron derribados por la defensa aérea rusa". En la región de Rostov al sur, el gobernador Vasily Golubev reporta "cinco drones interceptados". También se informan drones derribados en las regiones rusas de Voronezh y Bryansk.

09:09 Ministro de Defensa Ucraniano Busca Aprobación de EE. UU. para Armas de Largo AlcanceEl ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, se reúne con una delegación bipartidista de la Cámara de Representantes de EE. UU. en Kiev. Según el ministerio en Kiev, el representante republicano Rob Wittman y el representante demócrata David Trone discuten con Umerov la situación en el frente y la política de Washington sobre el uso de armas de largo alcance contra objetivos rusos. "Enfaticé la necesidad de una aprobación rápida para utilizar plenamente las armas de largo alcance contra objetivos rusos", dijo Umerov. "Se trata de proteger nuestras ciudades y pueblos pacíficos".

08:36 Actor de Star Wars Lanza Campaña de Recaudación de FondosEl actor estadounidense Mark Hamill, conocido por su papel de Luke Skywalker en "Star Wars", está recaudando fondos para robots desminadores para Ucrania. En colaboración con el experto en Europa Oriental Timothy Snyder, buscan recaudar $441,000 a través de la campaña "Terreno Seguro". Estos robots pueden limpiar minas incluso en áreas de difícil acceso, con los operadores manteniendo una distancia segura. "Uno de los peores crímenes que Rusia ha cometido en Ucrania es la dispersión de minas", dijo Snyder. "He visitado áreas no ocupadas cerca del frente donde la gente arriesga sus vidas para ayudar a otros a regresar a sus granjas y hogares. Gracias a estos robots, se pueden limpiar las minas y salvar vidas". Ucrania está altamente contaminada con minas, su eliminación puede tardar décadas.

08:01 Kremlin Parece Preparar a los Rusos para una "Nueva Realidad"La incursión ucraniana en Kursk presenta un desafío a la propaganda de Moscú. A pesar de que las regiones están distantes, una fuente cercana al Kremlin le dice al portal ruso independiente Meduza, con sede en Riga, "Pero incluso la penetración en territorio ruso y la toma de pueblos es un evento nuevo y muy desagradable". Para amortiguar el ahora significativamente más ansioso estado de ánimo del público, el Kremlin está attempting to prepare to the Russians for life in a "new reality" and a "new normality": The enemy has indeed entered Russian territory, they will be defeated - but the recovery of the territory will take time, and the Russians must be patient. Meanwhile, residents are encouraged to "transform the negativity and shock into a positive direction" – by collecting aid supplies for the Kursk region. Overall, all officials interviewed by Meduza believe that the fighting in the Kursk region could last several months. A government-linked source estimates that this estimate is "quite optimistic – if everything goes well".

06:56 Ex-Security Advisor: Putin Had Mesmerizing Control over TrumpSegún el exasesor de Seguridad Nacional de EE. UU., el general Herbert Raymond McMaster, el presidente ruso Vladimir Putin logró manipular al ex presidente estadounidense Donald Trump. Esto se detalla en el libro de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", según informó "The Guardian". "Putin, un astuto exagente del KGB, explotó el ego y las inseguridades de Trump con halagos", explica McMaster. Putin se refirió a Trump como 'un individuo asombrosamente dotado, indudablemente talentoso', y ejerció una influencia casi hipnótica sobre él. McMaster, quien sirvió como asesor de seguridad nacional de Trump durante aproximadamente un año, advirtió a Trump: "Señor Presidente, es el mayor engañador del mundo". Advirtió que Putin estaba confiado de que podía 'manejar' a Trump y obtener una relajación de sanciones y una salida económica de EE. UU. de Siria y Afganistán.

06:20 Incendio Reportado en Base Aérea Rusa en VolgogradSe escucharon explosiones en la ciudad rusa de Kalach en el río Don en la región de Volgogrado tarde en la noche, según varios canales de Telegram rusos. Se cree que fueron provocadas por un ataque con drones. Se desató un incendio en una base aérea cercana. La ubicación de la región de Volgogrado está a unos 900 kilómetros al sureste de Moscú. El objetivo sospechoso fue probablemente la base aérea de Marinovka en Oktyabrskiy, a unos 20 kilómetros de Kalach en el río Don. Los testigos oculares informaron haber escuchado alrededor de seis a diez explosiones poderosas, acompañadas de ruidos típicos de drones, según Telegram.

05:44 Klingbeil: Alemania Está Lista para Ofrecer Fondos Adicionales para UcraniaEl líder del SPD, Lars Klingbeil, ha prometido apoyo adicional para Ucrania. Si resulta imposible proporcionar los miles de millones previstos de activos rusos congelados a Ucrania, Alemania proporcionará fondos adicionales, dijo en un podcast con el codirector adjunto de "Bild", Paul Ronzheimer. "No podemos llegar a un punto en el que digamos 'No más fondos para Ucrania'. En ese caso, por supuesto, somos responsables de proporcionar fondos nosotros mismos", afirmó Klingbeil. "Tenemos una responsabilidad hacia Ucrania. Debemos encontrar soluciones, y las encontraremos".

04:27 HUR Comenta los Objetivos de los Ataques con Drones en RusiaEl servicio de inteligencia militar ucraniano HUR ha comentado los objetivos de los ataques con drones en Rusia durante la noche. Estaban dirigidos contra el aeropuerto de Ostafyevo en Moscú, la base aérea de Millerovo en la región de Rostov y un centro de comunicaciones por radio, dijo el jefe de HUR, Kyrylo Budanov, al sitio web militar "The War Zone". Alrededor de 50 drones estuvieron involucrados. Se está evaluando la magnitud de cualquier daño. Las autoridades rusas informaron por la mañana que habían derribado 45 drones sobre territorio ruso.

03:09 Medidas de Seguridad para los Trabajadores de las Casillas en las Elecciones de KurskEn la disputada región rusa de Kursk, en el límite con Ucrania, Rusia planea proporcionar chalecos antibalas y cascos a los trabajadores de las casillas para las elecciones regionales anticipadas. Además, se establecerán estaciones de votación adicionales en otras partes del país para aquellos que han huido de la región, según Tatjana Malachowa, jefa de la comisión electoral regional, según informaron las agencias de noticias rusas. Se ha declarado el estado de emergencia en la región. Las elecciones del gobernador regional y las elecciones parlamentarias regionales están programadas del 6 al 8 de septiembre en varias regiones de Rusia.

01:34 Fico Critica la Presión en las Políticas Extranjeras de las Democracias OccidentalesEl primer ministro eslovaco Robert Fico critica la presión ejercida en las políticas exteriores de las democracias occidentales. Afirma que aquellos que se desvían del consenso en cuestiones clave de política exterior son "arbitrariamente presionados y amenazados con la isolates" por las democracias occidentales, según un comunicado emitido con motivo del aniversario de la invasión de Moscú en 1968. En el comunicado, Fico establece paralelos entre la supresión violenta de la "Primavera de Praga" en 1968 por las tropas del Pacto de Varsovia y lo que él ve como la presión actual sobre las opiniones disidentes en Europa. Fico se opone a la ayuda militar de la UE a Ucrania y ha enfrentado acusaciones de ser pro-ruso como resultado.

00:12 Ucrania Informa de 46 Ataques Rusos Cerca de Pokrovsk en un DíaUcrania informes de 46 ataques rusos a lo largo de la línea del frente cerca de la ciudad de Pokrovsk en la parte oriental del país a lo largo del día. De estos, 44 fueron repelidos, según el Estado Mayor. A las 9 PM CET, la lucha continúa en los dos lugares restantes. Los ataques dejaron 238 soldados rusos muertos o heridos. No se proporciona información sobre las pérdidas ucranianas. Rusia aún no ha comentado la situación.

23:09 Rusia Afirma haber Detenido un Intento de Infiltración Ucraniana en BryanskRusia afirma haber detenido un intento de infiltración de "espías" ucranianos en la región rusa de Bryansk, vecina de Kursk. La infiltración del "grupo de reconocimiento-sabotaje ucraniano" fue frustrada por fuerzas de la agencia de inteligencia rusa FSB y unidades del ejército ruso, según el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, en un mensaje de Telegram. "El enemigo fue atacado con fuego", dice el mensaje. La situación ahora se reporta bajo control.

22:15 Zelensky: Ucrania Espera Entrega Rápida de la Ayuda de Miles de Millones de DólaresEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresa su impaciencia por la distribución rápida de los miles de millones de dólares en ayuda prometidos por el Oeste, en parte procedentes de los ingresos de los activos del gobierno ruso confiscados. Aunque se han hecho numerous promesas políticas, se necesitan más garantías, enfatiza Zelensky en su mensaje en video nocturno. "Pero necesitamos acción concreta". Ucrania depende en gran medida de los ingresos de los fondos rusos confiscados para hacer frente a la hostilidad rusa. "Las deliberaciones sobre este asunto han estado estancadas durante demasiado tiempo, y ahora se necesita acción decidida". Los países del G7 se comprometieron a proporcionar alivio financiero adicional a Kyiv durante su cumbre de junio, incluyendo una línea de crédito de 50.000 millones de dólares asegurada por los ingresos de los activos rusos congelados.

21:52 Putin Elogia las Relaciones Comerciales Cerradas con ChinaEl presidente ruso, Vladimir Putin, elogia la colaboración en profundidad entre Rusia y China. "Nuestras relaciones comerciales están prosperando (...). La atención que ambas partes prestan a los intercambios comerciales y las relaciones económicas es orientada a la tarea", comenta durante una reunión en el Kremlin con el primer ministro chino, Li Qiang. Rusia y China tienen "amplias iniciativas y proyectos cooperativos en los ámbitos económico y humanitario", proclama Putin. Li afirma, según los medios rusos, que las relaciones ruso-chinas están en un "pico sin precedentes". La alianza estratégica entre Rusia y China se ha fortalecido debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Para Rusia, China es un socio comercial vital debido a las sanciones occidentales.

21:20 Petición Desestimada: El Antiguo Vice Ministro de Defensa de Rusia Permanecerá en CustodiaEl antiguo vice ministro de Defensa de Rusia, Dmitri Bulgakov, continuará siendo detenido por acusaciones de corrupción. Su petición de arresto domiciliario temporal y su solicitud de liberación han sido infructuosas, informan los medios de comunicación. Bulgakov era responsable de las compras de armas para el ejército ruso antes de su despido. El tribunal de Moscú también ordena la detención de dos sospechosos asociados con Bulgakov. Su empresa se presume que obtuvo nueve contratos de Bulgakov entre 2022 y 2024, lo que resultó en pérdidas financieras de aproximadamente 50 millones de rublos (alrededor de 500.000 euros).

21:00 Ucrania Aumenta su Presencia Militar en PokrovskSegún el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, Ucrania está aumentando su presencia militar en la región disputada de Pokrovsk en el este de Ucrania. "Estamos al tanto de las intenciones de las tropas rusas allí", declara en un discurso televisado. Al mismo tiempo, las fuerzas ucranianas están haciendo progresos en la región rusa de Kursk, anuncia Zelenskyy. Aunque no se proporcionan detalles específicos, ciertas territorios están bajo el control de Ucrania.

20:41 Amenaza de Desalojo paraNumerosos Refugiados Ucranianos en Hungría debido a un DecretoLos refugiados ucranianos en Hungría enfrentan la posibilidad de ser desalojados de los refugios como resultado de un decreto que ha revocado su estado de protección general. Ya, los refugios privados para refugiados han comenzado a desalojar a los ucranianos, informan ONG como Ayuda a la Migración. En Kocs, al norte de Budapest, aproximadamente 120 refugiados, en su mayoría mujeres y niños romaníes de la región occidental de Ucrania de Transcarpacia con una significativa minoría húngara, están siendo obligados a abandonar una posada bajo supervisión policial.

