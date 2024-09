Vehículos aéreos no tripulados atacan la refinería de petróleo y la central eléctrica de Moscú.

Bajo informes rusos, se produjo un importante ataque con drones más allá de la zona fronteriza que volvió a apuntar a los suministros energéticos de Rusia. Se registró un incendio en una refinería de petróleo de Moscú y se observaron explosiones aparentes en una central eléctrica situada al noroeste de la capital.

Según los medios rusos, los ataques con drones ucranianos alcanzaron una refinería de petróleo en Moscú y dos centrales eléctricas. La refinería Kapotnya en el sudeste de la capital sufrió un incendio, que los bomberos lograron apagar, según la agencia de noticias estatal TASS. Se han confirmado oficialmente los ataques en una central eléctrica en las afueras sur de Moscú y en una central eléctrica en la región de Tver, ubicada a unos 100 kilómetros al noreste de la ciudad.

Videos no verificados publicados en plataformas rusas de internet sugieren que también se han producido incendios en estas instalaciones. Se encontró escombros de drones en el área de Moscú, según anunció el alcalde Sergei Sobyanin en Telegram.

El Ministerio de Defensa informó que los sistemas de defensa aérea destruyeron 158 drones, el número más alto informado hasta ahora para un ataque con drones ucraniano. Sin embargo, remains unclear how many drones Ukraine actually launched at Russian targets. No se han informado heridos por el ataque con drones. Russia typically keeps the true extent of damage caused by Ukrainian attacks hidden.

Sobyanin escribió en Telegram que al menos nueve drones habían sido interceptados y destruidos en Moscú y sus alrededores. Varios drones apuntaron a la refinería de Moscú, causando un incendio en una sala técnica separada de la instalación, que se está extinguiendo. La refinería es propiedad de Gazprom Neft, la filial de petróleo del gigante del gas ruso Gazprom, y se encuentra en la parte sudeste de Moscú. Gazprom Neft se negó a hacer comentarios.

Centrales Eléctricas Bajo Ataque

El ejército ucraniano intentó atacar la planta de energía de Kaschira en la óblast de Moscú utilizando tres drones, según Mikhail Shvyalov, el jefe de la administración del distrito de Kaschira en Telegram. No se registraron incendios ni víctimas. "El suministro de energía es ininterrumpido". La ciudad de Kaschira se encuentra a unos cien kilómetros al sur de la capital, Moscú.

En la óblast de Tver, ubicada al noroeste de Moscú, se informaron explosiones fuertes cerca de la planta de energía de Konakovo, según el canal de Telegram Baza, cerca de los servicios de seguridad rusos. El gobernador Igor Rudenya dijo que se produjo un incendio en la ciudad de Konakovo. No especificó qué se incendió. Añadió que los suministros de energía y gas no se habían visto afectados. La planta de energía es una de las principales generadoras de energía en Rusia central, que incluye las óblast de Moscú y Tver, así como Bryansk, Kursk, Belgorod y Voronezh, que limitan con Ucrania.

El Gobernador Describe un "Ataque Masivo" de Drones

El gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, señaló un "ataque masivo" de drones. "Nuestros defensores están repeliendo un ataque masivo de drones en el territorio de la región de Bryansk", dijo Bogomaz en Telegram. Los gobernadores de Kursk, Voronezh, Lipetsk, Ryazan y Tula también informaron que se habían interceptado y destruido drones ucranianos. Estas óblast se encuentran entre las regiones fronterizas y Moscú y también pertenecen a Rusia central. Según el Ministerio de Defensa, se interceptaron y destruyeron 46 drones sobre Kursk, 34 sobre Bryansk, 28 sobre Voronezh y 14 sobre Belgorod.

El ejército ucraniano ha atacado repetidamente la infraestructura energética y las refinerías de petróleo de Rusia. El 6 de agosto también lanzó un ataque sorpresa en la región rusa de Kursk, que limita con Ucrania. Mientras tanto, las fuerzas rusas han avanzado gradualmente en el frente este, principalmente en la región ucraniana de Donetsk, durante meses.

El gobierno de Kiev ha instado a Estados Unidos a permitirle utilizar las armas proporcionadas por los aliados para golpear profundamente en el territorio de Rusia. Al mismo tiempo, Ucrania ha aumentado significativamente su producción de drones y ha intensificado sus ataques contra Rusia, centrando su atención en la infraestructura energética, militar y de transporte, vital para los esfuerzos bélicos de Rusia. El gobierno ucraniano ahora busca utilizar armas occidentales más potentes para infligir daños más graves.

