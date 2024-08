- Vas a hacer un tratamiento adecuado de corona.

Cada crisis trae oportunidades. Esto también se aplica a la pandemia de COVID-19. No me refiero a las ganancias de los acaparadores de mascarillas o a la fama inesperada de numerosos científicos y teóricos de la conspiración. Me refiero a las oportunidades de progreso que deberíamos aprovechar, pero que estamos desperdiciando juntos. Estamos enfadados, discutimos, pero no abordamos los grandes problemas que hay ahí fuera. ¿Es esto ya el inicio de la demencia digital o simplemente simple apatía?

Uno de los mayores problemas es nuestra mala preparación para otro evento de esta magnitud (esperemos que tarde tanto!). Para la próxima pandemia, deberíamos saber realmente lo que queremos. Existían planes en 2020, pero faltaba experiencia práctica y reflexiones sobre cómo garantizar el bienestar de todos los grupos poblacionales. Ahora tenemos todo ese conocimiento, pero la preparación futura no se está tomando en serio de nuevo. ¿Odiamos aprender? ¿Vivimos solo para el bullicio del momento?

Mientras tanto, han aparecido en las noticias varios virus extraños: el monkeypox, el Nipah, el Oropouche, generalmente en un estilo de infotainment. Ninguno se ha convertido en pandemia (la gripe aviar tiene serias perspectivas). Casi parece que la amenaza constante de una epidemia en el mundo globalizado ya ha sido apartada. Por lo tanto, las demandas de un verdadero ajuste de cuentas con la era de COVID-19 están plenamente justificadas. Sin embargo, en la comunicación diaria, los patrones dañinos de la cultura de debate degenerada se repiten como el saludo diario del tejón: payasadas, humo y distracciones políticas. El teatro de verano alrededor de los "protocolos del RKI" es una farsa ridícula. Los pseudo-reveladores construyen un escándalo a partir de archivos possibly solo administrativamente interesantes, lo que solo oculta los problemas más profundos. Los simplones se convierten en sus entusiastas pero a menudo tocados seguidores.

Situación actual de COVID-19: Buenas noticias

Los desafíos reales están más profundos y requieren más esfuerzo. Entonces, ¿por qué no remangarnos ahora? En el momento actual, las amenazas del virus parecen poco agudas. Desde la semana 31 del calendario, que terminó el 4 de agosto, la ola de COVID-19 está estancada. Las visitas al médico por enfermedades respiratorias han disminuido y la carga viral detectada en las aguas residuales ha sido estable. El virus sigue presente, aún causa el síndrome pos-COVID y se recomiendan vacunas para muchos de nosotros. Sin embargo, el COVID-19 ahora solo representa el 19% de las enfermedades respiratorias. La variante ómicron es dominante de nuevo y rara vez causa casos graves. La medicina intensiva ha vuelto a la normalidad.

Pero ¿te consolaría esta alerta temporal si estuvieras en la cima de la crisis a los 14 o 15 años, obligado a mudarte y sin amigos desde entonces? Deprimido durante ocho meses (duración media de la enfermedad entre los adolescentes) pero sin un puesto de terapia? Las nuevas infecciones en menores de 5 a 17 años aumentaron en un 8% para la depresión, possibly también subdiagnosticada debido a la pandemia. La obesidad en niños y adolescentes aumentó en un 11% de frecuencia.

También fue llamativa la falta de tratamiento de los trastornos de ansiedad y la deterioro de la situación social de los niños de familias de bajos ingresos. Desaparecieron las prácticas, los clubes deportivos cayeron en crisis. A nivel mundial, las personas menores de 25 años mostraron los valores más altos de soledad, un factor de riesgo enorme para todas las dimensiones de la salud.

¡Hablemos de ajustes de cuentas como ciudadanos maduros!

¿Nos alarma esto? ¿Estamos interesados en una política más social para los más jóvenes? ¿Exigimos una verdadera modernización de las escuelas? No. En lugar de eso, paranoia sin sentido para comités de investigación imaginarios y la política de progreso obstaculizadora de los ultraortodoxos defensores de la contención del endeudamiento. Se evita cuidadosamente la empatía, en lugar de ello, hay incitaciones a la excitación superficial y charla de celebridades de la lista C sobre la supuesta holgazanería de la Generación Z. Algunos cincuentones creen sinceramente que "construyeron el país" y aún discuten en Facebook sobre laboratorios biotecnológicos chinos con la cara roja.

Esto es lo que parece la decadencia moral. Esto es cómo no aprendemos nada y el próximo desastre podría ser un clon del último.

Afortunadamente, hay personas que no se rinden y crean conocimientos verdaderamente importantes. El domingo pasado, por ejemplo, investigadores liderados por la australiana Megan Lim publicaron un gran estudio internacional sobre cómo pueden tener éxito las relaciones sociales bajo condiciones de pandemia. Descubrieron que los jóvenes invirtieron tiempo adicional en relaciones fuertes durante el tiempo de la plaga. Sin embargo, las conexiones más débiles sufrieron, lo que es preocupante porque amenaza lo que llamamos nuestra red social. Las muchas relaciones que importan cuando necesitas ayuda con problemas específicos, mediación laboral y oportunidades, estímulo e ideas. Especialmente los jóvenes no pueden prosperar sin esta red.

Para entonces se reconoce que los cierres de escuelas deben evitarse tanto como sea posible. Las partes responsables admiten: no debería haber sido así. Pero eso no es suficiente. Se necesitan inversiones sostenibles en el sector educativo. En lugar de eso, se discuten prohibiciones de teléfonos móviles en las instalaciones escolares, moralizando y trivializando.

Estamos desperdiciando una oportunidad muy profunda. Necesitamos, para decirlo sin rodeos, un debate estructurado sobre qué debería ser nuestra pandemia soñada. Constructivo, con mucha empatía y lo menos posible de basura. Porque Corona ciertamente no fue nuestra última prueba.

Se añade a la conversación en curso: la publicación del estudio internacional liderado por la australiana Megan Lim destaca una oportunidad que hemos pasado por alto durante la pandemia. Descubrieron que los jóvenes invirtieron tiempo adicional en relaciones fuertes, pero las conexiones más débiles sufrieron, lo que es preocupante. Esto subraya la importancia de nuestra red social, especialmente para los jóvenes, y es crucial que reconozcamos y abordemos este problema en el futuro.

Además, a la luz de las oportunidades desperdiciadas durante la crisis del COVID-19, es esencial que nos involucremos en un debate estructurado sobre nuestra scenario ideal de pandemia. Debemos priorizar discusiones constructivas con empatía y la menor cantidad posible de basura, ya que Corona no fue nuestra última prueba y las crisis futuras son inevitables.

