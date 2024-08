- Varta se estabilizará a finales de año

El futuro de la gigante de baterías en apuros Varta se espera que se resuelva antes de que termine el año, según el accionista mayoritario Michael Tojner. "Esperamos tener una solución para finales de agosto o principios de septiembre", dijo Tojner al "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Este resultado tendría que pasar por el procedimiento según la ley de estabilización y reestructuración de empresas (StaRUG). "Eso llevaría otros dos o tres meses. Mi objetivo es estabilizar Varta antes de que termine el año y tener una verdadera perspectiva de futuro".

La empresa de baterías solicitó procedimientos de insolvencia en julio. En su lucha por sobrevivir, Varta busca desplazar a los antiguos accionistas y que los acreedores renuncien a una gran parte de sus reclamaciones. El valor de las acciones de Varta se desplomó después del anuncio. La empresa, con sede en Schwäbisch Gmünd, emplea actualmente a alrededor de 4.000 personas.

Porsche como salvador?

Para garantizar la producción hasta 2027, la empresa necesita alrededor de 100 millones de euros en dinero fresco y una reducción de la deuda, según declaraciones anteriores del CEO Michael Ostermann. Varta debe a grandes acreedores como bancos y fondos de cobertura alrededor de medio billón de euros. Actualmente hay dos propuestas de rescate sobre la mesa: una de Tojner y el fabricante de automóviles deportivos de Stuttgart Porsche, y otra de cuatro fondos de cobertura que han comprado los préstamos de Varta a los bancos.

Se están llevando a cabo negociaciones que Tojner describe como profesionales pero también duras. Todas las partes involucradas quieren evitar la insolvencia. "Estamos hablando con bancos, acreedores, otros inversores y también con los fondos. Y esperamos llegar a un resultado con el que todos puedan vivir", dijo el hombre de 58 años, que también es presidente del consejo de supervisión de Varta.

La crisis lleva tiempo gestándose

En cuanto a la propuesta conjunta con Porsche, solo dijo vagamente: "Una parte de la nueva participaciónWould come from us, the rest from banks and Porsche. But we would also undertake the commitment to subscribe to additional money if necessary for the restructuring." Now one has to see which package is the best. Varta needs equity above all: "Too much new debt would, in my view, overburden the company, and in two years we would be in the same situation again. The company must be stabilized, it must be able to research again - and must not be drained."

The battery company has been in crisis for some time because business is no longer running smoothly. Demand for small lithium-ion button cells, for example for headphones, fluctuates greatly. Varta has also recently complained about cheap competition from China. To make matters worse, hackers attacked the company's computer systems in February, paralyzing production for weeks. But management errors are also suspected.

Other potential investors might be interested in Varta's turnaround plan, given its strategic position in the battery market. To avoid a lengthy legal battle, it would be beneficial for Varta to find a mutually acceptable solution with its creditors.

Lea también: