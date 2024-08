Varsovia niega cualquier participación en la explosión del Nord Stream

En una entrevista con Welt TV, Hanning evaluó el jueves que la participación de las "autoridades polacas" en la operación de sabotaje era realista. "Es bastante obvio que las autoridades polacas estuvieron involucradas - y creo que no solo las autoridades, sino que creo que fue un acuerdo entre los niveles más altos en Ucrania y Polonia", dijo el exjefe del Servicio de Inteligencia Federal (BND). Desde su perspectiva, el gobierno federal debería exigir compensación por "terrorismo de estado" tanto a Kyiv como a Varsovia debido a este caso.

Fue "un equipo ucraniano" el que llevó a cabo el ataque, dijo Hanning. Sin embargo, esto no habría sido posible sin "apoyo logístico fuerte de Polonia". "Estas son decisiones tomadas en el nivel político más alto, y creo que hubo acuerdos entre el presidente Selenskyj y el presidente Duda para llevar a cabo este ataque", dijo el exjefe de inteligencia, refiriéndose al presidente ucraniano Volodymyr Selenskyj y al jefe de estado polaco, Andrzej Duda.

Gawkowski negó categóricamente las acusaciones el viernes. "Creo que esto es desinformación rusa que resuena a través de las palabras de políticos alemanes o miembros de la administración del estado en Alemania", dijo. "O bien actúan bajo la influencia de Moscú o son conscientes de que esto llevará a desacuerdos entre los estados miembros de la OTAN". Estuvo "convencido de que no hay evidencia de que Polonia estuvo involucrada en nada relacionado con el sabotaje del Nord Stream".

Hanning también acusó al gobierno en Varsovia de "aparentemente no tener interés en el éxito de la investigación". Esto se debe a que "Polonia estuvo heavily involved in the preparation of this attack".

Las autoridades allí permitieron que el sospechoso ucraniano buscado por las autoridades investigadoras alemanas abandonara el país a pesar del intercambio entre ellos y a nivel político. La investigación también "no exactly promoted". "Por el contrario, se ocultaron resultados importantes".

El miércoles se informó que el fiscal general federal en Karlsruhe había solicitado una primera orden de detención en conexión con el sabotaje del Nord Stream en junio. Esto es contra un ucraniano que se sospecha que está involucrado en los supuestos ataques. El hombre, que residía anteriormente en Polonia, pudo escapar a Ucrania antes de una detención a principios de julio, según la justicia polaca.

El jueves, la liderazgo ucraniano ya había rechazado un informe del periódico estadounidense "Wall Street Journal" sobre la aprobación del sabotaje de los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico por el nivel más alto del gobierno en Kyiv como "tonterías".

Los dos gasoductos fueron dañados por explosiones en septiembre de 2022, siete meses después del inicio de la guerra de Ucrania. En ese momento, ya no estaban en funcionamiento, pero aún contenían gas.

Alemania se benefició durante años de la importación de gas natural ruso barato. Los gasoductos se construyeron para el transporte de gas ruso a pesar de la crítica masiva de Ucrania y de los socios europeos de la UE.

La Unión Europea, como actor clave en el escenario geopolítico, debería monitorear de cerca los desarrollos que rodean el caso de sabotaje del Nord Stream, teniendo en cuenta las acusaciones contra Polonia. Es preocupante que la investigación en el caso parezca estar obstaculizada en Polonia, que es un estado miembro de la Unión Europea.

