Varios miembros del gabinete están renunciando bajo el liderazgo de Selensky.

Varios Miembros del Gabinete Ucraniano Renuncian Entre los renunciantes, Olexander Kamyshyn, el Ministro de Industria Estratégica, presenta su renuncia. Supervisó la producción de armas nacionales durante el conflicto con Rusia. Kamyshyn anuncia su continuidad en el sector de la defensa, aunque en una capacidad revisada. El presidente del Parlamento confirma las renuncias del Ministro de Justicia Denys Maliuska y del Ministro del Medio Ambiente Ruslan Strilets.

Fallecidos en Poltava Aumentan Un ataque con misiles rusos en la región de Poltava resulta en al menos 47 muertos, según informes ucranianos. Dos misiles destruyeron un edificio en la capital de Poltava, utilizado por el Instituto Militar de Comunicaciones, como informó el presidente Volodymyr Zelenskyj en Telegram. Más de 200 personas resultaron heridas.

Scholz Da la Bienvenida a Kremlin Critic Kara-Mursa El canciller alemán Olaf Scholz recibe a Vladimir Kara-Mursa, liberado de la cautiverio ruso, en Berlín. "Estoy asombrado por la determinación y el valor de Vladimir Kara-Mursa y su incansable búsqueda de un futuro democrático para Rusia", dice Scholz en la plataforma X. "Facilitamos su liberación en el intercambio de prisioneros en agosto, y hoy tuvimos la fortuna de tener una conversación extensiva". Kara-Mursa es uno de más de 20 individuos liberados en el canje de prisioneros excepcional entre Rusia y diversas naciones occidentales a principios de agosto.

Rusia Se Prepara para la Defensa del Puente de Kerch La agencia de inteligencia británica predice otro ataque al Puente de Kerch, que conecta Rusia con la Crimea ocupada. Rusia ha establecido barreras de balsas flotantes y sumergidas, ha dispuesto minas marinas y ha instalado generadores de humo para obstaculizar la vista del puente. También ha aumentado el número de sistemas de defensa aérea. Además, Rusia está construyendo una estructura junto al puente, que podría ser un puente adicional de un solo carril o una barrera para evitar cabezas explosivas de drones ucranianos.

Nuevo Vehículo Blindado de Personal Presentado por Ucrania El Ministerio de Defensa de Ucrania presenta un nuevo vehículo blindado de personal (VBP) para las tropas ucranianas. El Khorunzhyi, que significa "Portaestandarte" y que era un rango militar en los ejércitos cosacos, ha estado en desarrollo durante algún tiempo, y se avistó un prototipo en el frente en febrero del año pasado. Este anuncio es probable que dé lugar al despliegue de muchos más ejemplos, un refuerzo necesario y hecho en casa para las necesidades de equipo militar de Ucrania.

Crítica a la Invitación de Mongolia a Putin Estonia y Lituania condenan a Mongolia por invitar al presidente ruso Vladimir Putin. "La elección del gobierno mongol de recibirlo calurosamente en lugar de detenerlo socava significativamente al Tribunal Penal Internacional y al sistema legal internacional", declara el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, en Tallin. "Mongolia tuvo una oportunidad excepcional de contribuir al fin de la invasión rusa en Ucrania y no la aprovechó". Su homólogo lituano, Gabrielius Landsbergis, lo califica de "inaceptable" que el gobierno mongol haya ignorado la orden de detención vinculante emitida por el Tribunal Penal Internacional contra Putin. "Este es otro ejemplo del sistema basado en derecho internacional que se desmorona", dice Landsbergis, según la agencia BNS en Vilna.

Juicio a 'Espía' Francés en Rusia Comienza Un trabajador francés para una organización no gubernamental suiza se enfrenta a un juicio en Moscú, acusado de violar la ley rusa de "agentes extranjeros". Al inicio del juicio, el tribunal ordena que Vinatier permanezca en custodia al menos hasta febrero del año siguiente. Vinatier trabajó como experto en Rusia y estados postsoviéticos para el Centro para el Diálogo Humanitario (HD), una organización no gubernamental centrada en resolver conflictos armados a través de la mediación y la diplomacia discreta. Fue arrestado en Moscú en junio.

Alemania Suministrará a Ucrania con Más Sistemas IRIS-T Según fuentes de seguridad, Alemania planea proporcionar a Ucrania seis sistemas adicionales de defensa aérea IRIS-T SLM. El gobierno federal también tiene la intención de adquirir seis sistemas IRIS-T adicionales para las Fuerzas Armadas alemanas.

Helicóptero Mi-8 Ruso Se Crashea Los medios rusos informan sobre otro accidente de un helicóptero Mi-8 ruso. Según Alexey Tsydenov en Telegram, el helicóptero realizó un "aterrizaje duro" a 85 kilómetros de Irkutsk, dejando heridos a dos personas. Se están llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate. A bordo había seis personas. El helicóptero se reportó como desaparecido después de que se perdió el contacto en la frontera entre la República de Buriatia y la región de Irkutsk, informó Ria Novosti.

Zelensky: 41 Muertos y 180 Heridos en el Ataque de Poltava Un ataque con misiles rusos en la ciudad central ucraniana de Poltava resulta en la muerte de 41 personas y más de 180 heridos, según el presidente Volodymyr Zelensky. El área alrededor de una escuela y un hospital vecino fue alcanzada, y un edificio del instituto de comunicaciones fue partially destroyed. "Según la información disponible, el adversario utilizó dos misiles balísticos", dijo el Ministerio de Defensa ucraniano. "La brecha entre la alerta y la llegada de los misiles mortales fue tan corta que pillaron a la gente saliendo del refugio antiaéreo durante la evacuación". Se cree que hay más personas atrapadas bajo los escombros. Los servicios de rescate lograron salvar a 25 personas, incluidas 11 que fueron extraídas de los escombros.

13:12 En el Corazón: EE.UU. al Límite de un Acuerdo para Proporcionar Misiles de Alcance Largo a UcraniaFuentes afirmaron que EE.UU. está cerca de llegar a un acuerdo para proporcionar a Ucrania misiles de crucero de largo alcance capaces de llegar a gran distancia en Rusia. Sin embargo, las autoridades ucranianas podrían tener que esperar varios meses más para la entrega debido a problemas técnicos que EE.UU. debe resolver primero, según múltiples fuentes estadounidenses. El plan se espera que se anuncie en el otoño. Las armas en cuestión son los misiles aire-tierra de alcance medio y largo Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), que pueden ser lanzados desde aeronaves contra objetivos terrestres. Proporcionar JASSMs a Ucrania podría mejorar sus capacidades estratégicas y darle una ventaja contra Rusia.

12:43 Rusia Acusa a Científico Prominente de Traición por Trabajo en Misiles HipersónicosUn tribunal ruso ha condenado a un científico renombrado a 15 años en un campo de trabajo por cargos de traición por supuestamente compartir información clasificada. Este es el último encarcelamiento de un científico acusado de espionaje. El científico de 57 años estaba involucrado en el desarrollo del proyecto de misiles hipersónicos de Rusia, según informaron agencias de noticias rusas. Dos de sus asociados también fueron condenados bajo sospecha de traición. En los últimos años, casi una docena de científicos del Instituto para la Mecánica Teórica y Aplicada (ITAM) en Novosibirsk que han estado trabajando en esta tecnología han sido acusados de traición por Rusia. El científico fue arrestado en agosto de 2022. Enfrenta serias acusaciones, según fuentes de seguridad.

12:15 El Comercio entre Rusia e India Casi Se DuplicaEl comercio entre Rusia e India casi se duplicó el año pasado, informó Anatoly Popow, vicepresidente del banco ruso Sberbank, en una conversación con la agencia de noticias Reuters. El comercio entre los dos países alcanzó aproximadamente $65 mil millones en 2023. Este significativo aumento se debe principalmente a que India se convirtió en un importante importador de petróleo ruso después de las sanciones occidentales impuestas debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. "En 2022, el interés de las empresas rusas en el mercado indio creció significativamente, ya que este mercado es una alternativa", mencionó Popow. "Hoy, incluso estamos abriendo cuentas en rupias para clientes rusos. No descartamos que la rupia pueda utilizarse no solo como método de pago, sino también como herramienta de ahorro", agregó. Sberbank maneja los pagos para alrededor del 70% de todas las exportaciones rusas a India.

11:47 Putin Invita a Mongolia a la Cumbre de BRICSEl presidente ruso Vladimir Putin recibió al presidente de Mongolia, Uchnaagiin Chürelsuh, durante su visita a Mongolia y le extendió una invitación a la próxima cumbre de BRICS en Rusia. "Estamos ansiosos por su asistencia", dijo Putin a agencias de noticias rusas durante la reunión en Ulaanbaatar. La reunión de las principales economías emergentes, lideradas por Rusia y China, tendrá lugar a finales de octubre en Kazan, la capital de la República de Tartaristán. Putin mencionó su deseo de discutir la cooperación económica durante su visita a Mongolia. Según informes de noticias, el proyectado gasoducto Power of Siberia 2, que Rusia quiere construir a China, podría ser un tema durante la visita de Putin a Ulaanbaatar ya que pasará por Mongolia.

11:22 Rusia Fortalece Defensa Aérea en BelgorodEl ejército ruso ha desplegado sistemas adicionales de defensa aérea en la región de Belgorod, según el Ministerio de Defensa. La región fronteriza ha estado bajo frecuentes ataques de contraataques ucranianos durante algún tiempo.

10:57 Ucrania: Rusia Ataca Infraestructura FerroviariaReportes ucranianos sugieren que Rusia atacó la infraestructura ferroviaria en partes de Ucrania durante la noche del lunes a martes. Las regiones norteñas de Sumy y Dnipropetrovsk en el este-centro de Ucrania resultaron afectadas, según la empresa estatal de ferrocarriles.

10:28 Informe: Cientos de Tropas Ucranianas en Peligro de Quedar Rodeadas en PokrovskCientos de tropas ucranianas están en riesgo de ser rodeadas por las fuerzas rusas en la región de Donetsk, según Forbes. Las fuerzas rusas han avanzado en la ciudad ucraniana de Pokrovsk, flanqueando a las tropas ucranianas que mantienen la línea entre el pueblo de Memryk y el río Vovcha. El Centro Ucraniano para la Estrategia de Defensa advirtió que si la 25.ª Brigada de Infantería Ligera con sus vehículos de combate Marder de producción alemana no resiste al enemigo cerca de Ukrainsk, podría resultar en el rodeo por el enemigo. Según fuentes, partes de al menos cuatro brigadas ucranianas están siendo rodeadas al sur de Pokrovsk. Las fuerzas ucranianas pueden haber iniciado una retirada para evitar ser cortadas por las fuerzas rusas. Esta retirada podría potencialmente salvar batallones ucranianos enteros en un momento crucial, con la pérdida de 30 millas cuadradas.

10:02 ISW: Rusia Recupera Posiciones en KurskSegún el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las fuerzas rusas Recently han recuperado posiciones perdidas en Kursk. Han informado que han tomado el control de posiciones cerca del pueblo de Olgovka, con el ISW sugiriendo que las fuerzas ucranianas han retirado de la localidad. Un bloguero militar ruso también reporta que las tropas ucranianas han ganado terreno cerca de Pogrebki y Malaya Loknya (ubicadas al noroeste de Sudzha), y que las fuerzas rusas habían abandonado sus posiciones dentro de estos asentamientos para evitar el rodeo. Los ataques continuos de las fuerzas ucranianas en los puentes pontoneros rusos sobre el río Seim en la región de Glushkovo siguen en curso.

09:30 Mongolia da la Bienvenida a Putin Despite Warrant de Arresto InternacionalA pesar de una orden de arresto internacional, Vladimir Putin es recibido con honores en la vecina Mongolia. Esto no se debe solo a la posición de Mongolia entre los superpoderes Rusia y China, como explicó el corresponsal de ntv Rainer Munz.

09:00 Destitución del Jefe de Ukrenergo Después del Fallo en la Protección de Instalaciones de EnergíaEl jefe de Ukrenergo ha sido destituido después del fracaso en la protección de las instalaciones de energía, según informes.

08:22 Desmantelando Redes de Evasión del Servicio Militar en Ucrania

Desde la invasión rusa de Ucrania, las autoridades ucranianas han desmantelado más de 570 redes que ayudan a individuos a eludir el servicio militar. Andrii Demtschenko, portavoz del servicio de frontera del estado, reveló esto en la televisión ucraniana, según informó "Kyiv Independent". Estas organizaciones ayudan a hombres ucranianos a huir al extranjero y proporcionan certificados médicos falsos para declararlos no aptos para el servicio militar. Estos servicios cuestan entre $7.000 y $10.000. A los hombres ucranianos de 18 a 60 años generalmente se les prohíbe salir del país ya que pueden ser llamados a prestar servicio militar. En 2024, las agencias de aplicación de la ley descubrieron más de 200 redes.

07:50 Avance en Jersón: Un 'desastre natural' para los rusos

El político opositor y antiguo oligarca ruso Mikhail Khodorkovsky encuentra intrigante la reacción de la población rusa a la ofensiva ucraniana en Jersón. Los rusos no ven el avance ucraniano en Jersón como un ataque enemigo, Khodorkovsky le dijo al "Tagesspiegel" en una entrevista. En cambio, se ve como un tipo de "desastre natural". La gente está molesta por la mala gestión del gobierno. Las calificaciones de aprobación de Putin actualmente están disminuyendo.

07:22 Tragedia en Zaporizhzhia: Muere un niño de ocho años en un ataque ruso

Según informes ucranianos, dos personas murieron y dos resultaron heridas en un ataque ruso contra la ciudad de Zaporizhzhia en el sureste de Ucrania. El ataque ocurrió anoche alrededor de las 11 pm, según Ivan Fedorov, gobernador del óblast de Zaporizhzhia, en Telegram. Una mujer de 38 años y un niño de 8 años murieron. Un hombre de 43 años y una niña de 12 años resultaron heridos, con la niña actualmente en cuidados intensivos. Un edificio de la ciudad fue parcialmente destruido, con los escombros y los daños también afectando a otros edificios.

06:58 Sitio sospechoso de lanzamiento del 'superarma' de Putin: investigadores estadounidenses afirman

Dos investigadores estadounidenses afirman haber identificado el posible sitio de lanzamiento del misil 9M370 "Burevestnik" en Rusia. El misil crucero nuclear, que Putin presume como "invencible" y llama una "superarma", es conocido como SSC-X-9 "Skyfall" en la OTAN. Según los investigadores, que analizaron imágenes proporcionadas por una empresa de satélites, un proyecto de construcción adjacente a una instalación de almacenamiento de ojivas nucleares, ubicada aproximadamente a 475 kilómetros al norte de Moscú, se sospecha que es el sitio de lanzamiento del misil anteriormente secreto. Encontraron nueve plataformas de lanzamiento bajo construcción. La ubicación "está destinada a un gran sistema de cohetes estacionario, y el único gran sistema de cohetes estacionario que Rusia está desarrollando actualmente es Skyfall", según el informe. Ni el Ministerio de Defensa ruso ni la embajada en Washington respondieron a una solicitud de comentarios.

06:30 Refinería de petróleo de Moscú cierra parcialmente después de un ataque con drones

La refinería de petróleo de Moscú de Gazprom Neft ha cerrado parcialmente sus operaciones después de un incendio causado por un presunto ataque con drones ucranianos, informan Reuters citando fuentes no identificadas. La unidad Euro+, que representa aproximadamente el 50% de la capacidad de la refinería, ha sido cerrada. Se espera que las operaciones vuelvan a comenzar dentro de cinco a seis días después de que se completen las reparaciones. El año pasado, la planta de Moscú procesó 11,6 millones de toneladas de crudo, según Reuters. La magnitud de los daños en la instalación y su impacto en la capacidad de refinería sigue sin estar clara.

05:58 Crítica de laApproach del Oeste por parte de un antiguo oligarca ruso

El político opositor y antiguo oligarca ruso Mikhail Khodorkovsky critica la forma en que los gobiernos occidentales están manejando Rusia. "El Oeste está cometiendo varios errores estratégicos que prolongan el tiempo de Putin en el poder", dijo a Tagesspiegel. "El Oeste debe decir que está en guerra con los tomadores de decisiones", dijo Khodorkovsky, agregando que es incorrecto declarar a Rusia misma como el enemigo y equiparar a los tomadores de decisiones con la población. En cuanto a la guerra de Ucrania, Khodorkovsky dijo: "Si el Oeste hubiera actuado al comienzo de la guerra a gran escala en febrero de 2022 como lo está haciendo ahora, la guerra ya habría terminado".

04:13 Zelenskyy: Recuperar la planta nuclear de Zaporizhzhia podría ser arriesgado

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anuncia una reunión con el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Kyiv. La reunión, según Zelenskyy, tendrá lugar después de la visita de Rafael Grossi a la central nuclear de Zaporizhzhia, como se mencionó en un video de redes sociales de Zelenskyy. Desafortunadamente, en esta etapa del conflicto, Ucrania no puede recuperar el control de la planta. "En este momento, no veo tales posibilidades en el campo de batalla, y las que podrían estar presentes son arriesgadas", comenta Zelenskyy. Grossi tuiteó anteriormente sobre su intención de dirigirse a la planta para "continuar ayudando y evitar un desastre nuclear". La instalación, la mayor central nuclear de Europa, ha estado bajo control ruso desde los primeros días de la invasión de 2022. Ambos bandos se acusan mutuamente de ataques contra la planta.

02:27 Gobernador: Misiles rusos matan a al menos una persona en DniproEn un ataque con misiles rusos en la ciudad ucraniana central de Dnipro, al menos una persona muere y otras tres resultan heridas, según informó el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, a través de Telegram. Varios edificios residenciales de un distrito de la ciudad resultaron dañados en el ataque. Sin embargo, la información no ha sido verificada de forma independiente.

23:55 Zelensky sueña con la aprobación de armas de largo alcance, menciona a AlemaniaEn el frente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vuelve a abogar por armas de largo alcance durante una reunión con el primer ministro neerlandés Dick Schoof en Saporischschya. Zelensky enfatizó la necesidad de autorización para golpear objetivos en el interior ruso, así como del suministro de estos misiles, diciendo: "No solo se necesitan golpes contra objetivos de profundidad rusa, sino también la entrega de estos misiles". Rusia ha ocupado parcialmente la región de Saporischschya, pero no su capital. Se discutieron nuevos sistemas de defensa aérea del tipo Patriot, aviones de combate adicionales del tipo F-16 proporcionados por partners, así como municiones y equipo adicionales. "Todas estas medidas son esenciales para evitar que Rusia lance nuevos ataques en Ucrania", dice Zelensky. Él insinúa el respaldo de armas de largo alcance y menciona países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania. Kyiv mantiene una perspectiva más optimista hoy. No se proporcionan detalles adicionales.

22:13 Kyiv critica a Mongolia por ayudar a Putin, amenaza con consecuenciasUkraine critica al gobierno mongol por acoger al presidente ruso Vladimir Putin y pide consecuencias. Mongolia ha facilitado a Putin, quien es buscado por crímenes de guerra en Ucrania, según declaró Heorhiy Tychyj, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, en Kyiv. Esto convierte a Mongolia en cómplice de los "crímenes de guerra" de Putin. Putin llegó a la capital mongola hoy. "Colaboraremos con nuestros partners para asegurarnos de que esto tenga consecuencias para Ulan Bator", anunció Tychyj. "El fracaso del gobierno mongol para implementar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Putin es un golpe significativo para la CPI y el sistema de justicia criminal internacional", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

21:59 A pesar de la orden de arresto internacional, Putin es recibido en MongoliaEl presidente ruso Vladimir Putin fue recibido en Mongolia a pesar de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI). El gobierno ucraniano anunció entonces planes para trabajar con partners para imponer "consecuencias" a Mongolia. La CPI emitió la orden de arresto por el presunto desplazamiento ilegal de niños ucranianos durante la guerra en curso desde febrero de 2022. Ucrania, el Occidente y los activistas de derechos humanos exigen su cumplimiento. Putin fue recibido con una guardia de honor en el aeropuerto de Ulan Bator hoy. El objetivo de su visita es celebrar el 85º aniversario de la victoria de las fuerzas soviéticas y mongolas sobre Japón. Se prevé una reunión entre Putin y el presidente mongol Uchnaa Khurelsukh.

21:48 Informe: Ucrania utiliza el dron "Palianytsia" por primera vez contra un objetivo en CrimeaEl ejército ucraniano supuestamente utilizó el dron de cohetes ucraniano "Palianytsia" contra un objetivo militar en la península de Crimea ocupada por Rusia por primera vez en agosto, según informó el periódico ucraniano "Ukrainska Prawda". El nombre del dron, según el informe, puede ser una fuente de frustración para las tropas rusas: "Palianytsia" es una palabra desafiante para los hablantes de ruso. Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, los ucranianos han estado utilizando el término para referirse a personal militar ruso o saboteadores.

Puedes leer más desarrollos aquí.

El conflicto ucraniano continúa afectando los cargos del gobierno ucraniano. Por ejemplo, la renuncia del ministro de Industria Estratégica Olexander Kamyshyn se produce en el contexto del conflicto con Rusia.

Además, las tensiones en el conflicto son evidentes en las bajas cada vez más numerosas, como se vio en la región de Poltava donde un ataque con misiles rusos provocó numerosas bajas y heridos.

Lea también: