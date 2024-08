Sufriendo procesos instructivos, afilando habilidades o adquiriendo nuevas competencias. - Varios azubis están trabajando horas extras.

Una mayoría de los alrededor de 1.2 millones de aprendices a menudo trabajan horas extras, con algunos incluso trabajando más de 20 horas a la semana, según una encuesta de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB). La encuesta, que abarcó a más de 10,000 aprendices de las 25 profesiones más comunes, reveló en su informe anual.

El informe reveló que una abrumadora mayoría (casi el 70%) de los aprendices estaban satisfechos con su formación. Sin embargo, había importantes disparidades entre las profesiones. La encuesta también destacó un aumento en el número de aprendices que informan de trabajo no relacionado con su formación.

Más de 6 horas extra de trabajo a la semana para futuros chefs

Un tercio de los aprendices (34.5%) trabajaban regularmente más horas - un aumento significativo en comparación con años anteriores, según la DGB. Los aprendices que aspiran a ser chefs trabajaban un promedio de 6.1 horas extras a la semana, seguidos de cerca por los aprendices de hotelería (5.6 horas). El promedio para todas las profesiones era de alrededor de 3.6 horas extras a la semana. Algunos aprendices incluso informaron de que trabajaban regularmente más de 20 horas extras a la semana. Casi uno de cada diez no recibió ninguna compensación o tiempo libre por las horas extras. La DGB condenó esto como una clara violación de la Ley de Formación Profesional.

Diferencias salariales significativas

De media, los aprendices informaron de ganar 965 euros al mes a lo largo de todos los años de formación, con 1.035 euros en el tercer año de formación. Sin embargo, había discrepancies: los futuros empleados de banca (1.243 euros), los mecánicos industriales (1.174 euros) o los empleados de impuestos (1.163 euros) ganaban significativamente más en el tercer año de formación que, por ejemplo, los aprendices de peluquería (830 euros).

El informe señaló una tendencia positiva, con un aumento en la parte inferior de la escala salarial en comparación con el año anterior. "Esto podría indicar que el salario mínimo de formación introducido en 2020 está teniendo un impacto", sugirió el informe. Esto también se indicó por la reducción de las brechas salariales entre las profesiones en los últimos años. El salario mínimo de formación sirve como salario mínimo para los aprendices y se ajusta anualmente a la evolución media de todos los salarios de formación.

La satisfacción con la formación varía según la profesión

La satisfacción de los aprendices con su formación depende en gran medida de la profesión que hayan elegido. El 82% de los futuros mecánicos industriales informaron estar satisfechos o muy satisfechos, seguidos de los empleados de banca e industriales (80 y 79%) y los ingenieros mecatrónicos (78%). En la parte inferior de la escala están los futuros especialistas en logística de almacén (61%), los especialistas hoteleros (60%) y los asistentes dentales médicos, de los cuales solo el 59% informó estar satisfecho con su formación.

Haciendo los platos y limpiando

La DGB criticó el hecho de que más de uno de cada seis encuestados (15.3%) informaron tener que hacer cosas no relacionadas con su profesión regular o frecuentemente. Esto fue un récord histórico. Ejemplos incluyen "hacer los platos" o "limpiar en la empresa". El 56% lo hacía a veces o rara vez, y solo el 29% nunca lo hacía. Estas tareas no formaban parte de la profesión, según la DGB. "Si siguen ocurriendo y los contenidos centrales de la profesión no se transmiten como resultado, incluso ponen en peligro el éxito de la formación para los jóvenes".

A pesar de las preocupaciones sobre el exceso de trabajo y la compensación desigual, el informe también señaló un aumento de la satisfacción entre los aprendices en ciertas profesiones en Alemania. Por ejemplo, los futuros mecánicos industriales mostraron un alto nivel de satisfacción, con el 82% informando estar satisfechos o muy satisfechos con su formación.

Además, había importantes disparidades salariales entre diferentes profesiones en Alemania. Por ejemplo, los futuros empleados de banca informaron ganar 1.243 euros en el tercer año de formación, significativamente más que los aprendices de peluquería, que ganaban solo 830 euros.

Lea también: