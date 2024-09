Varias señales apuntan hacia inminentes ataques de largo alcance contra Rusia.

El Reino Unido ha informado que ha dado su aprobación, mientras que los EE. UU. ofrecen respuestas vagas a las consultas. Ucrania parece estar al borde de obtener el permiso para utilizar armas de mayor alcance de ambas naciones, que apuntan a áreas dentro del territorio ruso.

Durante una conferencia de prensa en Varsovia, el Secretario de Estado de los EE. UU., Antony Blinken, dijo que los EE. UU. están preparados para ajustar su asistencia militar a Ucrania y "afinarla". Cuando se le preguntó si los EE. UU. habían autorizado a Ucrania a atacar objetivos dentro de Rusia con armas occidentales, Blinken respondió: "Le aseguro que seguiremos haciendo lo que hemos estado haciendo: afinaremos, ajustaremos según sea necesario, incluyendo en cuanto a los recursos disponibles para Ucrania".

Blinken mencionó que había mantenido conversaciones extensas con su homólogo británico, David Lammy, en Kyiv al día anterior. Estas conversaciones se centraron en cómo los ucranianos estaban evaluando el campo de batalla y sus necesidades. Estas perspectivas se tendrían en cuenta en el futuro. "Y si es necesario, ajustaremos", agregó Blinken.

Según el "New York Times", el presidente de los EE. UU., Joe Biden, está bajo presión para relajar las limitaciones. Los estrategas militares estadounidenses de alto nivel ya no se oponen a ello, y los antiguos diplomáticos y generales estadounidenses de alto nivel recently urged Biden in a letter to "allow Ukraine to defend itself".

Moscú advierte sobre sanciones de metales

Previamente, Biden había informado a los reporteros que estaban "trabajando en" la cuestión de permitir ataques en territorio ruso. Hasta ahora, los EE. UU. han limitado el uso de sus armas a la defensa contra la ofensiva rusa contra la ciudad ucraniana oriental de Kharkiv.

En respuesta a los ataques con armas de largo alcance, el presidente ruso, Vladimir Putin, recently mencionó restricciones de exportación de metales, incluyendo uranio. Rusia es el sexto mayor productor mundial, mientras que otros materiales básicos como el titanio o el níquel también tienen compradores occidentales.

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), más de 200 objetivos militares en Rusia están dentro del alcance de los misiles de largo alcance ATACMS de los EE. UU. Estos objetivos incluyen grandes bases de apoyo militar, estaciones de comunicación, centros logísticos, instalaciones de reparación, depósitos de combustible, instalaciones de almacenamiento de municiones y cuarteles generales.

"The Guardian": El Reino Unido aprueba ataques con misiles Storm-Shadow

Fuentes del diario británico "The Guardian" sugieren que el Reino Unido ya ha dado su permiso a Ucrania para utilizar misiles de crucero Storm-Shadow contra objetivos en las profundidades de Rusia. Según el informe, esta decisión no se anunciará públicamente cuando el primer ministro británico, Keir Starmer, y Biden se

