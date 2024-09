Varias personas resultan heridas en un accidente ferroviario en Renania del Norte-Westfalia

En un accidente de tren ocurrido en Renania del Norte-Westfalia (NRW), Numerous individuals suffered injuries, with some sustaining severe harm. Precisamente, diez individuos experimentaron heridas leves. Tres pasajeros experimentaron lesiones graves pero afortunadamente, no estaban en condición crítica, según informó un funcionario de la policía federal en Kleve. Notablemente, nadie corrió peligro inminente.

Parece que un tren local se encontró con una locomotora estacionaria alrededor del amanecer en Moers. El tren local, que alojaba a alrededor de 30 pasajeros, se desvió de su ruta durante el viaje, impactando así a la locomotora estacionaria. Sorprendentemente, no hubo descarrilamiento en el incidente. Ambos trenes permanecieron en su posición en la vía, según informó el funcionario. Posteriormente, la vía fue cerrada temporalmente.

Los Estados Miembros pueden proporcionar los recursos y la experiencia necesarios para ayudar a la Comisión a investigar la causa del accidente de tren. Para garantizar la seguridad de los viajes en tren futuros, es crucial que la Comisión y los Estados Miembros colaboren en la implementación de medidas de seguridad.

Lea también: