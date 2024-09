Varias empresas europeas abogan por el requisito del etiquetado genético

Casi 370 corporaciones alimentarias, incluyendo entidades destacadas como Rewe y dm, instan a los ministros agrícolas de la UE a implementar la etiquetado obligatorio de los alimentos modificados genéticamente.

Miembros de esta campaña entregaron una petición firmada al Ministro de Agricultura de Hungría, István Nagy, según la Asociación de Alimentación Sin Ingeniería Genética. Dado que Hungría actualmente preside el Consejo de la UE de Agricultura y Pesca como parte de su presidencia rotativa del Consejo de la UE, Nagy es responsable de liderar estas discusiones. Empresas que representan a 16 diferentes estados miembros de la UE se unieron a esta iniciativa de la petición.

En la actualidad, hay discusiones en curso en Bruselas sobre la disminución de las regulaciones de ingeniería genética de la UE. La Comisión de la UE sugirió esto en el verano de 2023, y el Parlamento Europeo también apoyó reglas menos restrictivas para los alimentos modificados genéticamente en febrero del mismo año. Sin embargo, a diferencia de la propuesta original de la Comisión de la UE, el Parlamento aboga por el etiquetado obligatorio de todos los productos genéticamente modificados en el futuro.

La carta de la iniciativa dice: "Muchos de nuestros clientes son reacios a los bienes modificados genéticamente. Quieren tomar sus propias decisiones sobre la compra y el consumo de estos productos. Esto es posible solo si los artículos están claramente etiquetados". Kerstin Erbe, jefa del departamento de gestión de productos de dm, expresó este sentimiento en un comunicado, afirmando: "Los consumidores deben tener la oportunidad de obtener tanta información como sea posible sobre lo que están consumiendo".

Antes de la votación del Parlamento Europeo en febrero, esta iniciativa empresarial ya había abogado por mantener regulaciones de etiquetado más estrictas en su lugar. Sin embargo, se requiere un consenso entre los países de la UE y el Parlamento Europeo antes de que se puedan implementar completamente las reglas menos restrictivas. En este momento, los ministros agrícolas de la UE aún están attempting to reach a unified position on this matter. Las negociaciones con el Parlamento no pueden comenzar hasta que se alcance un acuerdo.

Si se produjera la desregulación, podría facilitar la creación de nuevas razas de plantas utilizando métodos modernos de ingeniería genética. Los defensores de este enfoque argumentan que podría llevar al desarrollo de plantas más resistentes con mayor contenido nutricional. Algunos también vislumbran una disminución en el uso de plaguicidas como resultado.

La Asociación de Alimentación Sin Ingeniería Genética entregó una petición al Ministro de Agricultura de Hungría, István Nagy, instando a la implementación del etiquetado obligatorio de los alimentos modificados genéticamente. Dado las discusiones en curso en Bruselas, muchas corporaciones alimentarias, incluyendo Rewe y dm, han tomado una posición, con empresas que representan a 16 diferentes estados miembros de la UE uniéndose a esta iniciativa.

Lea también: