Vans se enfrenta a un boicot en Hong Kong por la polémica del diseño de las zapatillas

La decisión de la empresa de retirar el diseño propuesto fue recibida con indignación en las redes sociales, donde los usuarios empezaron a subir vídeos y fotos de sí mismos tirando sus zapatillas V ans a la basura, e incluso prendiéndoles fuego.

El concurso Vans Custom Culture, que se celebra anualmente, invita al público a presentar sus propios diseños de zapatillas. El ganador de una votación en línea recibirá 25.000 dólares y la marca fabricará sus zapatillas.

Tras abrirse la votación la semana pasada, una de las propuestas se alzó rápidamente con el primer puesto, al obtener decenas de miles de votos: una zapatilla inspirada en las protestas de un mes de duración en la ciudad semiautónoma.

El diseño, atribuido a un usuario residente en Canadá llamado Naomiso, muestra una bauhinia roja, la flor de la bandera de Hong Kong, y uno de los paraguas amarillos sinónimo de las protestas prodemocráticas de la ciudad en 2014. Las ilustraciones del lateral de la zapatilla muestran a una multitud de manifestantes con máscaras de gas, gafas y cascos.

El sábado, cuando aún quedaba más de una semana de votaciones, la propuesta fue retirada del sitio web del concurso. En un comunicado publicado en Facebook en chino e inglés, la marca dijo que "un pequeño número de propuestas artísticas han sido eliminadas... para mantener el propósito de Custom Culture".

"Como marca abierta a todo el mundo, nunca hemos adoptado una postura política y, por tanto, revisamos los diseños para asegurarnos de que se ajustan a los valores de respeto y tolerancia que nuestra empresa tiene desde hace tiempo, así como a nuestras directrices claramente comunicadas para este concurso", decía el comunicado, sin referirse específicamente al diseño con temática de protesta.

La declaración provocó la condena en las redes sociales de los partidarios de la protesta de Hong Kong, donde varias publicaciones iban acompañadas del hashtag #boycottVans. Algunos usuarios insinuaron que la decisión contradecía la historia y la identidad de Vans como marca de monopatín arraigada en la rebeldía juvenil, mientras que otros crearon carteles satíricos que cambiaban el eslogan de la marca, "Off the Wall" (Fuera del muro), por "Lick the Great Wall" (Lame la Gran Muralla), una burla sobre ceder a la presión china.

Hong Kong y Pekín mantienen desde hace tiempo una tensa relación. Aunque Hong Kong forma parte de China, es también una ciudad semiautónoma con su propia lengua, moneda, sistema jurídico y cultura, y en los últimos años sus ciudadanos se han distanciado aún más, llegando algunos a pedir la independencia de China.

En las protestas de este verano, el sentimiento antichino ha estado a flor de piel. Los manifestantes han quemado banderas chinas, las han arrojado al puerto y han pintado "Hong Kong no es China" en muros de toda la ciudad.

"Esto es un gran paso contra la libertad de expresión de todos los luchadores por la libertad de Hong Kong", escribió un usuario de Twitter, refiriéndose a la polémica de las Vans. "Ahora veo que no hay manera de que pueda seguir apoyando su marca".

La cadena de zapatillas Dahood, que gestiona varias tiendas de la franquicia Vans en Hong Kong, anunció el domingo que suspendía sus operaciones en tres locales debido a "la controversia causada por el concurso de diseño Custom Culture."

Las protestas antigubernamentales generalizadas, que comenzaron en junio por un proyecto de ley de extradición retirado desde entonces, se han vuelto cada vez más violentas en las últimas semanas. El viernes por la noche, un segundo manifestante recibió un disparo de arma de fuego durante los enfrentamientos entre manifestantes y agentes de policía; el domingo, un conductor acribilló a los manifestantes con un taxi y posteriormente recibió una paliza sangrienta por parte de una turba.

Vans se une a una creciente lista de empresas que se han enfrentado a las críticas de los consumidores hongkoneses y chinos por adoptar posturas percibidas en las protestas. Durante el fin de semana, los manifestantes atacaron y destrozaron los locales de empresas vinculadas a China continental, muchas de las cuales habían cerrado con antelación.

En junio, Nike retiró varios productos en China después de que un diseñador de moda suscitara reacciones en las redes sociales por expresar su apoyo a las protestas. Versace, Coach y Givenchy también han sido objeto de las críticas de los consumidores chinos por productos que no identificaban a Hong Kong como parte de China.

CNN se ha puesto en contacto con Vans para que haga comentarios.

