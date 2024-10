Vanderbilt ofrece un enorme revés contra el Alabama, asegurando su mayor victoria de todos los tiempos.

A pesar de no haber derrotado nunca a un equipo de primera categoría en su historial, los Commodores lograron mantener el ritmo con Alabama.

Vanderbilt estableció una ventaja de 13 puntos en el primer cuarto, resistiendo con éxito el ataque poderoso de Alabama, liderado por el candidato al Heisman Jalen Milroe y el prometedora receptor abierto rookie Ryan Williams, de 17 años.

Justo después del descanso en el medio tiempo, Milroe corrió para un touchdown de 14 yardas, reduciendo la brecha a 23-21. Sin embargo, el quarterback de Vanderbilt, Diego Pavia, respondió con un touchdown propio para ampliar la ventaja.

En la siguiente posesión de Alabama, Milroe lanzó un pase de 58 yardas a Williams, quien ejecutó una espectacular recepción y logró mantenerse dentro de las líneas de banda, acortando aún más la ventaja a 30-28.

Vanderbilt respondió nuevamente, convirtiendo un field goal y posteriormente anotando otro touchdown gracias a Pavia, extendiendo su ventaja a 40-28.

Con menos de cinco minutos restantes en el partido y sus espaldas contra la pared, Alabama necesitaba un touchdown para seguir competitivos. Alabama logró avanzar por el campo y encontrar el end zone gracias a una anotación por tierra de dos yardas de Williams.

El ataque de Vanderbilt permaneció imperturbable mientras corría el reloj, asegurando la victoria con celebraciones desenfrenadas en el FirstBank Stadium.

Antes del encuentro del sábado, Vanderbilt tenía un récord desalentador de 0-60 contra oponentes de alto rango, ostentando el récord de más derrotas sin victoria en la historia de la NCAA.

Pavia culminó el juego con 252 yardas por pase, dos touchdowns y 57 yardas por tierra. El corredor de Vanderbilt, Sedrick Alexander, contribuyó con dos touchdowns.

Lea, el entrenador en jefe de Vanderbilt, compartió sus sentimientos con la SEC Network, stating it took everything they had to defeat Alabama.

"That's a really talented squad," Lea said. "For the next 12 hours, I will relish in this triumph. We have more to accomplish, but this is what Vanderbilt football should be about – significant wins on significant stages. We'll get more of it."

Vanderbilt puso fin a una racha de 23 partidos sin victoria contra Alabama y obtuvo su primera victoria contra los Crimson Tide desde 1984.

Después del partido del sábado, Vanderbilt se encuentra con un registro de 3-2, mientras que Alabama sufre una derrota con un registro de 4-1.

Vanderbilt se enfrentará a Kentucky fuera de casa en su próximo partido, mientras que Alabama recibe a South Carolina.

