Vance responde a Walz llamando el ticket republicano "extraño"

Para ver la entrevista completa de Dana Bash con JD Vance, sintonice "State of the Union" el domingo a las 9 a.m. ET.

"Creo que lo que estamos viendo es a dos personas, Kamala Harris y Tim Walz, que no se sienten cómodas en su propia piel porque no están cómodas con sus posiciones políticas para el pueblo estadounidense", dijo Vance en una entrevista que se transmitirá este domingo en "State of the Union".

"Y en lugar de decirle al pueblo estadounidense cómo van a mejorar sus vidas, están usando insultos. Creo que eso es extraño, Dana, pero bueno, pueden llamarme lo que quieran", agregó.

Los comentarios de Vance se produjeron después de que los demócratas se centraran en un mensaje que proviene de Walz -semanas antes de ser seleccionado como compañero de fórmula de Harris- quien describió al ex presidente Donald Trump y a Vance como "simplemente extraños" en una entrevista en MSNBC.

Bash señaló que Harris y Walz han discutido posiciones políticas y están tratando de definir la boleta republicana en la mente de los votantes.

"Dana, si vas al sitio web de la campaña de Kamala Harris en este momento, aún no tienen posiciones políticas sobre lo que van a hacer", dijo Vance. "Creo que eso es realmente insultante para los estadounidenses".

El sitio web de la campaña de Harris incluye biografías de la vicepresidenta y Walz, así como secciones de financiación, voluntariado y mercancía, pero no incluye una sección que presente sus posiciones políticas.

