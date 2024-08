Vance parece cambiar las cosas con Walz:

En una entrevista con Dana Bash de CNN que se transmitirá el domingo, el senador de Ohio señaló a Walz saludando a su esposa con un apretón de manos antes de abrazarla en el escenario en el mitin de Philadelphia en el que la vicepresidenta Kamala Harris lo presentó como su compañero de fórmula.

Vance acusó a la boleta demócrata de “un poco de proyección”, contrastando cómo él había abrazado y besado a su propia esposa después de su primer discurso como candidato republicano a la vicepresidencia.

“Tim Walz le dio a su esposa un firme apretón de manos de estilo del Medio Oeste y luego intentó corregirlo de manera incómoda”, dijo Vance.

“Creo que lo que pasa es que Kamala Harris y Tim Walz no están cómodos en su propia piel porque no están cómodos con sus posiciones políticas para el pueblo estadounidense”, dijo. “Y en lugar de decirle al pueblo estadounidense cómo van a mejorar sus vidas, están haciendo nombres. Creo que eso es raro, Dana, pero bueno, pueden llamarme lo que quieran”.

Preguntado si estaba sugiriendo que el gobernador no tiene afecto por su esposa, Vance dijo que Walz “se comportó de manera extraña, lo que hizo, en un escenario nacional frente a su esposa”.

Los comentarios de Vance llegan cuando los demócratas se centran en un mensaje que proviene de Walz -semanas antes de su selección como compañero de fórmula de Harris- describiendo al ex presidente Donald Trump y a Vance como “raro” en una entrevista en MSNBC.

En su entrevista “State of the Union”, Vance descartó el insulto como “fundamentalmente cosas de matones de escuela”.

La caracterización de Vance como “raro” se vio impulsada en parte por comentarios que hizo en una entrevista de 2021, afirmando que Estados Unidos es dirigido por “damas sin hijos”. Específicamente mencionó a Harris, quien es madrastra, y al secretario de Transporte Pete Buttigieg, quien pronto adoptaría hijos con su esposo. Vance dijo “por supuesto” que reconoce las familias de Harris y Buttigieg, y argumentó que sus comentarios fueron sacados de contexto.

Con menos de tres meses para el Día de las Elecciones, Trump y Vance se enfrentan a una carrera muy diferente a la que enfrentaron el mes pasado, cuando Trump seleccionó a Vance como su compañero de fórmula y los republicanos se reunieron en Milwaukee para la convención del partido.

La partida y reemplazo del presidente Joe Biden como candidato demócrata por Harris ha llevado a una carrera presidencial mucho más ajustada de la que mostraban las encuestas que daban ventaja a Trump durante gran parte de 2024.

Vance reconoció en la entrevista que “es diferente”.

“Pero lo que es diferente es que estamos corriendo contra una persona diferente a la que muchos estadounidenses simplemente no conocen”, dijo.

El senador de Ohio dijo que el objetivo de los republicanos es contrastar las políticas que Trump defendió durante su mandato con las del gobierno de Biden-Harris.

“Ahora eso era un caso más fácil de hacer cuando Joe Biden estaba allí, porque la gente asocia a Joe Biden con las políticas. Pero creo que Kamala Harris claramente es dueña de las políticas de la administración Biden-Harris, especialmente cuando consideramos el hecho de que, como hemos aprendido en los últimos meses, Joe Biden claramente no es capaz de hacer el trabajo”, dijo Vance.

También afirmó que Harris “realmente ha estado tomando las decisiones” en la Casa Blanca de Biden.

“Quiero decir, ¿cómo podría no ser así? Creo que Joe Biden no sabe dónde está”, dijo Vance.

Registro militar de Walz

Vance también acusó a Walz de “mentir sobre su propio registro” de servicio militar en la entrevista.

Crítica al gobernador de Minnesota por haber afirmado en una ocasión que había llevado armas “en la guerra” -un portavoz de la campaña de Harris dijo que Walz se había equivocado-, y por no haber corregido en el pasado descripciones de él como si hubiera servido en guerras.

“No estoy criticando el servicio de Tim Walz; estoy criticando el hecho de que mintió sobre su servicio para obtener beneficios políticos”, dijo Vance, acusando a Walz de “comportamiento escandaloso”.

“No está bien exagerar o tergiversar lo que has hecho, y creo que eso es lo que hizo”, dijo Vance.

Walz sirvió en la Guardia Nacional del Ejército durante 24 años antes de retirarse para postularse para el Congreso en 2005. Se desplegó con su unidad a Italia en 2003 en apoyo del esfuerzo de guerra de EE. UU. en Afganistán, pero no se desplegó en una zona de combate como parte de su servicio.

Vance señaló que el comandante retirado del Ejército Doug Julin, que fue el superior de Walz y es un crítico de larga data del gobernador de Minnesota, le dijo a Laura Coates de CNN el viernes que Walz eludió su deployment a Iraq al retirarse meses antes de que lo hubieran

Vance dijo que si fuera reelegido, Trump no buscaría bloquear el acceso a la píldora abortiva mifepristone.

Sin embargo, dijo que el expresidente "dejaría que los estados decidan sobre la política del aborto" -una posición que reconoció que llevaría a un mosaico de políticas, incluyendo estados azules con menos restricciones y estados rojos con más.

Preguntado sobre Kate Cox, la mujer de Texas que tuvo que salir del estado para recibir un aborto después de que se diagnosticara una rara y mortal condición genética en su feto, Vance dijo: "Mi corazón se rompe por esta mujer".

Dijo que Trump "no está tratando de impedir que las mujeres que tienen embarazos no viables obtengan acceso a la atención médica que necesitan".

"Pero lo que el presidente Trump ha dicho es que vamos a dejar que los votantes tomen estas decisiones. ... Tienes que dejar que los votantes tomen estas decisiones", dijo Vance. "Creo que tenemos que dejar que los votantes decidan, y cuando hablan, tienes que ser respetuoso".

Vance dijo que personalmente "no estaba juzgando qué leyes deberían ser".

Influencia política sobre las tasas de interés

Vance dijo que estaba de acuerdo con el comentario de Trump en una conferencia de prensa la semana pasada de que los presidentes "deberían tener al menos una opinión" sobre la política de la Reserva Federal -una posición que socavaría la autonomía histórica del banco central.

"La dirección política de este país debería tener más opinión sobre la política monetaria de este país. Estoy de acuerdo con él. Eso debería ser fundamentalmente una decisión política. Esté de acuerdo o no, deberíamos tener a los líderes elegidos de América teniendo entrada sobre las decisiones más importantes que enfrenta nuestro país", dijo Vance.

"Ya sea que el país vaya a la guerra; qué serán nuestras tasas de interés -éstas son preguntas importantes para las que la democracia estadounidense debería tener respuestas importantes", dijo. "Creo que todo lo que el presidente Trump estaba diciendo era que mira, es un poco raro que tengas a tantos burócratas tomando tantas decisiones importantes. Si el pueblo estadounidense no gusta de nuestra política de tasas de interés, deberían elegir a alguien diferente para cambiar esa política. Nada debería estar por encima del debate democrático en este país cuando se trata de las grandes preguntas que enfrenta a los Estados Unidos".

Más ataques a Harris

Después de que Trump desató la controversia al cuestionar la herencia racial de Harris -cuyos padres eran inmigrantes de Jamaica e India-Vance dijo que cree que Harris "es lo que ella dice que es".

Sin embargo, volvió a presentar a Harris como un "cámaleón" político, argumentando que ésa era la idea que Trump estaba tratando de transmitir con sus comentarios falsos en la reciente convención de la Asociación Nacional de Periodistas Negros.

"Ella no está corriendo una campaña política. Está corriendo una película. Sólo habla con los votantes detrás de un teleprompter. Todo está guionizado. No tiene sus posiciones políticas allí", dijo Vance.

También señaló las posiciones liberales que Harris tomó durante las primarias demócratas presidenciales de 2020 -una carrera que abandonó en 2019, antes de que se emitieran los primeros votos.

"Ella no ha respondido por qué quería prohibir la fractura pero ahora no; quería desfinanciar a la policía pero ahora no; quería abrir la frontera pero ahora no", dijo Vance.

"Debería tener que responder por qué presenta un conjunto diferente de políticas a una audiencia y un conjunto diferente de políticas a otra audiencia", dijo. "Y creo que ésa era la idea del presidente Trump. Esta es una persona fundamentalmente falsa. Es diferente dependiendo de quien esté frente a ella".

Lea también: