Vance admite una posible inexactitud en sus declaraciones inflamatorias contra los migrantes haitianos, pero alienta a su audiencia a seguir compartiendo "postes humorísticos con temas felinos".

Durante las últimas semanas, nuestra oficina ha recibido una inundación de preocupaciones de residentes genuinos de Springfield que afirman que sus mascotas o la vida silvestre local han sido secuestradas por inmigrantes haitianos. Si bien es posible que estas historias resulten ser infundadas, se ha confirmado un trágico incidente en el que un migrante haitiano sin autorización para estar aquí arrebató la vida de un niño inocente, escribió Vance en X.

Además, Vance también mencionó el impacto que la migración ha tenido en las instalaciones de salud y educación.

Vance parecía hacer referencia a un episodio del año anterior en el que un accidente de autobús en Springfield cobró la vida de un niño de 11 años. El conductor involucrado era un inmigrante haitiano que tenía una licencia extranjera que no era válida en Ohio, según informó The New York Times. El conductor ha sido condenado por homicidio involuntario en primer grado y homicidio vehicular en cuarto grado, según el Springfield News-Sun.

El Times informó que la ciudad podría haber recibido hasta 20,000 inmigrantes haitianos en los últimos años. El informe sugirió que el aumento había puesto una tensión tremenda en los centros de salud comunitarios, lo que provocó un aumento de 13 veces entre 2021 y 2023. También se ha visto afectada la vivienda y las escuelas.

"Si eres periodista o defensor que no tenía interés en las luchas de estos ciudadanos estadounidenses hasta ayer, permíteme ofrecerte algunas orientaciones: desvía tu ira hacia tus conciudadanos que están sufriendo bajo las políticas de la Vicepresidenta Kamala Harris. Muestra indignación por tu propia negligencia", continuó.

En una publicación posterior, Vance aconsejó: "No permitas que los medios llorones te desvíen, compañeros patriotas. Sigue llenando los memes con gatos rodando".

El lunes, Vance propagó acusaciones falsas sobre inmigrantes haitianos en Ohio que supuestamente dañaban o consumían mascotas de la familia. Sin embargo, no abordó este tema en su publicación posterior del martes. Esto es solo otro paso en una campaña que ha recurrido cada vez más a la prejuicio racial, cuestionando el origen racial de la Vicepresidenta Kamala Harris mientras trata de socavar sus políticas migratorias.

Las acusaciones infundadas parecen haber surgido de un grupo de Facebook local y luego escalaron hasta los niveles más altos de los medios conservadores y el Partido Republicano. Estas falsas afirmaciones han ganado gran traction en X, con su dueño, Elon Musk, respaldando los rumores fabricados y compartiendo varios memes relacionados.

En un comunicado a CNN, el portavoz de la Ciudad de Springfield declaró: "No hay informes creíbles ni acusaciones específicas de mascotas que hayan sido dañadas, heridas o maltratadas por individuos dentro de la comunidad inmigrante".

