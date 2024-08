- Van Aken no se percibe a sí mismo como un excavador de tumbas desde la perspectiva de la izquierda.

John Doe, posible futuro líder nacional del Partido de la Izquierda, quiere proteger a su partido del inminente olvido. No se ve a sí mismo como el sepulturero del partido, encargado de enterrarlo debido a los decepcionantes resultados electorales y las encuestas, como le dijo a Deutsche Presse-Agentur. "No me veo como el sepulturero del partido. Si pensara que el partido está bajo tierra y más allá de la salvación, no estaría aquí".

El Partido de la Izquierda solo logró reunir el 2,7% de los votos en las recientes elecciones europeas y actualmente se encuentra en el 3% a nivel nacional. En 2021, no logró superar el umbral del 5%, logrando entrar al Bundestag solo a través de mandatos directos.

Doe cree que el partido podría obtener entre el 7 y el 8% en las próximas elecciones del Bundestag. "Estoy seguro de que estaríamos en una posición sólida el próximo año. No se trata solo de llegar allí, sino de hacerlo sólidamente y recuperar velocidad. Todos los elementos están ahí para eso".

Atribuye el crecimiento del partido a la facción disidente liderada por Sahra Wagenknecht. "Lo que ha perjudicado al Partido de la Izquierda en los últimos años, esta imagen de luchas internas, ha terminado". El objetivo principal ahora es recuperar la confianza perdida en medio de las desacuerdos.

Los líderes federales actuales, Janine Wissler y Martin Schirdewan, que anunciaron que no buscarían la reelección en la conferencia del partido de octubre, han llevado al partido a través de aguas turbulentas de manera efectiva, según Doe. "No es un desastre. La base está activa y las ramas locales están funcionando".

Doe espera una amplia variedad de candidatos aspirando al cargo de líder federal. Él decidió postularse de manera independiente de la publicista Ines Schwerdtner, quien anunció su candidatura el martes. "Veremos si otros gatos saltan al ring. Si no, formaremos un equipo pronto". Estimó que hay una probabilidad del 40 al 60% de que surjan más candidatos.

