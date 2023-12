Lo más destacado

Valentino Rossi, eliminado en el caos italiano de MotoGP

Jorge Lorenzo gana el MotoGP italiano por sólo 0,019 segundos

Valentino Rossi, favorito del público, se ve obligado a abandonar en la octava vuelta

Andrea Iannone acompaña a Lorenzo y Márquez en el podio

Aunque la gran mayoría de los 100.000 espectadores clamaban por una victoria de Valentino Rossi, no fue el día del italiano. Jorge Lorenzo se adjudicó su tercera victoria de la temporada, ampliando su ventaja al frente del campeonato en casa del "Doctor".

Lorenzo se ha impuesto por tan sólo 0,019 segundos a su rival Marc Márquez, que no ha podido evitar que su compatriota le cogiera el rebufo y le adelantara.

El piloto de Ducati Iannone, con un punto que demostrar, luchó duro con su compañero de equipo Andrea Dovizioso, que finalmente se hizo con la tercera plaza y batió la velocidad más rápida jamás registrada por una moto de MotoGP en el proceso, unos exorbitantes 354 km/h (220mph).

Un preámbulo consecuente

Los prolegómenos de la carrera son dignos de una novela. Tras el anuncio de Lorenzo de que dejaba Yamaha por Ducati la próxima temporada, el paddock esperaba que el tiovivo resultante se detuviera.

Maverick Viñales confirmó su fichaje por Suzuki para convertirse en compañero de equipo de Rossi.

Iannone, por su parte, dejará paso a Lorenzo en Ducati y sustituirá a Viñales en Suzuki.

Los movimientos, anunciados mientras las motos salían de los camiones de los equipos en el circuito de Mugello, añadieron picante a una sesión clasificatoria sin aliento.

Hasta el último momento parecía que Viñales se haría con la pole, antes de que una vuelta fulgurante de Rossi colocara al veterano primero. Las abarrotadas gradas que rodean este idílico trazado estallaron en un delirante júbilo.

La carrera principal

Al principio, la carrera también parecía escrita por el guionista personal de Rossi. Pero las cosas cambiaron y, como siempre, la mosca cojonera fue Lorenzo.

La Yamaha del campeón del mundo escupió veneno desde la segunda fila de la parrilla, llegando a la primera curva en cabeza.

Viñales, por el contrario, tuvo una salida desastrosa, y se encontró en 11ª posición tras un problema con la electrónica de su moto.

Rossi, aclamado por una multitud partidaria, mantuvo el ritmo de Lorenzo - las dos motos rasgando a través de nubes de humo amarillo que emanaba de los aficionados del favorito local.

Pero otro tipo de humo marcó el final de la carrera del italiano.

En la octava vuelta empezó a salir humo de su moto y, para consternación de la mayoría de los presentes, Rossi sacó su Yamaha de la pista.

Cuando llegó a boxes, montado en una scooter, entró abatido en el garaje del equipo con la visera bajada.

El espectáculo continúa

De vuelta a la pista, Lorenzo era perseguido por otro némesis de Rossi, Márquez (Honda).

La batalla entre los dos pilotos ibéricos fue seguida por un duelo igualmente intenso entre las dos Ducati.

Pero Iannone se lamentó de la batalla contrarreloj con su compañero de equipo: "Nos hemos pasado un par de veces y hemos perdido un poco de tiempo; sin embargo, después de pasarle ya no tenía ninguna posibilidad de alcanzar a los dos de delante".

Y Dovizioso, cuya suerte le ha abandonado repetidamente esta temporada, se quejó de un doloroso problema en la bomba del brazo.

"A mitad de carrera he tenido un problema con la bomba del brazo derecho y he perdido mucha fuerza", dijo Dovizioso. "Esto me ha obligado a bajar el ritmo, pero sobre todo me ha hecho cometer algunos errores".

A falta de tres vueltas, Márquez atacó y lideró brevemente.

Lorenzo contraatacó, recuperando la primera posición, pero en la última vuelta un atrevido adelantamiento del más joven le puso en cabeza en la última curva.

Increíblemente, quedaba un último giro: Lorenzo se puso a rebufo de Márquez y le batió en la línea de meta, con sólo 0,019 segundos de diferencia entre ambos.

Reacción

"He hecho la mejor carrera que podía hacer hoy, realmente lo he intentado todo". suspiró Márquez. "He tomado varios riesgos para intentar ganar, pero en la recta de meta Jorge se me ha colado. Ahora tenemos que seguir trabajando en la aceleración porque todavía nos falta un poco en ese aspecto."

Un exhausto Lorenzo habló de su incredulidad al batir a la Honda: "He intentado escaparme, empujando mucho en los cambios de dirección y he gastado mucha energía y he pensado que quizás no tenía suficiente para luchar con Marc por la victoria", dijo tras la carrera.

"Quizá él ahorró más energía y fue más potente al final, pero esta vez mi suerte fue el motor. Hoy, si hubiera estado luchando con Rossi o Iannone, no habría ganado, ha sido una batalla loca".

Aunque claramente devastado por haber perdido por un problema mecánico, Rossi se mostró filosófico. "Lo positivo es que fui competitivo durante todo el fin de semana y me mostré fuerte", dijo a los periodistas. "Podría haber luchado por la victoria".

Catalunya es la próxima cita. Una de las pistas favoritas de Rossi, también es una carrera en casa para Márquez. Se esperan más fuegos artificiales dentro y fuera de la pista.

