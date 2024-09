Vacunas esenciales para familiarizarse antes de viajar

Mientras que una enfermedad casual como un leve virus estomacal es común entre los viajeros, hay enfermedades mucho más graves, incluso mortales, contra las que los aventureros deben protegerse.

La alarma a nivel mundial está aumentando debido a la propagación de la mpox, una afección viral anteriormente conocida como viruela del mono, que originalmente cobraba la vida de 1 de cada 10 personas infectadas, pero ahora afecta al 3.3% de las víctimas.

Suecia registró el primer caso fuera del continente africano en agosto, de la nueva y más virulenta cepa de mpox, clado Ib, que desde entonces se ha extendido a Asia, con casos confirmados en Tailandia y casos sospechosos en Pakistán y las Filipinas.

Preocupación internacional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la actual brote de mpox en más de una docena de países africanos centrales como una "emergencia de salud pública de preocupación internacional", el nivel de alerta más alto según las regulaciones internacionales de salud.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. recomiendan la vacunación con dos dosis de la vacuna contra la mpox de Jynneos para las personas en EE. UU. con un riesgo significativo de contraer el virus.

En cuanto a la protección contra picaduras, se aconseja a los turistas que utilicen repelente de insectos y lleven camisas de manga larga y pantalones largos tratados con permetrina cuando estén al aire libre, recomendaciones similares para otras enfermedades transmitidas por mosquitos como el paludismo o la fiebre dengue.

Tanto el dengue como el paludismo han llamado la atención últimamente, pero por diferentes razones.

Previamente, no había una vacuna ampliamente disponible contra el dengue para viajeros. Sin embargo, en el pasado reciente, se ha introducido Qdenga en el Reino Unido, la Unión Europea y ciertos países no europeos, mientras que Dengvaxia está disponible en los Estados Unidos.

No obstante, la doctora Nicky Longley, consultora en enfermedades infecciosas y medicina de viajes en The Hospital for Tropical Diseases (HTD) en University College London Hospitals, cree que la vacuna Qdenga no es la solución definitiva para los viajeros.

“La vacuna Qdenga reduce la probabilidad de enfermedad grave y muerte si contraes dengue por segunda vez, pero si no has tenido dengue antes, ofrece protección limitada y existe un riesgo teórico de que aumente tu riesgo de infección grave”, dice. Longley aconseja a las personas que no han sido infectadas por el virus que pospongan la vacuna mientras continúan los ensayos y sigan las medidas contra las picaduras de mosquitos -aconsejable para todas las personas, independientemente de su estado de vacunación.

Un viajero que aprecia la introducción de la nueva vacuna Qdenga es Chris Dwyer, escritor de viajes con sede en el Reino Unido. Contrajo dengue mientras estaba de vacaciones en Malasia en 2014 y experimentó síntomas como dolor en las articulaciones, debilidad en las extremidades, fiebre alta y una temperatura en aumento. Fue hospitalizado, necesitó fluidos a través de una vía intravenosa y tuvo que monitorear su conteo de glóbulos blancos y hígado. Finalmente se recuperó, pero la experiencia fue traumática. Dwyer reconoce que, habiendo sido infectado con dengue antes, estaría en mayor riesgo si lo contrajera de nuevo. “Estoy considerando muy en serio ponerme la vacuna Qdenga ahora, ya que viajo con frecuencia a Asia y sé lo peligroso que sería enfermarme de nuevo”, dijo Dwyer.

Mientras tanto, los titulares optimistas sobre la posible erradicación del paludismo en una década han generado entusiasmo después de la creación de una vacuna asequible contra la devastadora enfermedad que anualmente cobra alrededor de 600,000 vidas, la mayoría niños africanos menores de 5 años.

El paludismo es una enfermedad que se transmite de la hembra del mosquito anopheles que pica a una persona con paludismo y luego pica a otra.

Riesgo de infección

Hace catorce meses, se administraron las primeras dosis de la vacuna a bebés en Sudán del Sur e Ivory Coast, con otros países africanos autorizados para seguir su ejemplo.

Es una buena noticia para África, el segundo continente más poblado del mundo, pero la probabilidad de una vacuna contra el paludismo para viajeros globales en un plazo similar es virtually inexistente, según Longley.

“Simply put, it’s not a suitable vaccine for travelers, as it requires frequent boosters and ongoing exposure, and it does not offer complete protection”, she explains. Instead, it reduces the risk of death in children, and when an entire population is vaccinated against malaria, the disease will eventually be eradicated.

However, we are still a long way from a malaria-free world, and anyone traveling to affected regions (it can occur in the US, although instances are relatively rare) should be aware of how to do so safely and responsibly.

Just as cautious is Anniina Sandberg, the Finnish creator of boutique travel agency Visit Natives, who has explored remote regions of Africa for more than two decades.

As a seasoned traveler, she knows which antimalarial medication is most effective for her and always carries mosquito nets while traveling to the African savanna, not just for her protection but also as a lifesaving gift for local communities. However, Sandberg herself once came close to death after falling ill on a trip many years ago and wishes to share her experience as a cautionary tale.

Before embarking on a year-long field trip among the Maasai in Tanzania when she was still a student, Sandberg was prescribed a combination of an antimalarial drug and antibiotics. However, after a few months, the daily medication “started to seem unnecessary.”

“I noticed that the local population would regularly get malaria and recover from it, so I foolishly began to think of it as just a common cold”, she says.

“Of course, it’s a lot more dangerous than that, and as soon as I stopped taking the tablets, I fell gravely ill, with a high fever, muscle aches, and exhaustion.”

A pesar de visitar un hospital y recibir medicación contra la malaria, la situación de Sandberg se agravó drásticamente con una intensa boutade de gripe estomacal. Al regresar al hospital, los profesionales médicos descubrieron que no solo estaba lidiando con malaria, sino también con fiebre tifoidea, una enfermedad bacteriana común en áreas con mala saneamiento y acceso limitado a agua limpia.

Las vacunas contra la fiebre tifoidea están ampliamente disponibles, con refuerzos sugeridos cada pocos años.

La experiencia angustiosa de Sandberg no la disuadió de sus viajes audaces.

"Puedes ser increíblemente precavido, pero nunca eliminarás por completo todos los riesgos para la salud al viajar, independientemente del destino", comenta Sandberg, quien tuvo un susto relacionado con la rabia hace unos años.

Durante su visita a la comunidad Datoga de Tanzania, cuyo estilo de vida tradicional gira en torno a la cría de ovejas en la sabana, Sandberg notó un animal enfermo en el rebaño.

"No podía determinar con certeza si tenía rabia o algo más, pero estaba claramente muy enfermo, y tomé medidas para evitarlo", recuerda.

Sin embargo, unos días después, Sandberg se dio cuenta de que el animal enfermo estaba a solo unos pocos pies de ella, lamiendo la ampolla en su pie herido.

"Me puse bastante nerviosa", admite. "Súpe que necesitaba buscar atención médica de inmediato".

Dado su lugar remoto, Sandberg tuvo que esperar hasta su regreso a Helsinki, Finlandia, unos días después, para recibir una serie de inyecciones post-exposición contra la rabia.

Este tratamiento es crucial en situaciones en las que hay un riesgo de infección, incluso para aquellos que han sido vacunados contra la rabia; la vacunación inicial proporciona un tiempo adicional.

"Generalmente recomendamos comenzar el tratamiento dentro de una semana, pero obviamente, antes es mejor", sugiere Longley de HTD.

La duración hasta que aparece la rabia depende de la ubicación de la herida infectada. Puede tardar semanas o incluso meses en que el virus alcance el sistema nervioso y el cerebro. Una vez que lo hace, la recuperación es imposible.

El tratamiento tardío de la rabia ha llevado a que los pacientes decidan buscar tratamiento localmente en lugar de volar de regreso a casa, solo para descubrir más tarde que se les administró una vacuna ineficaz.

En entornos desconocidos, Longley advierte: "no puedes estar seguro de si la vacuna que estás recibiendo es genuina o está adecuadamente almacenada".

La vacunación contra la rabia es "esencial", según Longley, "porque la rabia es bastante común".

A pesar de la creencia popular, el virus no es principalmente una amenaza en Asia. Está presente en más de 150 países de todos los continentes, incluido el Antártida, excepto en uno.

"Incluso hay partes de Europa y América donde representa un riesgo significativo", dice Longley.

La enfermedad por virus del Nilo Occidental (WNV, por sus siglas en inglés), una enfermedad viral transmitida por picaduras de mosquito que puede afectar al sistema nervioso central, es otro riesgo que la gente a menudo subestima.

"Hay áreas de Europa central que definitivamente recomendamos vacunar contra ellas, especialmente si estás planeando hacer senderismo o acampar", dice Longley.

"La WNV no es rabia en absoluto, pero como la rabia, si tienes WNV, no hay un tratamiento específico para ella, y aunque la gran mayoría de la gente se recupera, un pequeño número queda gravemente enfermo y puede experimentar discapacidades, con algunos fallecimientos".

El costo de las vacunas, incluidas las de la WNV, puede variar significativamente entre clínicas.

Es importante investigar para encontrar vacunas asequibles, dice Longley, pero la calidad de la atención médica que adquieras antes de tu viaje es mucho más importante.

"La atención médica es más importante que la vacuna que creas que necesitas", concluye Longley.

La vacunación infantil es un enfoque de salud pública muy efectivo para controlar y prevenir enfermedades.

En los Estados Unidos, varias vacunas son recomendadas para niños entre el nacimiento y los 10 años, como la hepatitis A, el sarampión, el Covid-19, los paperas y la rubéola. Más, como el tétanos y la difteria, se sugieren para adolescentes. El CDC proporciona una lista completa, pero también es crucial consultar a su médico.

Los adultos deben mantener un registro de sus vacunaciones y cuándo necesitan refuerzos. Al planificar un viaje, se recomienda revisar las páginas del CDC sobre salud en el destino para asegurarse de tener todas las vacunas necesarias y entender cómo protegerse de los riesgos para la salud.

