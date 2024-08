- Utilizando videos en línea, se transforma en una semejanza de Bruce Springsteen.

Jeremy Allen White, el actor estadounidense renombrado, se ha sumergido en una exploración exhaustiva de YouTube para prepararse para su interpretación del icono musical Bruce Springsteen. Como compartió con la publicación masculina "GQ", la cantidad de contenido de video fue abrumadora. Conocido por su papel como el chef Carmy en la serie de éxito "The Bear: King of the Kitchen", White pronto interpretará al músico en una película próxima, incluso prestando su voz a algunas partes.

Para prepararse para el papel, White se sumergió en y analizó a Springsteen a fondo. El proceso fue "increíblemente gratificante" para ver a Springsteen evolucionar a lo largo de su vida y sumergirse en su entrega vocal y tono conversacional.

Además, se informó que White tuvo comunicación directa con Springsteen, quien respalda el proyecto. Lo estimó como "simplemente un individuo fantástico". La película, titulada "Líbranos de Aquí", se rumorea que gira en torno a la creación del álbum de Bruce Springsteen de 1982, "Nebraska".

Jeremy descubrió una gran cantidad de información sobre Bruce Springsteen en Internet, lo que ayudó en su estudio de personaje para la película próxima. Después de numerosas horas de investigación, White descubrió que Springsteen utilizaba con frecuencia Internet para conectarse con sus fans y compartir contenido exclusivo.

Lea también: